Mathieu van der Poel blijft broer David voor in Stadsprijs Geraardsbergen

Mathieu van der Poel heeft zijn favorietenrol waargemaakt in de Stadsprijs van Geraardsbergen. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck kwam solo binnen op de Vesten, met broer David en landgenoot Bart Lemmen (VolkerWessels) op de dichtste ereplaatsen.

Voor Van der Poel is het zijn eerste zege sinds zijn opgave in de elfde etappe van de Tour de France. Vorige week hernam hij de competitie in de Druivenkoers, maar dankzij deze overwinning zit zijn voorbereiding richting het WK op de weg in Wollongong definitief op het juiste spoor.

De Stadsprijs is een kermiskoers en staat dus niet op de UCI-kalender. De organisatie maakte eerder al bekend dat het dit jaar, na 104 edities, voor het laatst de Stadsprijs op de kalender brengt. Wel wil het doorgaan in een andere vorm.

Stadsprijs Geraardsbergen 2022

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) in 3u18m11s

2. David van der Poel (Alpecin-Deceuninck) op 54s

3. Bart Lemmen (VolkerWessels) op 54s

4. Elias Van Breussegem (Tarteletto-Isorex) op 59s

5. Peter Schulting (VolkerWessels) op 1m22s

6. Thimo Willems (Minerva) op 1m22s

7. Jérôme Baugnies (Metalced) op 1m22s

8. Yentl Vandevelde (Minerva) op 1m22s

9. Thibau Verhofstadt (Tarteletto-Isorex) op 1m22s

10. Ivan Centrone (Geofco Doltcini) op 1m22s

Volledige uitslag