Ongenaakbare Remco Evenepoel wint na solo van 45 kilometer Clásica San Sebastián

Remco Evenepoel heeft zich tot winnaar gekroond van de Clásica San Sebastián 2022. De Belg van Quick-Step Alpha Vinyl viel op de voorlaatste klim aan, loste al gauw al zijn tegenstanders en begon aan een solo van bijna 45 kilometer. Uiteindelijk kwam hij met bijna drie minuten voorsprong aan in finishplaats San Sebastián.

Wout van Aert gaf vanwege een verkoudheid verstek voor de Clásica San Sebastián, maar met Simon Yates, Remco Evenepoel en Tadej Pogacar stonden er genoeg kleppers aan de start. Zij vertrokken vanochtend vanuit San Sebastián voor een wedstrijd van bijna 225 kilometer. De openingsfase was relatief vlak, maar daarna kregen de coureurs de nodige beklimmingen voor de kiezen. Op kilometer 154 voor zou de finale echt beginnen met de Jaizkibel (7,9 km aan 5,6%). Daarna volgde de vreselijk steile Erlaitz (3,8 aan 10,6%) en – na een korte tussenfase – de Murgil-Tontorra (2,1 km aan 10,1%). Na de top van die laatste helling was het nog acht kilometer naar de finish.

Kopgroep met Tusveld

Op de eerste klim van de dag, de Azkarate (4,2 km aan 7,3%), was de ontsnapping van de dag al tot stand gekomen. Ibai Azurmendi (Euskaltel-Euskadi), Jon Barrenetxea (Caja Rural – Seguros RGA), Manuele Boaro (Astana Qazaqstan), Óscar Cabedo (Burgos-BH), Théo Delacroix (Intermarché-Wanty-Gobert), Fabien Grellier (TotalEnergies), Eugenio Sánchez (Equipo Kern Pharma), Martijn Tusveld en Casper Pedersen (Team DSM) hadden de zegen gekregen van het peloton. De negen reden een voorsprong bijeen van ongeveer tweeënhalve minuut.

Aan de voet van de Jaizkibel was daar nog maar een kleine minuut van over. En tijdens deze iconische beklimming, werd die voorsprong alleen maar kleiner. Nog voor de top waren alle vluchters gegrepen. Dat kwam vooral door de mannen van UAE Emirates en Quick-Step Alpha Vinyl, die het tempo bepaalden voor respectievelijk Tadej Pogacar en Remco Evenepoel. Van achteren waren er op dat moment al slachtoffers. Juan Ayuso – één van de outsiders – was een van de eersten die moest passen.

Pogacar breekt op Jaizkibel

Net voordat het nog vrij omvangrijke peloton boven was op de Jaizkibel, ging er nog een grote naam af. En opnieuw was het een renner van UAE Emirates, de kopman zelf dit keer. Pogacar moest de rest laten gaan. De Sloveen had, een week na een zware Tour de France, duidelijk niet meer de beste benen. Zijn landgenoot Matej Mohoric vond dat geen reden om te wachten en zette de rust onder druk in de afdaling. Wegkomen lukte de Sloveen niet, maar er was wel versnippering in het peloton. Tom Dumoulin en Michael Matthews kwamen met achterstand beneden, João Almeida ging tegen het asfalt. De Portugees kwam evenwel met de schrik vrij en kon voor de Erlaitz alweer aansluiten.

Op de Erlaitz trok eerst Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost) door, maar al snel nam Remco Evenepoel over. Terwijl in de achtergrond mannen als Jai Hindley en Alejandro Valverde eraf gingen, kon vooraan enkel Simon Yates de Belg volgen. Tot 1,8 kilometer voor de top tenminste, want op dat moment haakte Yates af. Evenepoel zette met nog bijna 45 kilometer te gaan alleen door. Achter hem ontstond er een groepje met Carlos Rodríguez, Tiesj Benoot, Pavel Sivakov, Bauke Mollema en na een tijdje ook de teruggevallen Yates.

Evenepoel solo

De eerste achtervolgers – Rodríquez en Sivakov hadden zich losgeweekt van hun medevluchters -hadden na de afdaling van de Erlaitz een achterstand van ruim een minuut op Evenepoel. In de vlakke tussenfase richting de Murgil-Tontorra kwam het INEOS-duo aanvankelijk iets dichter, maar bij het begin van de klim had Evenepoel weer meer dan een minuut. Op de steile helling zelf breidde hij dat gat flink uit. Op de top had hij meer dan twee minuten voorsprong op Sivakov, die zijn ploeggenoot Rodríguez had achtergelaten.

Benoot was – buiten beeld – ook op en over Rodríquez gegaan, Mollema was enkel aangesloten bij de Spaans kampioen. Terwijl Benoot naar een derde plaats zou rijden, klopte Mollema Rodríguez in een sprintje voor plek vier. Ondertussen was Evenepoel al lang en breed binnen. De Belg won met groot verschil voor de tweede keer in zijn carrière de Clásica San Sebastián.