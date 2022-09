WK 2022: Zo bereiden Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel en co zich voor

Eind september staan in het Australische Wollongong de wereldkampioenschappen wielrennen op het programma. Volgens insiders is het parcours een mix van de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik ineen. Klassiekerspecialisten zullen het woord voeren. Maar welke weg leggen de topfavorieten voor de wereldtitel af in hun reis naar Wollongong? WielerFlits zet hun voorbereidingsroutes op een rijtje.

Ook in de jongste aflevering van de WielerFlits Podcast komt de aanlooproute van de verschillende topfavorieten naar voren. Onder meer de Nederlandse bondscoach Koos Moerenhout laat er zijn ligt over schijnen. Naast Mathieu van der Poel – die in onderstaand overzicht is opgenomen – heeft hij met Dylan van Baarle (die vorig jaar zilver veroverde) en Bauke Mollema nog twee ijzers in het vuur. De aflevering beluister je hieronder of via je favoriete podcastspeler.

Wout van Aert

Na een zeer succesvolle Tour de France en een daaropvolgende korte break, bereidt Wout van Aert zich sinds de tweede week van augustus voor het WK. De Belg knoopt in de BEMER Classic meteen aan met een tweede plek (na overigens wel een beginnersfout), gevolgd door winst in de Bretagne Classic. Tussendoor slaapt hij zes dagen in een hoogtetent. Hij vervolgt zijn weg daarna met de twee Canadese WorldTour-wedstrijden GP de Québec en GP de Montréal. De reis daarnaartoe verloopt niet zonder slag of stoot, want zijn vliegtuig had vertraging en besloot om de oversteek via de Atlantische Oceaan niet te maken. Na het Canadese tweeluik reist Van Aert via Vancouver en Sydney naar WK-stad Wollongong.

09-09-2022: GP Cycliste de Québec

11-09-2022: GP Cycliste de Montréal

25-09-2022: WK wielrennen, Wollongong

Julian Alaphilippe

De vloek van de regenboogtrui is aan voor Julian Alaphilippe. De 30-jarige Fransman maakt in het voorjaar geen beresterke indruk en komt vervolgens hard ten val in Luik-Bastenaken-Luik. Een laatste – en enige – test tijdens het Franse kampioenschap op de weg is niet voldoende om een deelname aan de Tour af te dwingen. Via de Tour de Wallonie begint Alaphilippe eind juli aan zijn voorbereiding op het WK. Hij wint meteen de eerste rit die finisht op de Muur van Hoei, maar twee dagen later noopt een coronabesmetting hem tot een opgave. Via de Tour of Leuven en de Tour de l’Ain trekt hij naar de Vuelta a España, waar hij in dienst rijdt. In etappe elf valt hij opnieuw zwaar, maar er gloort hoop voor hem. Het is wel onduidelijk of hij nog wedstrijden zal/kan rijden voorafgaand aan het WK.

Remco Evenepoel

Wie aan een zware klimklassieker denkt, neemt meteen Remco Evenepoel in gedachten. Het Belgische gigatalent heeft onder meer de jongste edities van Luik-Bastenaken-Luik en de Clásica San Sebastián (na al een keer winst in 2019) op zijn palmares staan. Hij kiest voor een Spaanse route naar het WK, die hem langs dus San Sebastián én de Ronde van Spanje voert. De 22-jarige Belg neemt in de zesde etappe de rode leiderstrui over en draagt die tot op heden nog steeds. In zijn voorbereiding heeft hij ingezet op topvorm in de derde week van de Vuelta. Deze wil hij daarna nog twee weken doortrekken richting het WK in Australië. Of hem dat lukt na een intensieve en zeer succesvolle Ronde van Spanje, is nog maar de vraag.

