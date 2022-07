Remco Evenepoel: “Voor Vuelta lang bergop getraind, maar explosiviteit niet verdwenen”

Interview

Vijf keer de Stelvio, drie keer de Mortirolo vanaf de steilste kant en tal van andere beklimmingen in Italië. Remco Evenepoel trekt met twee weken van meer dan dertig uur aan trainingsarbeid naar een Spaans blok, waarbij de Vuelta a España het hoofddoel is. Maar eerst wacht zaterdag Clásica San Sebastián, de koers die hij in 2019 won. “Ik kom met veel motivatie naar het Baskenland, al moet ik pas écht goed zijn in de derde Vuelta-week”, vertelt hij in een Zoom-meeting waar WielerFlits bij aanwezig was.

Tijdens de Tour de France – waarvan hij genoot – zat de 22-jarige Belg van Quick-Step Alpha Vinyl op hoogte in Livigno. Hij legde daar de basis om straks in de Ronde van Spanje te kunnen schitteren. Naar eigen zeggen woog hij in 2022 nog niet zo licht en de tekenen op zijn gezicht tijdens de persco spreken boekdelen: hij lijkt scherper te staan dan eerder dit seizoen en de toch zichtbare wallen onder zijn ogen verklappen dat de voorbije maand zeer intens is geweest. Toch vertelt Evenepoel monter en enthousiast dat hij zich fris voelt en met veel goesting naar Spanje trekt. Om daaraan toe te voegen: “Hopelijk volgt dan het WK.”

Hoe is je voorbereiding op dit blok geweest?

“Na het BK heb ik een paar dagen vrijaf genomen. Daarna ben ik met de auto naar Livigno getrokken. Daar ben ik drie weken geweest, waar ik lang getraind heb in de bergen zonder veel intensiteit. Ik wilde daar een grote basis leggen om dit blok aan te vangen. Voor San Sebastián heb ik me niet specifiek voorbereid.

Ik heb zware weken achter de rug, waarvan twee met meer dan dertig uur trainen. Dat is veel. Maar dat verliep vlotjes, ik heb geen problemen gekend, geen valpartijen of andere stommiteiten gehad. Tot op heden was mijn voorbereiding goed. Na de Clásica San Sebastián zet ik die richting de Vuelta verder voort.”

Vergelijk jezelf eens met de Remco Evenepoel die in 2019 San Sebastián won. Wat is er veranderd?

“Ik ben een completere atleet. Toen was ik pas negentien jaar oud en was mijn lichaam nog volop in ontwikkeling. Daarnaast doorzie ik de koers nu beter. Ik lees ze beter dan dat ik destijds deed. Verder ben ik meer ervaren en explosiever dan bij mijn zege in 2019. Als mens ben ik ook completer. Hopelijk stelt me dat in staat dit jaar opnieuw een goed resultaat neer te zetten.”

En qua gewicht?

“Ik ben iets minder zwaar. Neem nu het eerste deel van dit seizoen, toen ik naar Luik-Bastenaken-Luik toewerkte. Dat is een koers met minder lange hellingen en meer explosiviteit. We hebben toen niet op mijn gewicht gelet, of tenminste niet zoals ik dat nu doe met deze koers en de Vuelta die eraan zit te komen. Op dit moment ben ik op mijn lichtste gewicht van heel 2022. Het dieet dat je volgt, hangt ook van de koers af. Daarnaast zijn er specifieke trainingen die helpen om spiermassa of vet te verliezen. In vergelijking met de Clásica San Sebastian van drie jaar terug, ben ik nu anderhalf tot twee kilo lichter.”

Leg eens uit hoe het is om na zo’n lange inactiviteit er meteen te staan.

“Dat durf ik niet te zeggen. Alleen de laatste dagen thuis in België heb ik wat intensiteit in mijn trainingen ingebouwd, al heb ik niet gek gedaan. De afgelopen week heb ik tien uur getraind, voornamelijk achter de scooter. Daarin heb ik korte koerssimulaties gedaan, zodat ik al die klimuren in snelheid kon omzetten. De laatste dag voordat ik afgereisd ben naar het Baskenland, deed ik een aantal korte intervallen. Dat is goed voor deze koers en ik voelde daar ook dat ik qua explosiviteit niet echt heb ingeboet na al die beklimmingen. Ik start dus zonder twijfels aan Clásica San Sebastián. Ik wil opnieuw meedoen voor de overwinning.”

Je hebt op steile beklimmingen weleens problemen gekend. Nu je veel op langere beklimmingen hebt gedaan, hoe ga je dat zaterdag dan op de laatste klim aanpakken?

