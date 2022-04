Julian Alaphilippe met rugpijn afgevoerd na zware crash in Luik

Julian Alaphilippe is na een zware valpartij in Luik-Bastenaken-Luik afgevoerd naar het ziekenhuis. De wereldkampioen van Quick-Step-Alpha Vinyl is bij bewustzijn, maar heeft wel last van zijn rug. Dat heeft zijn vriendin en co-commentator Marion Rousse laten weten op de Franse tv.

Alaphilippe was op ruim 60 kilometer van de finish betrokken bij een massale valpartij in het peloton. De man in de regenboogtrui kwam hard terecht in de greppel en bleef daar lang liggen. Zijn landgenoot Romain Bardet (Team DSM) lag ook bij die val en bekommerde zich snel over Alaphilippe.

Julian Alaphilippe abandonne Liège-Bastogne-Liège. Il est dans l'ambulance et conscient d'après Marion Rousse. Il se plaint de douleurs au dos après sa grave chute. #LBL — Le Gruppetto (@LeGruppetto) April 24, 2022