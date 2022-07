Tadej Pogacar: “We hebben goede TV-jaren voor ons met de duels tussen Jonas en mijzelf”

Nadat hij de afgelopen twee jaar als triomfator Parijs binnenfietste, moest Tadej Pogacar deze Ronde van Frankrijk genoegen nemen met een tweede plek. Toch zat hij niet in zak en as. “Om hier te zijn, is nog steeds ongelofelijk. Zelfs als ik niet op de hoogste trede van het podium sta”, aldus de Sloveen na afloop van de slotrit.

“Als ik de Tour nog niet eerder gewonnen had, zou dit de gelukkigste dag van mijn leven zijn geweest”, vervolgt Pogacar, die tweede werd achter Jonas Vingegaard. “Niet winnen maakt voor mij niet veel verschil. Natuurlijk betekent het dat ik extra gemotiveerd ben voor volgend jaar, maar ik geniet gewoon net zoveel van de koers als dat ik altijd heb gedaan. We hebben echt een paar goede televisiejaren voor ons met de duels tussen Jonas en mijzelf.”

Pogacar viel deze Tour veelvuldig aan. Zelfs op de Champs-Élysées probeerde de wittetruidrager nog weg te komen uit het peloton. “Dat was grappig! Op een bepaald moment waren we tegen elkaar aan het sprinten, de INEOS Grenadiers aan de rechterkant van de weg en ik aan de linkerkant. Toevallig ik had net met wat mensen gepraat een paar kilometer eerder, om te kijken of iemand aan wilde vallen samen met mij. Het was een grappige toevalligheid dat we op hetzelfde moment aanvielen aan verschillende kanten van de weg.”

Jasper Philipsen

De zege in de slotrit ging uiteindelijk naar Jasper Philipsen, die het afmaakte in de massasprint. “Jasper Philipsen is een heel goede vriend van me. Ik zou willen dat we nog steeds in hetzelfde team zaten. Ik ben heel blij om hem hier in Parijs te zien winnen”, aldus Pogacar, die ook nog gevraagd werd naar zijn plannen voor de komende dagen. “Ik ben nu gewoon in beslag genomen door het moment. Ik denk dat we het een beetje vieren met mijn ploeggenoten.”

“Maar het gaat geen lange nacht worden, want ik ga morgen naar de tweede etappe van de Tour de France Femmes om mijn partner Urska (Zigart, red.) te zien koersen. Ze is een heel goede renster, ook al voelt ze de druk van het koersen een beetje te veel. Ik hoop dat ze een mooie week koers heeft in Frankrijk.”