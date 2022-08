Mathieu van der Poel voor rentree in Druivenkoers: “In koers werken aan intensiviteit”

Mathieu van der Poel weet niet waar hij staat, nu hij in de Druivenkoers Overijse begint aan zijn laatste deel van het seizoen. De kopman van Alpecin-Deceuninck heeft het WK in Australië als hoofddoel om naartoe te werken. “Ik ben zelf ook benieuwd waar ik sta, want dit is niet de makkelijkste koers”, vertelt hij over de Druivenkoers.

“Ik heb lang getwijfeld tussen deze koers of de Ronde van Duitsland. Daar waren de etappes misschien iets te makkelijk om ‘gewoon’ mee te rijden, terwijl ik nu wel de hardheid nodig heb”, aldus Van der Poel, die voor het eerst in competitie treedt na zijn opgave in de Tour de France afgelopen juli. “Ik wil ook wel weten waar ik sta. Ik heb vooral veel in de fitness gezeten en voor de rest – ik zet niet alles op Strava – heb ik wel geprobeerd om twee weken wat aan mijn basis te doen. Maar nog niet heel intensief. Dat probeer ik er nu met de koersen in te krijgen.”

Wat er nu mis was in de Tour de France, weet Van der Poel nog altijd niet. “Het is moeilijk om specifiek aan te duiden. We denken een combinatie van na de Giro iets te lang zonder fiets gezeten te hebben, en dan de hoogtestage terwijl ik daar nog niet klaar voor was. Ik heb ook iets te hard getraind op hoogte, misschien. En dan sta je in de Tour stil”, legt hij uit. Toch heeft MVDP vertrouwen in zijn rentree in Overijse. “Ik denk dat ik wel in orde ben om te koersen.”