Biniam Girmay

Biniam Girmay springt in 2022 met twee benen tegelijk op het mondiale wielerfirmanent. In het voorjaar drukt hij zijn stempel en wint hij met Gent-Wevelgem als eerste Afrikaan ooit een Belgische voorjaarsklassieker. In de Giro d’Italia vloert hij in de tiende etappe vervolgens niemand minder dan Mathieu van der Poel in een rechtstreeks gevecht. Zijn voorbereiding op het WK begint eind juli met de Tour de Wallonie, gevolgd door het Circuit Franco-Belge en de Tour de Limousin. Deze koersen gaan min of meer geruisloos voorbij, waarna de 22-jarige Eritreeër al meer zijn stempel drukt in de Druivekoers, de Bretagne Classic en de Tour du Doubs. Opvallend: Girmay gaat na Canada nog terug naar Europa voor de GP de Wallonie en de Memorial Marco Pantani, voordat hij acht dagen later hoopt te schitteren op het WK.

09-09-2022: GP Cycliste de Québec

11-09-2022: GP Cycliste de Montréal

14-09-2022: GP de Wallonie

17-09-2022: Memorial Marco Pantani

25-09-2022: WK wielrennen, Wollongong

Michael Matthews

Michael Matthews begint in Wollongong aan zijn tiende WK bij de profs. De 31-jarige thuisrijder hoopt in eigen land die felbegeerde regenboogtrui te veroveren. Bling geldt al jarenlang tot een van de beste wielrenners ter wereld, al blinkt hij vooral uit in het verzamelen van dichte ereplaatsen. Zijn goede vriend en eeuwige rivaal Peter Sagan mag zich in 2015, 2016 en 2017 drie keer op rij wereldkampioen noemen, waar Matthews achtereenvolgens zilver, een vierde plek en brons verovert. In Wollongong hoopt hij daar voor zijn eigen volk een gouden medaille aan toe te voegen. Hij bereidt zich voor middels de Clásica San Sebastián, de Bretagne Classic, de Maryland Classic en het Canadese tweeluik. In de eerste drie wedstrijden laat de Australiër weliswaar geen al te beste indruk achter.

09-09-2022: GP Cycliste de Québec

11-09-2022: GP Cycliste de Montréal

25-09-2022: WK wielrennen, Wollongong

Mathieu van der Poel

Als wielrennen zich af had gespeeld in de Pokémon-wereld, dan was Mathieu van der Poel op zeker een Weezing geweest. Rondom zijn programma’s hangt namelijk vaak een rookgordijn, een van de specialiteiten van het tweekoppige Pokémon-wezentje. Nu is zijn weg naar Australië relatief duidelijk. Na een enorm teleurstellende Tour de France flirt hij nog even met een deelname aan de Vuelta a España, maar dat raadt de ploegleiding hem ten zeerste af. Hij keerde in de Druivekoers terug in competitie, om daarna nog ruim zestig kilometer naar huis te fietsen. Via de gewonnen kermiskoersen Stadsprijs Geraardsbergen en Izegem Koerse, ondergaat hij in de GP de Wallonie zijn laatste test voor Australië. Eenmaal daar aangekomen, doet hij in de Mixed Relay een laatste koersprikkel op voor de wegwedstrijd.

Tadej Pogačar

Na een bijzonder sterk voorjaar met onder meer zeges in Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en een knalprestatie in de Ronde van Vlaanderen, lijkt er voor Tadej Pogačar geen vuiltje aan de lucht. Zeker niet als hij in aanloop naar de Tour de France heerst en verdeelt in zijn Ronde van Slovenië. Als tweevoudig winnaar en titelverdediger in de Tour, krijgt hij een enorme dreun te verwerken. Jumbo-Visma en Jonas Vingegaard weten het Sloveense wonderkind te breken. Die klap suddert nog na in de Clásica San Sebastián en ook bij zijn eerste wedstrijd in voorbereiding op het WK maakt hij in de Bretagne Classic weinig indruk. Ook Pogačar gaat in Canada opzoek naar topvorm, waarmee hij ten strijde kan trekken op het WK in Wollongong.

09-09-2022: GP Cycliste de Québec

11-09-2022: GP Cycliste de Montréal

25-09-2022: WK wielrennen, Wollongong