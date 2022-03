Wout van Aert voelt zich niet onoverwinnelijk: “Voeten op de grond houden”

Interview

Wout van Aert had het na de Jumbo-Visma-triomf in Harelbeke onder meer over de suprematie van zijn ploeg en het kopiëren van de Quick-Step-tactiek. “Je moet niet iets nieuws uitvinden als je een goede tactiek kan kopiëren.” Dit vertelde de Belgische kampioen nog op de persconferentie.

Een demonstratie? Dat het allemaal gemakkelijk ging? Van Aert moest er eens om lachen en deed zijn best om het grote verschil met de rest te relativeren. “Gemakkelijk is echt niet het juiste woord. We hebben op ons beste niveau moeten presteren. Het klopt dat we uiteindelijk een grote voorsprong hadden, maar dat was natuurlijk ook omdat ze op een bepaald moment achter ons begonnen te twijfelen. Makkelijk was het niet. Speciaal wel.”

De Belgische kampioen benadrukte uiteraard het ploegbelang. “De voorbije jaren zat ik meermaals alleen in zo’n kopgroep. Nu hadden we altijd een numeriek overwicht. Drie man van de zeven in de kopgroep na de Taaienberg, waarna Tiesj (Benoot, red.) de rest kon vermoeien met een aantal prikken. Christophe (Laporte) en ikzelf konden ons – zonder stress – sparen tot aan de Paterberg. Daardoor waren we op de Pater nog frisser dan de rest en pakte onze versnelling goed uit.”

Voelt Jumbo-Visma zich nu onoverwinnelijk?

“Nee, zeker niet. Laten we vooral de voetjes op de grond houden en blijven focussen. Het slechtste wat we kunnen doen is denken dat het allemaal vanzelf gaat. We hebben in Milaan-San Remo gezien dat dat niet zo is. Er komen ongetwijfeld nog andere, moeilijke dagen.”

Jullie leken echt de tactiek van Quick-Step van de voorbij jaren te kopiëren?

“Eerst en vooral moet je in jezelf geloven. Maar het klopt ook dat onze aanpak vergelijkbaar is met die van Quick-Step. Het is beter een goede tactiek te kopiëren dan iets nieuws uit de vinden dat nergens op slaat. De Taaienberg is altijd een cruciaal punt geweest in E3 Harelbeke en het plan was om daar te proberen iets te forceren. Dat lukt alleen als iedereen daar in gelooft en honderd procent gefocust blijft. Nathan (Van Hooydonck) zette ons daar perfect af. Eenmaal die eerste schifting doorgevoerd, konden we het spel spelen.”

Toen jullie op de Paterberg met twee voorop geraakten, was het nog ver naar Harelbeke…

“Maar als je met twee bent en kop over kop kan rijden, moet je niet meer twijfelen. Alleen op de Oude Kwaremont heb ik even moeten temporiseren omdat Christophe aangaf dat hij het daar moeilijk had. Ik was blijkbaar iets sneller hersteld van de inspanning op de Paterberg. Hem daar lossen, was zelfmoord geweest.”

“Eenmaal de Karnemelkbeekstraat over, weet je dat er een punt komt waarop de achtervolgers beginnen te twijfelen en de samenwerking stokt. Zodra we ook nog hoorden dat Tiesj nog in die groep zat, was het toch een beetje genieten.”

Hebben jullie in de finale gepraat over wie als eerste over de finish zou rijden?

“Sowieso zou het vreemd geweest zijn te sprinten. Dit was de mooiste manier. Christophe gaf snel aan dat het vandaag voor mij was. E3 Harelbeke is voor mij ook een speciale koers. Een van de grootste eendagskoersen van het voorjaar. Er volgen nog wedstrijden waarin we in moeilijke situaties zullen verzeilen, met sterke renners rond ons. Christophe, maar ook Mike, Tiesj en de anderen krijgen ongetwijfeld nog hun kansen.”

Wat heb je geleerd over de tegenstand?

“Dat is een moeilijke. Ik kan niet inschatten wie achter ons wat heeft meegemaakt. Ongetwijfeld zijn alle jongens die na de Taaienberg in de kopgroep zaten, klaar voor wat de komende weken op ons afkomt. Maar het belangrijkste dat ik geleerd heb is dat wij er als ploeg klaar voor zijn.”

Is zo’n vroege beslissing in de Ronde van Vlaanderen ook een optie?

“De Ronde is een andere, nog zwaardere wedstrijd. Daarin is het nog belangrijker om zo lang mogelijk zoveel mogelijk energie te sparen. Maar we hebben nog tijd genoeg om te overleggen hoe we het volgende week zondag gaan aanpakken.”

Slotvraagje. Biniam Girmay wordt bij zijn eerste deelname aan een kasseiklassieker – en zonder verkenning van het parcours – vijfde. Hoe schat jij die prestatie in?

“Wow. Die jongen rijdt al het hele seizoen impressionant rond. Als het klopt dat hij hier in de top vijf eindigt zonder verkenning, dan vind ik dat nog meer impressionant. Ik ken hem nog niet persoonlijk, maar hij is duidelijk een toptalent. Een toptalent van een nieuw continent op het allerhoogste niveau van het wielrennen is sowieso geweldig.”