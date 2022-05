Giro 2022: Biniam Girmay blijft in Jesi Mathieu van der Poel voor na spectaculaire finale

Biniam Girmay heeft de tiende etappe van de Giro d’Italia gewonnen. In Jesi bleef de Eritreeër van Intermarché-Wanty-Gobert, eerder dit seizoen winnaar van Gent-Wevelgem, Mathieu van der Poel voor in de sprint met een uitgedund peloton. Juan Pedro López kwam in de eerste groep over de streep en behield de roze leiderstrui.

De tiende etappe bestond uit twee delen. Beginnend in de populaire badplaats Pescara was de eerste helft van het parcours volledig vlak. Eenmaal aangekomen in Civitanova Marche wendde de route zich af van de kust om het heuvelige achterland in te trekken. Daar werden de renners in de tweede helft geconfronteerd met enkele steile beklimmingen, waardoor deze rit ook wel als de Tappa dei Muri werd bestempeld. Op weg naar aankomstplaats Jesi doorkruiste de koers onder meer Filottrano, als eerbetoon aan Michele Scarponi. In de woonplaats van de in 2017 overleden klimmer was bovendien een tussensprint ingetekend.

Rond half één werden de 166 overgebleven renners op gang gebracht voor deze 196 kilometer lange etappe. De strijd om de vlucht van de dag barstte vanuit de start los en het tempo lag meteen hoog. Vervolgens kwam een kopgroep met drie man tot stand. Lawrence Naesen (AG2R), Mattia Bais (Drone Hopper) en Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech) vonden elkaar en het peloton nam gas terug. De vluchters werkten hard om zo veel mogelijk voorsprong te pakken en hadden na 55 kilometer al zes minuten te pakken. Daarna ging het peloton langzaam maar zeker versnellen en begon het verschil terug te lopen.

Ploegen van Van der Poel, Girmay en Ewan controleren

Alpecin-Fenix en Intermarché-Wanty-Gobert, de formaties van Mathieu van der Poel en Biniam Girmay, reden op kopman van het peloton, net als Lotto Soudal dat op de kwaliteiten van Caleb Ewan vertrouwde. In Civitanova Marche bedroeg de voorsprong van de koplopers vierenhalve minuut en begon de heuvelige tweede helft van de etappe. Kort daarop reed Christopher Juul-Jensen op de klim van Civitanova Alta weg uit de grote groep. De allrounder van BikeExchange-Jayco, een ploegmaat van Simon Yates, kreeg echter geen steun bij zijn aanval en liet zich korte tijd later weer terugzakken.

Verrassend genoeg kwam Ewan met nog 78 kilometer te gaan in de problemen en het duurde niet lang vooraleer de Australische sprinter eraf moest. Nochtans achtte hij zich voor deze etappe niet kansloos voor de zege, en ook zijn ploeg had in hem vertrouwen. In deze periode van de wedstrijd kwam Richard Carapaz ten val. De kopman van INEOS Grenadiers, vierde in het klassement, viel in het gras, maar snel kon hij zijn plaats in de koers weer innemen. Nadat Juul-Jensen het al even alleen had geprobeerd op de klim van Civitanova Alta, trachtte ook David De la Cruz weg te rijden. De ontsnappingspoging van de Spanjaard op de klim van Recanati was eveneens van korte duur.

Met nog 55 kilometer te gaan, toen de voorsprong van de koplopers was geslonken tot ongeveer tweeënhalve minuut, moest Mathieu van der Poel voet aan de grond zetten. De Nederlander had een probleem met zijn derailleur en moest van fiets wisselen. Het peloton reed onverminderd hard door, maar Van der Poel kon na een korte achtervolging tussen de auto’s snel terugkeren. Op 42 kilometer van de finish trok de koers door Filottrano en de inwoners waren massaal langs de weg gaan staan. Ook waren grote banners opgehangen met beeltenis van Scarponi. Michele, sempre con noi. Altijd bij ons.

Alessandro De Marchi schudt medevluchters af

Na de indrukwekkende doortocht door Filottrano, gingen de kopgroep en het peloton, dat werd aangevoerd door Alpecin-Fenix en Intermarché-Wanty-Gobert, op weg naar de laatste hellingen van de dag. Op de klim van Santa Maria Nuova zette De Marchi zijn medevluchters onder druk, maar Naesen en Bais konden aanvankelijk weer in zijn wiel kruipen. Bij een nieuwe versnelling kwam De Marchi wel weg. Zijn voorsprong op het peloton bedroeg echter nog maar een minuut. Ook in het peloton zorgde de klim voor beweging. Juul-Jensen probeerde het nog een keer en hij kreeg een ploegmaat van Van der Poel en één van Girmay achter zich aan.

De aanval van Juul-Jensen werd geneutraliseerd, waarna Alpecin-Fenix en Intermarché-Wanty-Gobert het heft weer in handen namen. Nadat eerder al Naesen en Bais waren ingerekend, was op twintig kilometer van de finish ook het avontuur van De Marchi voorbij. Daarna slingerde de koers naar de laatste klim van de dag, die van Monsano (4,2 km aan 4,2%, max. 11%). Meerdere ploegen schoven op naar voren, waaronder Groupama-FDJ dat Arnaud Démare van voren aan de klim wilde laten beginnen. Aan de voet van de klim trok Jos van Emden een aanval van Tobias Foss op gang en de Noorse kampioen pakte een gaatje.

Alpecin-Fenix haalde Foss echter voor de steilste stroken weer terug. Op anderhalve kilometer onder de top trok INEOS Grenadiers hard door. Pavel Sivakov hield een hoog tempo aan met ploegmaat Richard Carapaz in zijn wiel en bracht zo onder andere Démare in de problemen. Op het steile deel van de klim demarreerde Alessandro Covi, maar de Italiaan kreeg geen ruimte. Door alle bewegingen was het peloton fors uitgedund toen de top werd bereikt. Net na de top bleven de aanvallen doorgaan, maar door Van der Poel zelf kwam alles weer bij elkaar. Het bleef echter onrustig.

Biniam Girmay klopt Van der Poel in de eindsprint

In de afdaling kwam door toedoen van Simon Yates een elitegroep samen met Mathieu van der Poel, Giulio Ciccone en Davide Formolo. Van der Poel probeerde het zelf ook nog eens maar op drie kilometer van de streep was alles weer samen. Daarna trachtten Richard Carapaz en Hugh Carthy eveneens tevergeefs weg te rijden. Uiteindelijk moest een sprint de beslissing brengen. Girmay zette de sprint in en kreeg Van der Poel achter zich aan. Even reden de Eritreeër en de Nederlander zij-aan-zij, maar de kopman van Alpecin-Fenix moest gaan zitten en het goudhaantje van Intermarché-Wanty-Gobert kon daarop de overwinning binnenslepen.