Eli Iserbyt: “Als mijn lichaam het toelaat, wil ik starten in Baal”

Eli Iserbyt hoopt op nieuwjaarsdag aan de start te staan van de X2O Trofee-cross van Baal. “Als het lichaam het toelaat, wil ik starten in Baal”, aldus de Europese kampioen, een dag na zijn zware crash in de Superprestigecross van Heusden-Zolder.

De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal kwam zaterdag in de derde ronde in een bocht zwaar ten val en moest daardoor noodgedwongen opgeven. Iserbyt – die als leider in de Superprestige aan de wedstrijd begon – greep na de val naar zijn arm. De Belg heeft echter geen breuken overgehouden aan zijn ongelukkige valpartij.

En dus hoopt Iserbyt op tijd klaar te zijn voor de nieuwjaarscross van Baal, al helemaal omdat hij nu nog riant aan de leiding gaat in de X2O Badkamers Trofee. “Als het lichaam het toelaat wil ik starten in Baal”, zo klinkt het in gesprek met Sporza. “Ik heb daar immers een klassement te verdedigen. Daarna volgt nog het BK in Meulebeke, waar ik ook een doel van heb gemaakt.”

Afwachten

“Als sporter wil je nu eenmaal snel hervatten”, aldus Iserbyt, die echter nog wel last heeft van zijn elleboog. “Ik heb geslapen met een brace zodat mijn elleboog niet te veel bewoog. Slapen viel nog wel mee, maar deze ochtend, toen de verdoving wat uitgewerkt was, kwam de pijn toch weer opzetten. Het is nu vooral afwachten.”

“Hopelijk komt er de komende dagen niet alsnog slecht nieuws. Dergelijke blessures geven pas na enige tijd echt hun waarheid vrij. Het is wat afgaan op de pijn nu. Ik sta wel constant in contact met de dokter. De komende dagen, en verdere medische onderzoeken, zullen uitwijzen hoe mijn seizoen er nog zal uitzien.”