Lefevere over niet-selectie Alaphilippe: “We vrezen dat hij conditioneel niet goed genoeg is”

Quick-Step Alpha Vinyl kwam maandag met een toch wel verrassende mededeling: wereldkampioen Julian Alaphilippe is er deze zomer niet bij in de Tour de France. De Fransman maakt namelijk geen deel uit van de definitieve selectie voor de Tour. In gesprek met Het Nieuwsblad licht teambaas Patrick Lefevere zijn besluit toe.

De zesvoudig Touretappewinnaar maakte afgelopen zondag met een dertiende plaats in het Frans wegkampioenschap zijn terugkeer in het peloton, nadat hij twee maanden geleden in Luik-Bastenaken-Luik zwaar ten val kwam. Quick-Step Alpha Vinyl kwam echter tot de conclusie dat de Tour nog te vroeg komt voor de regerende wereldkampioen. “Geen leuk nieuws natuurlijk, maar ik heb Julian onze visie uitgelegd en daar had hij begrip voor“, schetst Lefevere.

“We vrezen dat hij conditioneel niet goed genoeg is om drie weken op hoog niveau te koersen. Wint hij het Frans kampioenschap met een minuut voorsprong, is het misschien een ander verhaal”, zegt Lefevere, “Maar je kan een eendagswedstrijd met een Frans peloton niet vergelijken met drie weken Tour de France.”

Impasse

En daar komt volgens Lefevere nog eens bij dat het parcours niet op het lijf van Alaphilippe is geschreven. Te beginnen met de proloog in Kopenhagen, Denemarken. “Die Julian niet zou winnen. Daarna heb je waaierritten – wat hij op zich wel goed kan – en de kasseienetappe naar Arenberg. We vreesden dat Julian voor ‘zijn’ etappe naar Longwy al veel energie zou hebben verbruikt.”

“En dan moet je zeggen dat mannen als David Gaudu, Mathieu Van der Poel en Wout van Aert die ook hebben aangestipt. Hoe spelen we Julian optimaal uit in de Tour? Het was een impasse waar we als ploeg niet helemaal uit geraakten.”