Tadej Pogacar kent ploeggenoten voor Dwars door Vlaanderen

Tadej Pogačar weet op welke renners hij woensdag kan rekenen tijdens Dwars door Vlaanderen. Voor de tweevoudige Tourwinnaar is het de eerste keer dat hij bij de profs aan de start zal verschijnen van een kasseiklassieker.

Aankomende woensdag staat er tussen Roeselare en Waregem de 76ste editie van Dwars door Vlaanderen op het programma. De koers staat vooral in het teken van het duel tussen Tadej Pogačar en Mathieu van der Poel. De Nederlander mag zich een kasseispecialist noemen, voor Tourwinnaar Pogačar is het zijn eerste Dwars door Vlaanderen. Woensdag volgt dus een vuurdoop voor de Sloveen en krijgen we meteen een indicatie richting de Ronde van Vlaanderen.

Voor Pogačar is het rijden op kasseien overigens niet helemaal nieuw. Bij de beloften reed hij namelijk twee keer Gent-Wevelgem en werd hij vijftiende in de Ronde van Vlaanderen. De 23-jarige klimmer is ook dit seizoen nagenoeg onklopbaar. Hij was dit jaar al de beste in de UAE Tour, Tirreno-Adriatico en Strade Bianche. Alleen in Milaan-San Remo (vijfde) kwam hij niet als eerste over de streep.

Pogačar zal in de finale van Dwars door Vlaanderen kunnen rekenen op de ervaren Matteo Trentin, die zelf ook een goed resultaat kan najagen. De Italiaan was eerder dit seizoen al de beste in Le Samyn. Mikkel Bjerg, Alexys Brunel, Vegard Stake Laengen, Rui Oliveira en Oliviero Troia zijn de overige namen.

Selectie UAE Emirates voor Dwars door Vlaanderen (30 maart)

Mikkel Bjerg

Alexys Brunel

Vegard Stake Laengen

Rui Oliveira

Tadej Pogačar

Matteo Trentin

Oliviero Troia