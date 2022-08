Van Aert begonnen aan WK-voorbereiding, hervat competitie in Bemer Cyclassics

De vakantie van Wout van Aert zit er alweer op. De renner van Jumbo-Visma is vandaag, twee weken na de Tour de France, begonnen met zijn voorbereiding richting het WK wielrennen in het Australische Wollongong. Binnen minder dan twee weken zal hij ook weer een rugnummer opspelden, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Van Aert hervat de competitie op zondag 21 augustus, als de 25ste editie van de BEMER Cyclassics op het programma staat. Deze Duitse WorldTour-eendagskoers kennen we vooral onder zijn oude naam: de Vattenfall Cyclassics. Nadien rijdt de 27-jarige Belg met de Bretagne Classic-Ouest-France (28 augustus), de Grand Prix de Québec (9 september) en de Grand Prix de Montréal (11 september) nog drie eendagskoersen vooraleer hij afreist naar Australië voor het WK.

De winnaar van de groene trui in de afgelopen Ronde van Frankrijk verkiest deze eendagskoersen omdat hij dan in de week van de BEMER Cyclassics en de Bretagne Classic thuis kan trainen en zes nachten in de hoogtetent kan slapen, schrijft Het Laatste Nieuws. Van Aert werkte vandaag alvast zijn eerste trainingsritje af na een korte rustperiode. Hij deed iets minder dan vier uur over een afstand van 141,4 kilometer.

Keuzes

Van Aert richt zich dit jaar tijdens het WK alleen maar op de wegrit (zondag 25 september) en zal dus niet deelnemen aan het WK tijdrijden op zondag 18 september. “Enerzijds is het jammer, want met Van Aert aan de start heb je een grote kans op een medaille, maar aan de andere kant begrijp ik de beslissing. Zo’n tijdrit is een zware belasting, en ik snap dat Wout keuzes wilde maken”, liet bondscoach Sven Vanthourenhout eerder deze maand al weten.

Wedstrijdprogramma Wout VAN AERT