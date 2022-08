WK 2022: Ewan en Dennis ontbreken op WK in eigen land, wel Matthews en Hindley

De kogel is door de kerk: Caleb Ewan gaat definitief niet mee naar het WK wielrennen dat eind september georganiseerd wordt in Wollongong, Australië. Rohan Dennis ontbreekt ook, vanwege familie-omstandigheden. De thuisploeg zal aangevoerd worden door Michael Matthews en Giro d’Italia-winnaar Jai Hindley, aldus bondscoach Rory Sutherland.

Het nieuws dat Ewan niet mee zou doen, kwam eerder deze week al naar buiten. De sprinter reageerde nog niet, tot hij gisteren een rit won in de Deutschland Tour. “Deze zege voelt goed, zeker na het nieuws dat ik niet bij mijn thuis-WK ga zijn. Om eerlijk te zijn heb ik er niet veel over te zeggen, behalve dat het hartverscheurend is dat ik mijn land niet mag vertegenwoordigen. Ik geloof dat ik het verdiend had om daarbij te zijn”, schreef hij op sociale media.

Een andere opvallende afwezige is Rohan Dennis. De tweevoudig wereldkampioen tijdrijden is niet beschikbaar vanwege familie-omstandigheden, laat AusCycling weten. In plaats van Dennis is Luke Plapp aangewezen als deelnemer aan het WK tijdrijden. Hij zal ook de wegwedstrijd betwisten. De wegploeg bij de mannen zal gecompleteerd worden door Ben O’Connor, Simon Clarke, Luke Durbridge, Heinrich Haussler en Nick Schultz.

Bij de vrouwen zijn Grace Brown en Amanda Spratt de vooruitgeschoven pionnen in de wegwedstrijd in Wollongong. Zij worden bijgestaan door Georgia Baker, Sarah Roy, Alexandra Manly, Brodie Chapman en Josie Talbot.