Wielerploegen 2022: BORA-hansgrohe

Nu het wielerseizoen 2022 langzaam op gang komt, neemt WielerFlits alle ploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks ‘Wielerploegen 2022’ alle WorldTeams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan BORA-hansgrohe. Wat kunnen we verwachten van kopmannen Wilco Kelderman, Sam Bennett en Aleksandr Vlasov? Ook Ide Schelling, Danny van Poppel, Jordi Meeus én Cian Uijtdebroeks rijden voor dit team.

BORA-hansgrohe

Land:

Sponsoren: BORA (fabricant van kookveldafzuigsystemen) en hansgrohe (producent van sanitair)

Sinds: 2010 (eerder NetApp, NetApp-Endura en Bora-Argon 18)

UCI-afkorting: BOH

Fietsensponsor: Specialized

Tenue 2022:

Terugblik op 2021

BORA-hansgrohe eindigde in de UCI Team Ranking in de subtop. Bijna overal was de Duitse formatie op de voorposten te zien, maar die ene grote uitschieter zat er niet tussen. In het voorseizoen greep Maximilian Schachmann de eindzege in Parijs-Nice, terwijl Lennard Kämna en Peter Sagan etappes wonnen in Catalonië. De Slowaak deed dat ook in Romandië, om daarna in de Giro één etappe te winnen en het puntenklassement op zijn naam te schrijven.

In aanloop naar de Tour was het Lukas Pöstlberger die een Dauphiné-rit won, waarna in de Ronde van Frankrijk zelf vrij gekoerst kon worden. Het leverde BORA-hansgrohe ritzeges van Nils Politt en Patrick Konrad op. Wilco Kelderman reed als best of the rest naar de vijfde plek in het klassement. In het najaar werden de Deutschland Tour en de Ronde van Slowakije nog gewonnen, en behaalde Felix Großschartner een tiende plek in de Vuelta.

Rapportcijfers 2021: BORA-hansgrohe

Aantal overwinningen: 30

Belangrijkste resultaten:

Parijs-Nice – Winst in het eindklassement (Maximilian Schachmann)

Tour de France – Vijfde in het eindklassement (Wilco Kelderman)

Tour de France – Winst in etappes 12 en 16 (Nils Politt en Patrick Konrad)

Giro d’Italia – Winst in etappe 10 (Peter Sagan)

Deutschland Tour – Winst in het eindklassement (Nils Politt)

Transfers

BORA-hansgrohe onderging afgelopen winter een ware gedaanteverwisseling. De Duitse ploeg vernieuwde liefst een derde van de selectie in vergelijking met 2021. Liefst tien renners vertrokken. De meest opvallende van het stel: drievoudig wereldkampioen Peter Sagan. De Slowaakse superster slurpte een groot deel van teammanager Ralph Denk zijn budget op met naar verluidt een jaarsalaris van vijf miljoen euro. Eerlijk is eerlijk: de prestaties van Sagan bleven voor die prijs de laatste twee à drie seizoenen achter. In zijn kielzog vertrokken ook vier van zijn vertrouwelingen bij de Duitse wielerformatie.

Sagans broer Juraj, Maciej Bodnar en Daniel Oss gingen met de Slowaak mee naar het Franse TotalEnergies, terwijl er voor Erik Baška niets anders opzat dan terug te keren naar het Continentale Dukla Banska Bystrica uit eigen land. Opvallend: de andere vijf vertrekkers waren allemaal renners uit Der Heimat: sprintaantrekkers Rüdiger Selig en Michael Schwarzmann gaan aan het werk met Caleb Ewan bij Lotto Soudal, terwijl de toekomst van ervaren rot Marcus Burghardt (38) nog altijd niet duidelijk is. Zijn leeftijdsgenoot Andreas Schillinger hield de eer aan zichzelf en hij zette intussen een punt achter zijn lange carrière.

Geen Sagan meer bij BORA-hansgrohe - foto: Cor Vos Auch verschwunden: Pascal Ackermann - foto: Cor Vos

Wie de optelsom maakt, ziet dat naast de Sagan-enclave ook de hele sprinttrein van Pascal Ackermann is losgesneden. Niet onlogisch, want de laatste wagon zelf zocht namelijk andere oorden op. De Duitser tekende voor veel geld bij UAE Emirates, waar hij intensief gaat samenwerken met de Nederlandse ploegleider Aart Vierhouten. Ackermann zelf behoort in topvorm tot de beste vijf sprinters ter wereld. Van 2018 tot en met 2021 won hij 36 keer in het tenue van BORA-hansgrohe. Maar de relatie tussen beide partijen vertroebelde toen Ackermann werd gepasseerd voor de Tour de France, waar hij nog altijd moet debuteren.

