Vliegtuig Wout van Aert na uren boven Atlantische oceaan terug gekeerd

Wout van Aert heeft een lange vertraging gekend tijdens zijn trip naar de Canadese WorldTour-wedstrijden in Quebec en Montréal. Samen met o.a. Jasper Stuyven verkoos de kopman van Jumbo-Visma een rechtstreekse vlucht van Parijs naar Quebec in de hoop zo sneller in het hotel te arriveren dan met de chartervlucht van de organisatie op Montréal. Het vluchtschema kwam echter helemaal niet uit.

De Air France-vlucht AF352 vanuit vliegveld Charles de Gaulle naar Quebec vertrok met ruim een uur vertraging. Toen het toestel al zo’n twee uur in de lucht was en diverse cirkels boven de Atlantische Oceaan had gemaakt, meldde de gezagvoerder dat ze moesten terugkeren naar Brest om te tanken.

Door de in Parijs opgelopen vertraging moest de vlucht opnieuw toestemming van de autoriteiten in Londen krijgen om de oceaan over te steken. Dit duurde zo lang dat het toestel uiteindelijk niet meer genoeg brandstof had om de oversteek te maken en de bemanning besloot om voor de zekerheid bij te tanken in Brest.

“Het vluchtplan was in orde, maar de toestemming duurde ditmaal extreem lang”, liet een lid van de crew van Air France aan WielerFlits weten, dat eveneens op deze rechtstreekse vlucht van Parijs naar Quebec zat

In Brest stond de Airbus 330 bijna anderhalf uur aan de grond om bij te tanken. Alle passagiers konden wel in het toestel blijven. Om u even voor half zeven kon de Airbus weer opstijgen. Ruim vier uur later dan de vertrektijd vanuit Parijs van 13.25 uur. “Zoiets heb ik nog nooit mee gemaakt”, zei Van Aert.

Het bood de twee Belgische renners de mogelijkheid om de laatste dertig kilometer van de Vuelta-rit nog te kijken waar Stuyven zijn ploegmaat Mads Pedersen zag winnen. “Zonder deze tussenstop hadden we deze finale toch gemist”, bleef Van Aert positief ondanks de vertraging.

Nee, druk over de vertraging maakten de renners zich niet. “Dan maar straks een uurtje langer in het vliegtuig slapen”, bleven beide Belgen relaxed onder de urenlange vertraging.

Uiteindelijk werd Quebec om 18.45 uur lokale tijd bereikt, terwijl de oorspronkelijk aankomsttijd op 14.55 uur stond. Vanuit het vliegveld waren de renners echter binnen een half uurtje in het hotel. Vrijdag staat de GP Quebec op het programma, terwijl zondag de GP Montréal wordt verreden.

Van Aert en Stuyven vertrekken na Montreál via Vancouver en Sydney naar de WK wielrennen in Wollongong.