Biniam Girmay kent druk programma in aanloop naar WK

Biniam Girmay kiest voor een opmerkelijke opbouw richting het WK. De Eritreeër komt in de komende drie weken nog in Noord-Amerika en Europa in actie voordat hij naar Australië vertrekt.

Gisteren koerste Girmay nog in de Tour du Doubs, die hij achter winnaar Valentin Madouas als vierde besloot. De komende dagen reist de renner van Intermarché-Wanty-Gobert af naar Canada om daar de Grand Prix Cycliste de Québec en de Grand Prix de Montreal te betwisten.

In tegenstelling tot veel andere coureurs keert de winnaar van Gent-Wevelgem na het Canadese tweeluik nog terug naar Europa om de GP de Wallonie te rijden. Er zijn dan nog elf dagen te gaan tot het WK in Wollongong.