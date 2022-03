Biniam Girmay schrijft geschiedenis in Gent-Wevelgem: “Had dit nooit verwacht”

Biniam Girmay besloot vrijdagavond pas dat hij Gent-Wevelgem zou rijden, en twee dagen later is hij de eerste Afrikaanse wielrenner die een voorjaarsklassieker wint. Het toptalent uit Eritrea, uitkomend voor Intermarché-Wanty-Gobert, klopte ervaren renners als Christophe Laporte en Jasper Stuyven. “Ik weet niet wat er gebeurd is. Ongelooflijk”, zegt hij na afloop.

“Dit is geweldig. Ik had dit nooit verwacht”, aldus Girmay, die na de laatste keer Kemmelberg meeschoof in een groep met Laporte, Stuyven en Dries Van Gestel en ze aan de streep klopte. “Mijn plannen veranderden pas een paar dagen geleden, eigenlijk vrijdagavond. Ik kwam naar hier voor een goed resultaat, maar dit? Dit is geweldig.”

“Ik denk niet dat ik de Ronde van Vlaanderen ga rijden. Ik ben al meer dan drie maanden hier in Europa en ik mis mijn vrouw en mijn dochter, dus ik moet terug naar huis”, zegt hij. Aanvankelijk was het plan om hem vrijdag, na de E3 Saxo Bank Classic, al naar huis te sturen in aanloop naar de Giro d’Italia.

Uiteindelijk rondde Girmay het af in de sprint. “Ik voelde mij heel goed, maar er waren ook sterke renners mee. Ik was daarom beetje bang, maar toen ik zag dat we het gingen halen had ik wel vertrouwen. Zeker in de laatste 250 meter. Ik had vertrouwen in mijn sprint. Dat ik win, is echt ongelooflijk”, legt hij uit. “Voor mij is al heel veel veranderd, maar dit betekent dat er een mooie toekomst is voor Afrikaanse renners. De felicitaties aan alle Afrikanen.”