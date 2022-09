Mathieu van der Poel: “Zou niet naar WK gaan als ik denk dat ik er niet kan winnen”

Mathieu van der Poel hoopt over iets minder dan drie weken in het Australische Wollongong een gooi te doen naar de wereldtitel. In aanloop naar het WK vond de Nederlander als autosportliefhebber nog de tijd om aan te schuiven bij Play Sports voor de F1-podcast The Paddock. Het ging ook kort over het WK en het komende veldritseizoen.

Van der Poel is normaal gesproken een van de favorieten voor de wereldtitel op de weg, al is het onduidelijk hoe goed de renner van Alpecin-Deceuninck momenteel is. De Nederlander reed na zijn opgave in de Tour de France slechts twee koersen: de Druivenkoers en de Stadsprijs van Geraardsbergen. “Ik heb er alles aan gedaan om in orde te zijn voor het WK, maar ik heb de laatste weken niet echt meer wedstrijden van WK-niveau gereden.”

“Het is dus moeilijk om in te schatten”, geeft hij aan. Voor Van der Poel was het bijvoorbeeld geen optie om via de Canadese klassiekers of de Tour of Britain toe te werken naar het WK, aangezien zijn ploeg er niet aan de start staat. Toch heeft MVDP vertrouwen in eigen kunnen. “Ik zou niet naar Australië gaan als ik het idee heb dat ik er niet kan winnen. Het parcours? Dat is een beetje te vergelijken met de Amstel Gold Race. Dan moet ik echt al 100% zijn om zoiets te kunnen winnen, al kun je daar pas echt inschatten hoe lastig het nu is.”

Van der Poel heeft naar eigen zeggen geen last meer van WK-stress. “Ik voel sowieso geen druk meer. De eerste jaren was dat nog wel het geval, maar ik heb nu nooit meer stress voor een wedstrijd. Dat had ik in de eerste jaren in het veld wel heel erg met het WK, omdat ik er al een paar keer naast had gegrepen. Als het drie keer niet lukt, sta je de vierde keer aan de start met het idee: toch niet weer… Dat heb ik de laatste jaren nooit meer gehad.”

Over veldritseizoen: “Plan is om 10 tot 15 crossen te rijden”

Van der Poel keek ook al even kort vooruit naar de wintermaanden en het nieuwe crosseizoen. “Ik weet nog niet wanneer, maar het plan is wel om weer 10 tot 15 crossen te rijden. Minstens tien crossen is wel de bedoeling. Net als vorig jaar. Vorig seizoen heb ik maar anderhalve veldrit kunnen rijden door die rugproblemen. Ik zal sowieso crossen.”