Geen breuken voor Julian Alaphilippe, onduidelijk of hij WK kan halen

Julian Alaphilippe heeft bij zijn valpartij in de elfde rit van de Vuelta a España zijn schouder ontwricht. Dat laat zijn ploeg Quick-Step-Alpha Vinyl weten in een persbericht. Er zijn in het ziekenhuis geen breuken geconstateerd in de schouder of het sleutelbeen bij de wereldkampioen.

De doktoren hebben de schouder van Alaphilippe weer terug in de kom gezet. Het Belgische team laat weten dat de Fransman donderdag naar België reist waar hij, voor de zekerheid, nog een keer onderzocht gaat worden aan zijn schouderblessure. Dat zal gebeuren in het hospitaal van Herentals.

Of Alaphilippe, die een erg ongelukkig jaar kent met veel blessures en tegenslagen, over een kleine maand kan meedoen aan het WK wielrennen in Australië, is nog niet bekend. Hij reed de Vuelta om aan zijn vorm te werken richting dat kampioenschap. Quick-Step-Alpha Vinyl laat weten dat er op dit moment nog geen tijdsplanning gemaakt worden over zijn herstel.