“Hoe steiler de klim, hoe belangrijker het gewicht. Het gewichtsverlies wat ik de laatste tijd heb gehad, kan me echt helpen om aanvallen te beantwoorden. Daardoor zie ik minder hard af op de echt steile stroken. Ik heb veel getraind op de Mortirolo en andere echt steile beklimmingen in Livigno, omdat ik weet wat er ook in de Vuelta aan komt. Ik voelde tijdens die trainingen dat ik snel gewend raak aan die steile stroken. Ook is mijn explosiviteit zelfs iets beter dan een paar maanden geleden, ondanks het gewichtsverlies. Ik denk daarom dat het voor San Sebastián niet een groot probleem zal zijn. Al is de koers altijd onvoorspelbaar.”

Zie jij het als voor- of nadeel dat je zo fris bent ten opzichte van de renners die uit de Tour de France komen?

“Ik denk als je naar Wout van Aert kijkt in de Tour: hij had voorafgaand volgens mij zo’n 25 koersdagen in zijn benen. Hij presteerde daar dan drie weken – in mijn ogen – op zijn hoogste niveau ooit. Volgens mij geeft dat goed weer wat het voordeel kan zijn. Voor mij was dat ook een voorbeeld waarom ik het nu zo relatief rustig aan doe in functie van de Vuelta. Ik weet dat de komende anderhalve maand heel druk gaan zijn, met de Vuelta en hopelijk daarna ook nog het WK. Dat is een lange periode van vijf weken waarin ik op het hoogste niveau moet presteren. Fris aankomen in de derde Vuelta-week is het belangrijkst.”

Met welk doel trek je dan straks naar daar?

“Dat duurt nog even, maar ik train nu zo hard om het daar goed te doen. Het is moeilijk om te zeggen of ik daar voor een goed resultaat in het eindklassement kan gaan. Als ik een ritzege – of twee – kan boeken, dan kun ik al over een geslaagde Vuelta spreken. Laat ik het zo zeggen; het hoofddoel is om een rit te winnen. Alles wat dan in het klassement lukt, is extra. Ik begin de Vuelta in ieder geval met een focus op een ritzege, met in het bijzonder de tijdrit op de tiende dag. Daarnaast mikken we met Quick-Step ook op de ploegentijdrit in Utrecht. Dat is voor ons altijd belangrijk en we gaan met een sterk team van start. Persoonlijk zou een zege in de ploegentijdrit voor mij al een perfecte Vuelta betekenen.”

Je noemt wedijveren met Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard en Egan Bernal in de grote rondes een droom. Kijk je daardoor nog meer uit naar de komende Ronde van Spanje?

“Om dat niveau te bereiken, daarvoor zal ik zeker bergop nog een weg voor af moeten leggen. In tijdritten heb ik dit jaar al op het hoogste niveau gepresteerd. Maar op de beklimmingen blijf ik af en toe met vragen zitten, als ik de beste mannen in koers probeer te volgen. Met mijn specifieke voorbereiding op de Vuelta – met veel lange beklimmingen, gezien de bruut hoge bergop aankomsten – zal dat perfect gaan, als er hopelijk niets misloopt in de komende weken.

Ik trek nu alvast met een heel andere benadering naar de Vuelta dan naar de Giro d’Italia van vorig jaar. Ik heb nu veel gekoerst in het begin van het jaar en daarna was mijn kalender nog best leeg. Maar ik voel dat de training zich uitbetaalt en dat de vorm met de week stijgt. Ook voel ik me nog fris, ondanks trainingsweken van meer dan dertig uur. Die frisheid is het belangrijkst in mijn ogen. Ik heb het ritme en het gevoel van klimmen nu onder de knie, ik ben aan die inspanning gewend.

In aanloop naar de rondes van Noorwegen en Zwitserland heb ik voor het eerst een klimstage gedaan. Dat heeft me al heel erg geholpen, hoewel ik in Zwitserland niet heel fris was. Dat is de belangrijkste les die we uit die koers getrokken hebben. De Vuelta gaat een groot avontuur zijn, waarin ik hoop op het beste. Maar om naar mijn grote droom toe te werken die ik ooit op een dag hoop te bewerkstelligen – op het eindpodium van een grote ronde staan – moet je jezelf ontdekken en je grenzen verleggen. Daarom trekken we met deze voorbereiding naar Spanje. Ik ben benieuwd waartoe dit gaat leiden.”

Je lijkt met je hoofd al in de Vuelta, klopt dat?

“Nee, begrijp me goed! Ik ben hier om een goed resultaat neer te zetten en proberen om een tweede zege te boeken hier in San Sebastián. Ik heb altijd goed gepresteerd in het Baskenland. Ik ben hier naartoe gereisd met vertrouwen na een goede voorbereiding en ik voel me fris. Dat zijn de twee belangrijkste punten om hier aan de start te staan. Ik voel me heel gemotiveerd om weer in koers te gaan, ik heb hier echt naar uitgekeken tijdens mijn hoogtestage.”