Het vrijgekomen budget heeft BORA-hansgrohe nuttig besteed. Met Sam Bennett keerde er voor Ackermann een topsprinter terug, bovendien een oude bekende. Hij neemt zijn vaste lead-out Shane Archbold mee over van Deceuninck-Quick-Step, maar ook Danny van Poppel. De Nederlander kwam weer tot bloei bij Intermarché-Wanty-Gobert en gaat zich bij de Duitsers als aantrekker ontfermen over de Ier, maar hij krijgt ook kansen in de klassiekers. Voor de trein van Bennett en de kern voor de voorjaarsklassiekers, versterkte Denk zijn ploeg ook met Marco Haller (Bahrain), Jonas Koch (Intermarché) en Ryan Mullen (Trek).

Sam Bennett is teruggekeerd bij BORA-hansgrohe - foto: VeloImages Nieuw voor Danny van Poppel: sprints aantrekken - foto: Cor Vos

Het grote geld ging naast Bennett zitten in de aanwinst van drie potentiële kopmannen voor het rondewerk, naast Emanuel Buchmann en Wilco Kelderman. Aleksandr Vlasov (25) kwam over van Astana-Premier Tech. De Rus heeft zijn eerste (eind)zege al binnengehaald in de Ronde van Valencia. Jai Hindley kon bij Team DSM zijn verrassende tweede plaats in de Giro d’Italia van 2020 vorig jaar niet bevestigen, maar bij BORA-hansgrohe gaat hij weer werken met trainer Henrik Werner; hij maakte na 2020 dezelfde overstap als Hindley nu doet. Ook Sergio Higuita (24) had het vorig jaar moeilijk, maar de Duitsers geloven stellig in hem.

De explosieve Colombiaanse pocketklimmer zou in potentie ook kunnen uitgroeien tot een pion naast Maximillian Schachmann in de zware heuvelklassiekers. Tot slot nog twee opvallende, nieuwe namen bij BORA-hansgrohe. Het Belgische toptalent Cian Uijtdebroeks (18) en de piepjonge Duitser Luis-Joe Lührs (net 19 jaar) maken meteen hun debuut in de WorldTour, vanuit Auto Eder. Dat is de juniorenploeg van BORA-hansgrohe. De jonge Belg was al op 17-jarige leeftijd grof gewild op de transfermarkt. Hij liet Evenepoelesque prestaties zien. In 2021 won hij de Classique des Alpes, een klimklassieker in de Franse Alpen. Zijn voorsprong op de nummer twee – Lührs, nota bene: bijna vijf minuten.

Wonderkind Cian Uijtdebroeks - foto: Cor Vos Nieuwe klassementskopmannen Hindley (links) en Vlasov - foto: VeloImages

UIT

Pascal Ackermann (UAE Emirates)

Erik Baska (Dukla Banska Bystrica)

Maciej Bodnar (TotalEnergies)

Marcus Burghardt (nog niet bekend)

Daniel Oss (TotalEnergies)

Juraj Sagan (TotalEnergies)

Peter Sagan (TotalEnergies)

Andreas Schillinger (gestopt)

Michael Schwarzmann (Lotto Soudal)

Rüdiger Selig (Lotto Soudal)

IN

Shane Archbold (Deceuninck-Quick-Step)

Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step)

Marco Haller (Bahrain Victorious)

Sergio Higuita (EF Education-Nippo)

Jai Hindley (Team DSM)

Jonas Koch (Intermarché-Wanty-Gobert)

Luis-Joe Lührs (Auto Eder, junioren)

Ryan Mullen (Trek-Segafredo)

Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert)

Cian Uijtdebroeks (Auto Eder, junioren)

Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech)

Doelstellingen voor 2022

De klassiekers waren jarenlang een speerpunt voor BORA-hansgrohe en dat had alles te maken met de aanwezigheid van Peter Sagan. Hoewel de nieuwe voorjaarskopman Nils Politt weliswaar gewag maakt van het doel dat hij een klassieker wil winnen, moeten we ook eerlijk zijn: de Duitse ploeg is behoorlijk verzwakt in de klassiekerkern. Peter Sagan, Daniel Oss, Maciej Bodnar en Marcus Burghardt vertrokken en daarvoor kwamen Danny van Poppel, Marco Haller, Jonas Koch en Ryan Mullen in de plaats. Vooral het vertrek van Sagan zal een aderlating zijn. De nieuwe renners komen – met alle respect – niet de buurt.

