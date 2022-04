Indrukwekkende Remco Evenepoel wint Luik-Bastenaken-Luik, Hermans en Van Aert op podium

Remco Evenepoel heeft zondag bij zijn debuut Luik-Bastenaken-Luik gewonnen en daarmee het voorjaar van Quick-Step-Alpha Vinyl enigszins gered. Het Belgische toptalent kwam na 257 kilometer solo over de finish in Luik, nadat hij op de Redoute de beslissende aanval plaatste. De andere favorieten wisten het gat daarna niet meer te dichten. Het Belgische feest werd gecompleteerd door Quinten Hermans en Wout van Aert, die tweede en derde werden.

Traditionele vlucht van elf man

De kopgroep van de dag ontstond in drie schuiven. Eerst reden Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Sylvain Moniquet, Harm Vanhoucke (beiden Lotto Soudal), Jacob Hindsgaul (Uno-X) en Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) weg. Daarna gingen Luc Wirtgen, Kenny Molly (beiden Bingoal Pauwels Sauces WB) en Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) in de tegenaanval en zij werden gevolgd door Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty-Gobert), Paul Ourselin (TotalEnergies) en Marco Tizza (Bingoal Pauwels Sauces WB).

Na ruim vijftig kilometer kwamen al die groepen bij elkaar en zo ontstond een elftal aan koplopers. Zij kregen meer dan zes minuten voorsprong van het peloton. Daar waren het Jumbo-Visma, Quick-Step-Alpha Vinyl, Bahrain Victorious, Movistar en BORA-hansgrohe die op kop reden. Later lieten ook INEOS Grenadiers en Israel-Premier Tech zich zien vooraam het peloton.

Massale valpartij schrikt peloton op

Vlak voor de Côte de Wanne, waar Jonas Vingegaard enigszins in de problemen kwam, kreeg Romain Bardet pech, maar de winnaar van de Tour of the Alps wist snel terug te keren. Op de Côte de Stockeu spatte de kopgroep uit elkaar: Armirail, Moniquet, Vanhoucke, Doubey, Ourselin en Wirtgen bleven het langst over. Met ruim drie minuten voorsprong trokken zij naar de voet van de Col du Rosier.

Het peloton werd er opgeschrikt door een massale valpartij, met onder meer wereldkampioen Julian Alaphilippe, Romain Bardet, Wilco Kelderman en Rigoberto Urán daarbij betrokken. Alejandro Valverde, Tom Pidcock en Bauke Mollema werden ook opgehouden, maar konden terugkeren. Bahrain Victorious reed ondertussen stevig door in het peloton, waar toch flink wat favorieten de val hadden ontweken.

Vlammende demarrage Evenepoel op Redoute

Op de Côte de Desnié, ruim 40 kilometer voor de finish, opende Bahrain Victorious de finale. Mikel Landa, Damiano Caruso en Wout Poels toonden zich in het offensief. De Nederlander sloeg in aanloop naar La Redoute een gaatje, maar werd nog voor de klim teruggepakt door Quick-Step-Alpha Vinyl. Aan de voet van de Redoute was het verschil met de kopgroep, waar Armirail de sterkste bleek, teruggebracht tot een minuut.

Mauri Vansevenant bepaalde het tempo op de Redoute (2,1 km aan 8,9%) en daarmee leidde hij een vlammende demarrage van Remco Evenepoel in. Hij reed iedereen uit zijn wiel en begon solo aan de afdaling, in de jacht op eenzame koploper Armirail. Daarachter waren het Bahrain Victorious en Movistar die de achtervolging leidden. Ook Wout van Aert zat in dat peloton en de Belgische kampioen zette Sam Oomen aan het werk.

Evenepoel imponeert op weg naar Luik

Op weg naar de laatste klim van de dag wist Evenepoel al snel het gat met Armirail te dichten. Dat gebeurde op 21 kilometer van de meet. Zijn voorsprong op de grote favorietengroep bedroeg toen ruim een halve minuut, ondanks de tegenwind die er stond op weg naar Luik. Met 35 seconden voorsprong begonnen Evenepoel en Armirail aan de Roche-aux-Faucons (1,3 km aan 11%).

Evenepoel gooide Armirail snel overboord en ging 14 kilometer voor de meet solo verder. In het peloton bleef een versnelling uit, waardoor Evenepoel even uit kon lopen naar 40 seconden. De achtervolgers kwamen nog iets dichterbij, maar de koploper viel geen moment echt stil.

Achtervolgers niet in staat om gat te dichten

In de uitloper van de Roche-aux-Faucons, met nog enkele zware stroken, kwam die demarrage uit de achtergrond toch. Aleksandr Vlasov trok het tempo de hoogte in en werd overvleugeld door Dylan Teuns. Hij zorgde ervoor dat het verschil met Evenepoel verkleind werd tot 20 seconden. Van Aert moest precies op dat moment passen bij de achtervolgers.

Achter Evenepoel vonden Teuns, Daniel Felipe Mártinez en Sergio Higuita elkaar, maar Valverde, Vlasov, Van Aert, Marc Hirschi, Enric Mas, Jakob Fuglsang en Jack Haig kwamen terug. De Rus profiteerde van een stil moment en ging in de tegenaanval, maar dat was al op ruime achterstand van de soevereine Evenepoel. De groep-Van Aert keek in de laatste vijf kilometer al aan tegen een achterstand van 50 seconden.

Vlasov werd nog voor de laatste kilometer ingerekend, waardoor er gesprint ging worden om de laatste podiumplaatsen. Wout van Aert ging zijn sprint te vroeg aan en viel vlak voor de finish stil. Hij werd in extremis nog gepasseerd door een verrassende Quinten Hermans, die de tweede plaats opeiste vóór Van Aert. Een compleet Belgisch podium dus.