Biniam Girmay stunt met historische overwinning in Gent-Wevelgem

Gent-Wevelgem 2022 is gewonnen door Biniam Girmay. Na een vermakelijke koers van bijna 249 kilometer tussen Ieper en Wevelgem was de Eritreeër van Intermarché-Wanty-Gobert als eerste aan de finish. Hij was de snelste van een kopgroep van vier, voor Christophe Laporte (Jumbo-Visma), Dries Van Gestel (TotalEnergies) en Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).

In een snel eerste koersuur duurde het lang voordat de traditionele kopgroep ontstond. Zeven renners reden na dertig kilometer weg uit het peloton: Nikias Arndt (Team DSM), Lindsay De Vylder (Sport Vlaanderen-Baloise), Johan Jacobs (Movistar), Alexandr Konychev (BikeExchange-Jayco), Ludovic Robeet (Bingoal Pauwels Sauces WB), Lars Saugstad (Uno-X) en Jelle Wallays (Cofidis). Zij kregen snel een voorsprong van vijf minuten van Jumbo-Visma, dat de controle in handen nam in het peloton.

Alpecin-Fenix, BORA-hansgrohe en Quick-Step-Alpha Vinyl meldden zich niet veel later ook van voren. In aanloop naar De Moeren werd het wat nerveus, maar de wind speelde geen rol van betekenis en dus bleven waaiers uit. Ruim 100 kilometer voor de meet, in aanloop naar de eerste klim van de dag, was het andermaal chaos. Het zorgde op een smalle baan voor een valpartij, waarbij meerdere favorieten bij betrokken waren.

Het peloton brak in stukken en betekende dus een eerste waarschuwing, maar niet veel later kwam alles weer samen. Een groot peloton begon daardoor aan de eerste keer Kemmelberg, waar Jhonatan Narváez ontbrak vanwege een val bij het opdraaien van de klim. Verder viel het attente koersen van Jumbo-Visma op. De ploeg van kopman Wout van Aert zorgde ervoor dat het peloton al flink uitgedund was op 80 kilometer van de meet.

Gevaarlijke move

Uit die groep wist een twintigtal, met onder meer Matej Mohoric, Dylan van Baarle, Greg Van Avermaet, Victor Campenaerts, Biniam Girmay, Nathan Van Hooydonck, Mike Teunissen, Kasper Asgreen, Arnaud Démare en Edward Theuns, weg te rijden. TotalEnergies en BikeExchange-Jayco hadden de slag gemist en moesten een gat van 30 seconden dichten. In de zone van de drie plugstreets, de onverharde stroken in Henegouwen, schoven alle groepen in elkaar. De vroege vlucht kwam zo ook tot een einde, al stribbelde Jacobs nog even tegen.

Slecht nieuws was er voor Dylan Groenewegen, die op de gravelstrook een lekke band kreeg en wegviel uit het voorste peloton. Na de laatste plugstreet kon de balans opgemaakt worden: de grote kopgroep had 25 seconden voorsprong op het peloton, waar TotalEnergies achtervolgde en Jumbo-Visma controleerde. Het ging vooraan niet hard genoeg, waardoor op 57 kilometer van de meet een hergroepering volgde.

Op de Monteberg viel vervolgens Arjen Livyns aan, maar hij werd op de Kemmelberg gegrepen. De favorieten, onder aanvoering van Asgreen, Van Aert en Mads Pedersen, gooiden de knuppel in het hoenderhok en daardoor kwam Fabio Jakobsen in de problemen. Ongeveer vijftien renners reden na de Kemmelberg weg van de rest, maar daar was geen goede samenwerking en dus kwamen beide groepen opnieuw samen.

Laatste keer Kemmelberg

De laatste keer Baneberg gebruikte Tiesj Benoot om aan de boom te schudden, maar een compacte groep snelde richting de laatste klim van de dag: de Kemmelberg vanaf de Ossuaire-zijde. Van Aert trok zichzelf daar uit elkaar en kreeg net na de top aansluiting van Laporte, Benoot, Asgreen, Pedersen, Mohoric, Van Baarle en Søren Kragh Andersen.

De verschillen waren echter heel klein, waardoor een eerste achtervolgende groep met rappe mannen als Alexander Kristoff, Jasper Philipsen, Démare en Girmay aansloot. Een tweede achtervolgende groep, met daarbij Tim Merlier, had meer moeite om de oversteek te maken in de vlakke finale richting Wevelgem, maar dat lukte wel. Ondertussen waren Laporte, Stuyven, Girmay en Dries Van Gestel vooraan weggereden. Rasmus Tiller en Greg Van Avermaet gingen in de tegenaanval, maar kwamen niet dichterbij en zakten terug in het peloton dat volgde op 25 seconden.

Sprinten met vier

Het was in de achtervolging aan Groupama-FDJ, Alpecin-Fenix en ook Movistar, maar de vier koplopers liepen uit. Laporte, Stuyven, Girmay en Van Gestel gingen met 30 seconden de laatste vijftien kilometer in en breidden die voorsprong even uit richting de 40 seconden. De koplopers mochten zich daardoor langzaam opmaken voor de strijd om de zege, al werd in de laatste vier kilometer wat gepokerd. Het verschil zakte daardoor tot onder de 20 seconden.

Kragh Andersen ging onder de boog van de laatste twee kilometer nog in de tegenaanval, maar hij kwam te laat. Laporte, Girmay, Stuyven en Van Gestel gingen sprinten om de overwinning. De Fransman werd de kop op gedwongen, maar het was Girmay die als eerste de sprint aan ging. De 21-jarige Afrikaan wist zijn inspanning vol te houden en Laporte en Stuyven voor te blijven. Een historische zege voor Girmay.