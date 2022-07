Julian Alaphilippe springt op ‘zijn’ Muur van Hoei naar zege in Tour de Wallonie

Julian Alaphilippe heeft de openingsetappe van de Tour de Wallonie winnend afgesloten. De Franse wereldkampioen bleek op ‘zijn’ Muur van Hoei de beste puncheur. Alaphilippe versloeg Alex Aranburu (Movistar) en Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) en is tevens de eerste leider.

De 109e Tour de France loopt op zijn einde, maar in België begon met de Tour de Wallonie (2.Pro) vandaag juist een meerdaagse wielerkoers. De eerste etappe van de rittenkoers kende gelijk een fraaie opener. De finish was namelijk gelegen op de welbekende scherprechter uit de voorjaarsklassieker Waalse Pijl: de Muur van Hoei. De Muur van Hoei lag zelfs twee keer op het parcours: op 34 kilometer van de streep en natuurlijk ook als aankomstlijn. De befaamde kuitenbijter stijgt officieel 1,7 kilometer aan 8%, maar vooral de slotkilometer aan 19% doet renners elk jaar angst inboezemen.

Vijf vluchters kiezen het ruime sop

Spek naar de bek van een drievoudig winnaar van de Waalse Pijl en de regerende wereldkampioen Julian Alaphilippe, die in de Tour de Wallonie begint aan zijn tweede deel van het seizoen. Met de Fransman als grote publiekstrekker, begon het peloton omstreeks 12.30 uur aan de openingsrit van 174,4 kilometer. De vlucht van de dag kwam al vrij snel tot stand. Fabian Lienhard (Groupama-FDJ), Johan Jacobs (Movistar), Casper Pedersen (Team DSM), Maxime Chevalier (B&B Hotels-KTM) en Lennert Teugels (Tarteletto-Isorex) sloegen de handen ineen en kregen een vrijgeleide van het peloton.

De voorsprong van de vijf vluchters liep op een gegeven moment op tot meer dan drie minuten, maar in het peloton was er sprake van controle: Quick-Step Alpha Vinyl, de ploeg van Alaphilippe, en UAE Emirates bepaalden het tempo en wisten de koplopers zo in bedwang te houden. Na verloop van tijd besloten ook Intermarché-Wanty-Gobert en Cofidis een handje toe te steken in de achtervolging, waardoor het verschil alsmaar kleiner werd. Aan de voet van de eerste passage van de Muur van Hoei was de voorsprong al gezakt naar de twee minuten. Op deze iconische klim werd het kaf vervolgens van het koren gescheiden.

Alaphilippe rekent af met moeilijke periode

Op de steile flanken van deze iconische helling dunde het peloton uit tot een veertigtal renners: voor sprinters als Fernando Gaviria en Tim Merlier ging het in deze fase te snel. De vaart zat er inmiddels goed in en dit bleek funest voor de vijf vluchters: met nog twaalf kilometer te gaan werden Jacobs en Pedersen als laatste overlevers van de vroege vlucht ingerekend en konden we ons gaan opmaken voor een krachtsexplosie op de Muur van Hoei. Vrijwel alle ogen waren gericht op Alaphilippe en de Franse puncheur wist zijn status als topfavoriet waar te maken.

Alaphilippe bleef Alex Aranburu en Robert Stannard met ruim verschil voor en boekte zijn tweede zege van het seizoen, nadat hij in april al een etappe wist te winnen in de Ronde van het Baskenland. Maar nog belangrijker voor de renner van Quick-Step Alpha Vinyl is dat hij na een moeilijke periode weer aanknoopt met een overwinning. Alaphilippe is vanzelfsprekend ook de eerste leider in de Tour de Wallonie. De ronde gaat morgen verder met een pittige etappe van Verviers naar Hervé.

Victoire de @alafpolak1 @qst_alphavinyl au Mur de Huy !!! 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/qdRfK7kZEr — Tour de Wallonie & GP Wallonie (@tourdewallonie) July 23, 2022