Nieuwe leiders in Superprestige en Wereldbeker voor mannen, Brand soeverein bij vrouwen

In de drukke kerstperiode volgen de crossen elkaar in rap tempo op. Afgelopen week organiseerden de drie grote veldritklassementen ieder een manche en dat leverde bij de mannen zowaar twee nieuwe klassementsleiders op. Alle reden voor WielerFlits om de standen van de belangrijkste klassementen voor je onder elkaar te zetten.

Wereldbeker

Drie wereldbekers, drie verschillende winnaars bij de mannen. In Dendermonde was het Wout van Aert die met groot vertoon van macht de overwinning pakte. Hij legde tijdens de loodzware moddercross iedereen zijn wil op en hij won met bijna drie (!) minuten voorsprong op Mathieu van der Poel.

Michael Vanthourenhout begon als leider in de wereldbeker aan de wedstrijd, maar al vrij snel was duidelijk dat Van Aert het tricot over zou nemen.Het verschil tussen de twee is nu 11 punten met nog twee manches te gaan. Na de manche in het Nederlandse Hulst zullen we ongetwijfeld meer duidelijkheid hebben.

Bij de vrouwen was Lucinda Brand niet zo onaantastbaar als Van Aert, maar voor het wereldbekerklassement maakt het niet uit of je nu een cross wint met drie minuten of – in het geval van Brand – vijftien seconden voorsprong wint.

In het klassement bouwde Brand haar voorsprong alleen maar uit. Het verschil met Ceylin del Carmen Alvarado is 43 punten. Het moet dus gek lopen wil Brand het wereldbekerklassement niet op haar naam schrijven. Na de manche in Hulst zou ze zich zomaar al eindwinnares mogen noemen.

In de stand om de wereldbeker krijgt de top-drie 40, 30 en 25 punten toebedeeld. De nummer vier krijgt 22 punten. Daarna loopt het per plaats een punt terug.

Tussenstand na drie manches (mannen)

1. Wout van Aert – 95 punten

2. Michael Vanthourenhout – 84 punten

3. Mathieu van der Poel – 70 punten

4. Toon Aerts – 66 punten

5. Quinten Hermans – 59 punten

6. Corné van Kessel – 57 punten

7. Thijs Aerts – 42 punten

8. Lars van der Haar – 41 punten

9. Laurens Sweeck – 40 punten

10. Kevin Kühn – 40 punten Tussenstand na drie manches (vrouwen)

1. Lucinda Brand – 120 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado – 77 punten

3. Denise Betsema – 68 punten

4. Blanka Kata Vas – 62 punten

5. Clara Honsinger – 60 punten

6. Sanne Cant – 48 punten

7. Alice Maria Arzuffi – 43 punten

8. Annemarie Worst – 42 punten

9. Puck Pieterse – 38 punten

10. Anna Kay – 36 punten Nog te rijden:

03/01 – Hulst

24/01 – Overijse Superprestige De Superprestige zit er bijna op. Nog een manche wordt er – zo het nu lijkt – verreden in Middelkerke, maar die wedstrijd staat pas begin februari op het programma. In het klassement is de spanning in ieder geval te snijden, zeker nadat Eli Iserbyt moest opgeven na een lelijke valpartij. Toon Aerts profiteerde hiervan, hij is namelijk de nieuwe leider in deze rangschikking. De zege ging naar Mathieu van der Poel, maar die zien we in het klassement pas terug op de tiende plaats. Bij de vrouwen zagen we de veelwinnares van het seizoen andermaal toeslaan. Het was een totaal andere wedstrijd dan een dag later in Dendermonde, maar de winnares veranderde niet. Lucinda Brand wist naar haar vijfde Superprestigezege op rij te sprinten. Ook in dit klassement volgt wereldkampioene Alvarado als tweede, al is het verschil hier met vier punten een stuk kleiner. In Middelkerke is er dus nog alles om voor te rijden..! De puntentelling bij de Superprestige is rechttoe rechtaan: vijftien punten voor de winnaar en telkens één punt minder voor een positie lager, tot en met de nummer vijftien. Verreden crossen:

