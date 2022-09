Mathieu van der Poel verslaat Yves Lampaert in Izegem Koers

Mathieu van der Poel heeft voor de tweede week op rij een grote kermiskoers in België gewonnen. De kopman van Alpecin-Deceuninck rekende in de 52ste editie af met Yves Lampaert. Van der Poel kon in de finale het ploegspel spelen met Dries De Bondt, die ook mee zat in de ontsnapping.

Izegem Koers was een kermiskoers van ruim 167 kilometer, want er stonden achttien rondes van 9,3 kilometer op het programma. De finale werd gekleurd door Alpecin-Deceuninck en Quick-Step-Alpha Vinyl. Van der Poel, De Bondt en Lampaert bleven in de finale het peloton voor. De Bondt lokte Lampaert uit de tent in de slotkilometer, waarna Van der Poel het in de sprint afmaakte. Lampaert werd tweede en De Bondt derde.

Vorige week was Van der Poel nog de beste in de Stadsprijs Geraardsbergen, toen klopte hij zijn broer David van der Poel. Voor MVDP is het ietwat alternatieve voorbereiding op het WK wielrennen. Eind september is hij de Nederlandse kopman voor de wegwedstrijd in het Australische Wollongong.

Bekijk hieronder de finale terug van Izegem Koers.