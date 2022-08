Wout van Aert tweede in Hamburg bij rentree: “Heb me laten verrassen”

Wout van Aert kwam als tweede over de streep in de BEMER Cyclassics in Hamburg. De Belgische renner van Jumbo-Visma werd in een sprint van een kleine groep geklopt door Oostenrijker Marco Haller. “Ik wist dat Quinten Hermans en Marco Haller moeilijk te kloppen waren.”

“De race liep eigenlijk perfect voor mij. De Waseberg is een klim die me goed ligt, maar ik moet eerlijk zijn: zonder de valpartij was het koersverloop anders geweest”, vertelde de winnaar van de groene trui in de meest recente Tour de France aan NDR. “Uiteindelijk reden we met vijf man weg.” In die kopgroep met vijf zaten Haller, Jhonatan Narváez, Quinten Hermans en Patrick Konrad.

In de sprint keek Van Aert over zijn linkerschouder, net op het moment dat Haller aanging. De Oostenrijker trok vervolgens naar de linkerkant van de weg, waardoor Van Aert in een verloren positie kwam te zitten. “Ik wist dat Quinten Hermans en Marco Haller moeilijk te kloppen waren. Ik heb me laten verrassen op het einde, jammer”, besloot de Belg.