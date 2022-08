Tadej Pogacar aan start in Bretagne: “Voel me sterk, maar verwacht pijn te lijden”

Tadej Pogacar keert terug in koers in de Bretagne Classic-Ouest France. De Sloveen van UAE Emirates rijdt zijn tweede koers sinds zijn deelname aan de Tour de France, waar hij tweede werd in het algemeen klassement. “Ik kijk er naar uit om te beginnen aan het laatste deel van het seizoen.”

Eind juli reed Pogacar de Clásica San Sebastián. De jonge coureur moest echter al snel de rol lossen en gaf uiteindelijk ook op. Nu gaat hij samen met Ryan Gibbons, Vegard Stake Laangen, Rui Oliveira, Matteo Trentin, Diego Ulissi en Oliviero Troia de Bretagne Classic-Ouest France rijden.

Op de website van UAE Emirates liet Pogacar weten dat hij verwacht af te zien in Frankrijk. “Ik denk dat ik veel pijn ga hebben”, grapt Pogi. “Ik heb wel goed getraind de afgelopen weken en voel me sterk, maar normaal heb ik altijd wat tijd nodig om weer wedstrijdritme te krijgen.”

Tweede deel van seizoen

“Ik kijk er er naar uit om terug in koers te keren en aan het laatste deel van het seizoen te beginnen”, gaat de tweevoudige winnaar van de Tour de France verder. Na de Franse eendagskoers zal Pogacar nog in actie komen in het Canadese tweeluik en het WK in Australië. Daarna staan nog enkele Italiaanse klassiekers op zijn kalender.