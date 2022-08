Wout van Aert na winst in Bretagne: “Mooi dat vorm langzaamaan terugkeert”

Wout van Aert heeft zijn tweede koers na de Tour de France weten te winnen. Nadat hij vorige week zijn comeback in de BEMER Cyclassics in Hamburg afsloot met een tweede plek, wist de kopman van Jumbo-Visma zondag de winst te pakken in de Bretagne Classic-Ouest France. “Deze overwinning doet me veel deugd”, zegt hij na afloop.

Van Aert was de grote favoriet vooraf en dat betekende dat Jumbo-Visma alle druk op de schouders kreeg. “Het was een zware dag voor onze ploeg”, erkent hij. “Ik voelde me goed in de finale, al was het lastig koersen omdat andere teams om beurten aanvielen.” Het was vooral aan Van Aert om de concurrenten terug te pakken, maar ook zelf viel hij meermaals aan.

Dat had niet het gewenste effect, want de heuvelachtige koers eindigde in een sprint van een flink uitgedund peloton. “In de sprint gingen we met hoge snelheid richting de laatste honderden meters, maar ik zat een beetje verkeerd geplaatst. Ik moest nog enkele plaatsen terugwinnen en dankzij de snelheid van de anderen kon ik de kop pakken”, blikt Van Aert terug. Hij was uiteindelijk sneller dan Axel Laurance (B&B Hotels-KTM) en Alexander Kamp (Trek-Segafredo).

Het is alweer de negende seizoensoverwinning voor WVA. “Deze overwinning doet me veel deugd. Na de Tour de France heb ik de tijd genomen om te herstellen. Het is mooi dat de vorm langzaamaan weer terugkeert met een aantal belangrijke weken in het vooruitzicht”, zegt hij. Over anderhalve week rijdt Van Aert de Canadese eendagskoersen in aanloop naar het WK wielrennen in Australië (25 september).