11/10 – Gieten – Toon Aerts en Ceylin del Carmen Alvarado

24/10 – Ruddervoorde – Eli Iserbyt en Ceylin del Carmen Alvarado

11/11 – Niel – Laurens Sweeck en Lucinda Brand

22/11 – Merksplas – Michael Vanthourenhout en Lucinda Brand

06/12 – Boom – Eli Iserbyt en Lucinda Brand

13/12 – Gavere – Tom Pidcock en Lucinda Brand

26/12 – Heusden-Zolder – Mathieu van der Poel en Lucinda Brand

Tussenstand na zeven manches (mannen)

1. Toon Aerts – 89 punten

2. Eli Iserbyt – 84 punten

3. Michael Vanthourenhout – 80 punten

4. Laurens Sweeck – 78 punten

4. Lars van der Haar – 78 punten

6. Corné van Kessel – 71 punten

7. Daan Soete – 48 punten

8. Quinten Hermans – 36 – punten

9. Ryan Kamp – 34 punten

10. Mathieu van der Poel – 29 punten

Tussenstand na zeven manches (vrouwen)

1. Lucinda Brand – 101 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado – 98 punten

3. Denise Betsema – 86 punten

4. Annemarie Worst – 79 punten

5. Yara Kastelijn – 72 punten

6. Manon Bakker – 64 punten

7. Sanne Cant – 45 punten

8. Laura Verdonschot – 35 punten

9. Aniek van Alphen – 34 punten

10. Anna Kay – 31 punten

Nog te rijden:

06/02 – Middelkerke

X²O Badkamers Trofee

Na zijn valpartij in Heusden-Zolder is het de vraag hoe (en of) Eli Iserbyt aan de start komt in Baal. Hij gaat het nieuwe jaar in als leider in de X²O Badkamers Trofee, zoveel is zeker, maar of hij dat na de manche nog steeds is? De tijd zal het leren. “Als het lichaam het toelaat wil ik starten in Baal”, zei Iserbyt zondag al. In Herentals wist Iserbyt een halve minuut te pakken op Lars van der Haar, de voorlopige nummer twee in het klassement. Benieuwd wat dat verschil op Nieuwjaarsdag zal zijn.

Wout van Aert won op het spectaculaire parcours rond de skihelling. Vlakbij eigen huis klopte hij Mathieu vand er Poel, die af moest rekenen met een lekke band. In het klassement volgen beide heren op plaats negen en tien. Ceylin del Carmen Alvarado, de winnares bij de vrouwen, staat iets beter geklasseerd, maar ook zij moet al meer dan vijf minuten toegeven op Lucinda Brand, die ook dit klassement voorlopig naar zich toe lijkt te trekken.

Het klassement van de X²O Trofee wordt opgemaakt op basis van tijd, net zoals in een klassement in een rittenkoers. Onderweg zijn op meerdere manieren bonificatieseconden te verdienen. Opgemerkt moet worden dat maximaal vijf minuten verloren kan worden. Niet starten in een cross levert ook een malus van vijf minuten op.

Verreden crossen:

31/10 – Oudenaarde – Eli Iserbyt en Annemarie Worst

28/11 – Kortrijk – Eli Iserbyt en Lucinda Brand

12/12 – Antwerpen – Mathieu van der Poel en Denise Betsema

23/12 – Herentals – Wout van Aert en Ceylin del Carmen Alvarado

Stand na vier manches (mannen)

1. Eli Iserbyt in 3u59m23s

2. Lars van der Haar op 2m32s

3. Toon Aerts op 3m04s

4. Michael Vanthourenhout op 3m22s

5. Quinten Hermans op 4m18s

6. Laurens Sweeck op 6m34s

7. Corné van Kessel op 6m38s

8. Ryan Kamp op 8m05s

9. Mathieu van der Poel op 8m21s

10. Wout van Aert op 8m33s

Stand na vier manches (vrouwen)

1. Lucinda Brand in 2u58m30s

2. Denise Betsema op 53s

3. Yara Kastelijn op 2m55s

4. Ceylin del Carmen Alvarado op 5m18s

5. Annemarie Worst op 5m48s

6. Fem van Empel op 6m36s

7. Aniek van Alphen op 7m54s

8. Manon Bakker op 8m12s

9. Sanne Cant op 8m38s

10. Clara Honsinger op 11m26s

Nog te rijden:

29/12 – Loenhout

01/01 – Baal

23/01 – Hamme

07/02 – Lille

14/02 – Brussel

