Jasper Stuyven teleurgesteld na vierde plaats: “Ik zou graag even onder een steen kruipen”

Jasper Stuyven was zeer teleurgesteld na Gent-Wevelgem. Net als op het wereldkampioenschap in Leuven afgelopen najaar, kwam de renner van Trek-Segafredo als vierde over de streep.

“Het begint schaamtelijk te worden”, vertelde Stuyven in gesprek met Het Laatste Nieuws. “De ploeg reed een hele dag super. Ik raak dan voorop met drie anderen (de uiteindelijke winnaar Biniam Girmay, Christophe Laporte en Dries Van Gestel, red.) en dan word ik vierde in de sprint. Dat is om te willen verdwijnen. Ik zou graag even onder een steen kruipen.”

Ver voor de finish was de 29-jarige renner er al mee bezig. “Op tien kilometer van de streep spookte het al door mijn hoofd: toch niet weer vierde? Ik kon dat voorgevoel nog van mij afschudden en pepte mij op voor de sprint. Aan winnen dacht ik niet, maar het podium, dat moest toch mogelijk zijn?”

Uiteindelijk werd het toch een vierde plaats, waarmee hij net naast het podium greep. Hij miste net dat laatste beetje om het verschil te maken. “Een aanval in de slotfase had geen zin, want het was tegenwind. Ook qua positionering voor de sprint, zat ik perfect, maar ik had geen versnelling in huis.”

Buikgriep

Stuyven had overigens geen ideale aanloop naar Gent-Wevelgem. Bijna twee weken geleden had hij last van buikgriep en kon hij nauwelijks eten. Zijn titel in Milaan-San Remo kon hij daardoor niet verdedigen. “Ergens is het logisch dat ik nu nog de punch mis. Ik hoop dat deze ereplaats een opstap is naar de Ronde en Roubaix, maar op dit moment zie ik die goede signalen even niet.”

De volgende koers van Stuyven is de Ronde van Vlaanderen, die voor 3 april op de kalender staat. De Dwars door Vlaanderen van woensdag rijdt hij niet.