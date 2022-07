Julian Alaphilippe verlaat Tour de Wallonie na positieve coronatest

Julian Alaphilippe gaat niet van start in de derde etappe van de Tour de Wallonie. De wereldkampioen, die de eerste rit met finish op de Muur van Hoei nog wist te winnen, heeft een positieve coronatest afgeleverd. Dat meldt zijn ploeg op sociale media.

“Helaas, Julian Alaphilippe zal niet van start gaan in de derde etappe van de Tour de Wallonie, nadat hij positief heeft getest op Covid-19”, schrijft Quick-Step Alpha Vinyl. “We wensen je een spoedig herstel, Loulou!”

Eind juni reed Alaphilippe met het nationaal kampioenschap zijn eerste wedstrijd sinds zijn zware val in Luik-Bastenaken-Luik dit voorjaar. De Tour de Wallonie was zijn tweede koers na dat ongeval. In de eerste etappe mocht de Fransman zegevieren op een plek waar hij in de Waalse Pijl ook al drie keer de beste was: de Muur van Hoei. Op dag twee ging het een stuk minder en verloor hij de leiderstrui. Hij stond vanochtend 24e in het algemeen klassement, op meer dan acht minuten van Robert Stannard, de nieuwe leider.

De volgende koersen op het oorspronkelijke wedstrijdprogramma van Alaphilippe zijn de Clásica San Sebastian, de Tour de l’Ain, de Vuelta, het WK en de Ronde van Lombardije. De eerstgenoemde koers wordt komende zaterdag al verreden.

