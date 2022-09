Vuelta 2022: Remco Evenepoel zegeviert op Alto de Piornal, droom Robert Gesink valt in duigen

Remco Evenepoel heeft de winst gegrepen in de Vuelta-etappe naar de Alto de Piornal. Na een etappe van 192 kilometer was hij als eerste aan de finish. Hij bleef Enric Mas en vroege vluchter Robert Gesink voor. De Nederlander werd pas op 500 meter van de finish gegrepen door de klassementsfavorieten.

De eerste pakweg 100 kilometer van de rit ging over licht golvend terrein, maar zonder echte beklimmingen. Er kon daardoor naar hartelust worden aangevallen. Groepjes met João Almeida, Jai Hindley, Chris Harper, Sergio Higuita en de jarige Jetse Bol probeerden het, maar geraakten niet weg.

In het geweld om een plek in de vroege ontsnapping werd ook hard gevallen. Na ruim 20 kilometer lagen onder meer bergkoning Jay Vine en nummer vier van het klassement Carlos Rodriguez bij een grote valpartij. Voor de Australische klimmer van Alpecin-Deceuninck betekende het einde Vuelta, INEOS-klimmer Rodriguez kon zwaar gehavend verder.

Half peloton in de aanval

De strijd om de vlucht ging door en dat leverde na 50 kilometer koers een kopgroep van liefst 42 (!) renners op. Onder hen Robert Gesink, Sam Oomen, Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan), Sergio Higuita, Danny van Poppel (BORA-hansgrohe), Hugh Carthy, Mark Padun (EF Education-EasyPost), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Richard Carapaz, Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert), Fausto Masnada (Quick-Step-Alpha Vinyl), Marc Soler (UAE Emirates), Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) en Jetse Bol (Burgos-BH).

Binnen no time hadden de vluchters meer dan acht minuten voorsprong. Dat kon ook, want Carapaz was op 26.20 minuut van Remco Evenepoel de best geplaatste aanvaller. De klimmer uit Ecuador was, door het uitvallen van Vine, tevens de virtuele leider in het bergklassement. Toen de voorsprong negen minuten was, ging UAE Emirates zich bemoeien met de achtervolging.

Tegenaanval João Almeida

Sterker nog, nog voor de eerste klim van de dag naar Desesperá (3,7 km aan 9,4%) trok João Almeida met Brandon McNulty in de aanval. De Portugees, zesde op 6.51 minuut van Evenepoel, pakte al snel anderhalve minuut en dwong Quick-Step-Alpha Vinyl, Movistar en Astana Qazaqstan tot achtervolgen. Het bleek een alles-of-nietsaanval die was uitgekiend, want op de top van Desesperá stond vluchter Ivo Oliveira op zijn kopman te wachten.

Almeida en Oliveira kwamen tot op vier minuten van de kopgroep, waar de samenwerking niet optimaal was, en hielden het uitgedunde peloton op ongeveer een minuut. Daar waren het vooral Astana en Movistar die achtervolgden in dienst van Miguel Ángel López en Enric Mas. In het tussenstuk naar de tweede klim van de dag, de Alto de Piornal van oostelijke kant (13,5 km aan 5%), verloor Almeida wat van zijn voorsprong.

Robert Gesink begon in de kopgroep als eerste aan die Alto de Piornal. Almeida volgde aan de voet op 3.10 minuut en de favorietengroep op vier minuten. In de kopgroep plaatste Hugh Carthy de eerste serieuze aanval. Hij kreeg Higuita en Pinot bij zich, terwijl Gesink en Gesbert op een gaatje bleven hangen in een groepje met ook de teruggekeerde Carapaz.

Gesink in kopgroep van zes, Almeida verliest terrein

Onder zijn leiding wist het drietal vlak voor de top aan te sluiten bij Carthy, Higuita en Pinot, waarna Carapaz ook nog eens 10 bergpunten pakte. In de achtergrond was het Almeida die in zijn eentje weer tijd wist te pakken op de favorieten. Daarnaast kreeg hij ruim voor de top hij ook nog steun van Marc Soler, die zich had laten uitzakken. De UAE-klimmers wisten zo aan te sluiten bij het restant van de vroege kopgroep.

De favorietengroep, die een halve minuut later de top rondde, was ondertussen ook flink uitgedund op de Alto de Piornal. Dit mede door een aanval van López. De gevallen Rodriguez kon in eerste instantie niet volgen, maar hij wist in de afdaling terug te keren. Die lange afzink zorgde ervoor dat het hele veld in elkaar schoof.

Spanning op de slotklim

De groep-Almeida kwam tot op anderhalve minuut van de zes koplopers, maar de favorietengroep kreeg door hard werk van onder meer Vincenzo Nibali en Movistar het groepje met Almeida bijna in het zicht. Alles reed dus binnen twee minuten van elkaar aan de voet van de Alto de Piornal (13,4 km aan 5,6%).

Gesbert koos voor de solo vanuit de kopgroep, maar hij werd negen kilometer voor de meet bijgebeend door een sterke Gesink. Vele ogen waren echter gericht op de favorieten. Daar was het Mas die op tien kilometer van de finish demarreerde en Evenepoel in het defensief dwong. Omdat de Belg op het wiel zat, viel het tempo weer stil.

Ben O’Connor en Thymen Arensman kregen wel de ruimte om weg te rijden, maar niet voor lang. Evenepoel koos namelijk zelf voor de aanval op ruim 8 kilometer van de meet. Hij sloeg meteen een gat met Mas en sprong in een zucht naar de groep-Arensman toe. Het was echter Verona die Mas wist terug te brengen tot in het wiel van Evenepoel. Op dat moment sloten zij ook aan bij Almeida, die zijn plannetje dus zag mislukken.

Robert Gesink jaagt op ritwinst

Voor Ayuso, Rodriguez en López ging dat tempo van de groep met Evenepoel, Mas, Arensman en O’Connor te hard. Die groep rode trui wist op zeven kilometer van de top tot op 40 seconden van Gesink te komen. Hij had Gesbert overboord gegooid en wist zelfs nog iets uit te lopen. Ondertussen kwamen de gelosten Ayuso, Rodriguez en López terug bij de groep-Evenepoel door hulp van Tao Geoghegan Hart.

Mas besloot onder de boog van de vijf kilometer nog eens te versnellen, maar Evenepoel zat in zijn wiel. Een tweede versnelling van Mas had ook geen effect, al was dit wel de doodsteek voor Rodriguez. Wel ging de voorsprong van Gesink stukje bij beetje naar beneden, maar nochtans begon hij met 30 seconden voorsprong aan de laatste drie kilometer.

Evenepoel probeerde zelf ook nog een demarrage te plaatsen, maar die was niet snedig genoeg om Mas te verrassen. Omdat het tempo meermaals stilviel in de achtergrond, kon Gesink zijn voorsprong van ruim 20 seconden consolideren bij het ingaan van de laatste kilometer.

Gesink strandt in zicht van de haven, Evenepoel wint

Een laatste inspanning van Mas zorgde er echter voor dat Gesink op 500 meter van de finish toch nog gegrepen werd. Alleen de Spanjaard en Evenepoel wisten aan te sluiten bij Gesink, die niet opgaf en bleef doorrijden. Het was tegen beter weten in. De sprint was een prooi voor Evenepoel, die zijn tweede ritzege van deze Vuelta boekte. Mas werd tweede en een moegestreden Gesink derde.