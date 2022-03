Tom Pidcock nog niet de oude: “Ik ben in ieder geval gefinisht”

Tom Pidcock was bij zijn terugkeer in het peloton in Gent-Wevelgem nog niet volledig hersteld van het maagprobleem, waardoor hij eerder deze maand Milaan-San Remo vroegtijdig moest verlaten. De Britse allrounder kwam als 67e over de finish, op bijna twee minuten van Biniam Girmay, maar was vooral blij dat hij de lange wedstrijd had uitgereden.

“Het was een zeer zware dag. Natuurlijk, het is een klassieker, dat zijn al echt zware wedstrijden”, zei Pidcock in gesprek met VeloNews na zijn eerste deelname aan Gent-Wevelgem. “Het was een zware dag, maar ik ben tevreden met hoe het voor mij is verlopen. Ik ben in ieder geval gefinisht en dat is een goed teken voor de toekomst.”

De 22-jarige wereldkampioen veldrijden zat een groot deel van de wedstrijd in de voorste groep, maar raakte de aansluiting kwijt toen het peloton de laatste beklimming van de Kemmelberg naderde met nog iets minder dan veertig kilometer te gaan. In tegenstelling tot Milaan-San Remo betekende dat niet het begin van het einde en kon hij wel Wevelgem halen.

Het toonde aan dat hij de nodige koersen had gemist, zei hij. “Vandaag was ik aan het afzien. Ik voelde me geweldig de eerste keer op de Kemmelberg en dan was het net niet. Het is een goed begin, en het geeft me een goede basis. Ik ging volle bak, zelfs toen ik eraf moest ging ik nog vol gas om te zien hoe ver ik er nog van af zit. Ik zit er nog ver van af, maar ik moet het positief zien.”

Maagprobleem

Over zijn vorm is Pidcock te spreken, alleen zijn maag zorgt nog wel voor problemen. “Dit kan de koolhydraten op het einde van de wedstrijd niet meer opnemen en daar had ik last van. Ik weet niet wanneer ik weer mijn normale zelf zal zijn. We doen wat we kunnen en we hopen dat het zo snel mogelijk zal zijn.”

Nog altijd wordt gezocht naar de oorzaak van zijn maagprobleem. “We weten het niet exact. Mijn lever verwerkt dingen niet zo goed. Het heeft gewoon tijd nodig om te genezen. In het verleden had ik er al veel last van. Ik heb een bloed- en urinetest gedaan, het was een hoog vetgehalte. Om eerlijk te zijn, ken ik de details niet. Het is niet normaal, we doen alles om het te verhelpen.”