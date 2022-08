Mathieu van der Poel traint nog 65 kilometer bij na rentree in Druivenkoers

Voor Mathieu van der Poel was de Druivenkoers nog niet genoeg voor vandaag. De Nederlandse kopman van Alpecin-Deceuninck, die in Overijse zijn rentree maakte in competitie, beëindigde de koers als 35ste en besloot na de finish nog eens 65 kilometer bij te gaan trainen.

Van der Poel deed in de Vlaamse eendagskoers niet mee om de overwinning. Hij kreeg ongeveer 55 kilometer voor de finish te maken met een lekke band. MVDP wist nog wel terug te keren in de grote groep, maar besloot daarna om zich in te zetten voor ploegmaat Jasper Philipsen. Die sprintte uiteindelijk naar de vierde plaats, op 13 seconden van de verrassende winnaar Matis Louvel van Arkéa-Samsic. Zelf finishte Van der Poel op 50 seconden van de Franse winnaar.

“Ik wil ook wel weten waar ik sta. Ik heb vooral veel in de fitness gezeten en voor de rest heb ik wel geprobeerd om twee weken wat aan mijn basis te doen. Maar nog niet heel intensief. Dat probeer ik er nu met de koersen in te krijgen”, vertelde Van der Poel voor de finish over zijn rentree in het peloton.

MVDP is back in business. Matis Louvel wint de Druivenkoers. Van der Poel rijdt op een beslissend moment lek en werkt daarna voor Jasper Philipsen. Over het gevoel is hij tevreden. En nu 65 km naar huis. Op de fiets. Bijtrainen. pic.twitter.com/BHLfvBD3JP — Daniel Dwarswaard (@DanielDwars) August 24, 2022