Tadej Pogacar wint Strade Bianche na magistrale solo van 50 kilometer

Tadej Pogačar heeft op indrukwekkende wijze Strade Bianche 2022 gewonnen. De 23-jarige kopman van UAE Emirates demarreerde op 50 kilometer van de finish, op de strook van Monte Sante Marie, uit het peloton en perste een knappe solo uit zijn benen. Hij kwam na 184 kilometer solo aan in Siena.

Uit een vroege kopgroep van aanvankelijk negen renners bleven in de voorfinale nog maar vier renners over. Rasaanvaller Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè), Marco Brenner (Team DSM) en Lilian Calmejane (AG2R Citroën) werden op 52 kilometer van de finish al gegrepen.

Massale valpartij

Daarvoor was al meer dan genoeg gebeurd. De meest in het oog springende gebeurtenis was een massale valpartij in het peloton op 100 kilometer van de meet. Door een stevige windvlaag waaide een deel van het peloton van een onverharde strook, met een spectaculaire crash tot gevolg. Wereldkampioen Julian Alaphilippe zat op de eerste rij en maakte een koprol, maar kon verder.

Dat was niet het geval voor veel andere (schaduw)favorieten die ook goed geplaatst waren van voren. Onder meer Tiesj Benoot, Matej Mohoric, Michael Matthews, Victor Campenaerts en Gianni Vermeersch behoorden tot de slachtoffers. Voor hen zat de koers er na die valpartij op. Alaphilippe werd met behulp van Mikkel Honoré en Mauro Schmid binnen 25 kilometer teruggebracht in het peloton.

Pogačar ontsnapt op Monte Sante Marie

Daar namen Quick-Step-Alpha Vinyl, Lotto Soudal en ook Bahrain Victorious het heft in handen. Ruim 50 kilometer voor de meet werden de laatste vroege vluchters ingerekend, waarna de echte finale kon beginnen. Onder meer Alaphilippe, Tim Wellens en Tadej Pogačar lieten zich op de elf kilometer lange Monte Sante Marie al van voren zien.

De Tour de France-winnaar van UAE Emirates plaatste een demarrage op een dalende strook en sloeg direct een gaatje. Op de daaropvolgende hellende strook ging Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers) in de tegenaanval, maar hij kwam niet dichterbij. Bij het afdraaien van de Monte Sante Marie had Pogačar al 35 seconden voorsprong op Rodriguez en meer dan één minuut op het uitgedunde peloton, waar Quick-Step-Alpha Vinyl, Movistar en Trek-Segafredo achtervolgden.

De vogel is gevlogen

In het stuk tussen de Monte Sante Marie en de drie laatste stroken van Monteaperti (800 meter), Strade di Colle Pinzuto (2,4 km) en Le Tolfe (1,1 km) liep Pogačar uit richting de anderhalve minuut. Op die Monteaperti gingen Kasper Asgreen, Jhonatan Narváez, Tim Wellens, Alejandro Valverde en Quinn Simmons in de tegenaanval, waardoor het gat werd teruggebracht tot een minuut. Voor Alaphilippe ging daar het lichtje uit.

Asgreen gebruikte de Strade di Colle Pinzuto om in zijn eentje achter Pogačar aan te gaan. De Deen kreeg op de laatste onverharde strook van Le Tolfe aansluiting van Valverde en kwam tot op 50 seconden, maar daar bleef het bij. In de laatste golvende kilometers richting Siena kon Pogačar zijn benen sparen voor de steile slotklim naar de Via Santa Caterina.

Valverde en Asgreen op het podium

Die stroken tot 16% betwistte hij met verve, waardoor hij op tijd de handen in de lucht kon steken en de overwinning kon vieren op het Piazza del Campo. Achter hem wist Valverde in de straten van Siena Asgreen te lossen in de strijd om de tweede plaats. De 41-jarige Spanjaard, die na dit jaar afzwaait, vierde die uitslag als een overwinning.

Tim Wellens (Lotto Soudal) was op de achtste plaats de beste Belg in de uitslag.