Waar de verwachtingen voor het klassieke voorjaar dus beduidend lager liggen, mogen we de druk op het rondewerk fors omhoogstuwen. Al meteen in de Giro d’Italia zet BORA-hansgrohe all-in. Met drie kopmannen mikken ze op minstens een top 5-notering in het eindklassement. Zowel Wilco Kelderman als Jai Hindley stonden twee jaar geleden op het podium in Milaan en Emanuel Buchmann werd al eens vierde in de Tour. Zij gaan met z’n drieën proberen om een goed eindresultaat neer te zetten. BORA-hansgrohe is overigens niet de enige ploeg die vol mikt op de Giro. Maar met dit drietal kunnen ze in Italië winnen.

Lennard Kämna (25) zal het drietal ook vervoegen in de Giro. Na een infectie en mentale problemen in 2021, slaat hij de Tour de France over. Daar waar hij in 2020 nog een rit won. Nu Moet Sam Bennett daarvoor zorgen, met Danny van Poppel als lead-out. Twee jaar geleden won de Ier het puntenklassement in Frankrijk, tezamen met drie ritten. Dagzeges is nu ook het doel en dan komt de groene trui er automatisch bij kijken. Aleksandr Vlasov krijgt daarnaast het kopmanschap voor het klassement. De Rus zal in La Grande Boucle zijn debuut maken. Hij krijgt Felix Großschartner en Maximilian Schachmann mee als meesterknechten.

Voor de laatste grote ronde is er ‘pas’ één renner aangeduid. In de Vuelta a España krijgt Sergio Higuita de kans als kopman. De Colombiaan geldt al een paar jaar als groot talent voor het klassementswerk, maar hij reed tot op heden pas drie grote rondes. Bij zijn eerste deelname in 2019 won hij wel een rit en werd hij veertiende in het Vuelta-eindklassement. Met een vierde plek in de Ronde van Polen 2019 en een derde plaats in Parijs-Nice 2020 heeft hij zich al wel bewezen in de WorldTour. Higuita rijdt dit jaar voor de tweede keer de Ardennenklassiekers. Samen met Schachmann vormt hij daar een aartsgevaarlijk duo.

Naast Vlasov, Hindley en Higuita, zijn er nog een aantal jonge mannen die interessant zijn om te volgen komend jaar. Ide Schelling (24) ontpopt zich niet alleen in, maar ook buiten de koers tot smaakmaker van het peloton. Met de Belg Jordi Meeus (23) en zijn Britse leeftijdsgenoot Matthew Walls, hebben de Duitsers ook twee zeer talentvolle sprinters die hun kansen zullen krijgen in de koersen waarin Bennett niet start. Van de piepjonge Cian Uijtdebroeks (18) en Luis-Joe Lührs (19) mogen we nog niets verwachten, maar Fredrik Wandahl (20) heeft er al een jaartje opzitten op WorldTour-niveau. Hij werd onlangs veertiende in de Trofeo Serra de Tramuntana, andermaal gewonnen door Tim Wellens.

Ide Schelling leidt voor Vlasov - foto: VeloImages Jordi Meeus krijgt sprintkansen dit jaar - foto: VeloImages Aleotti in de sportschool met Schelling en Kelderman op de achtergrond - foto: VeloImages

Maar de eerstvolgende parel die bij BORA-hansgrohe zal opstaan, is toptalent Giovanni Aleotti. De 22-jarige Italiaan reed vorig jaar de Giro d’Italia uit en dat rendeerde in de zomer en het najaar al in een reeks goede resultaten. Hij won de Sibiu Tour in Roemenië, hij werde tweede in de Trofeo Getxo en hij werd na Diego Ulissi en Sep Vanmarcke derde in de Italiaanse Wielerweek. Ook eindigde Aleotti als elfde in de Ronde van Polen, dertiende in de Bretagne Classic (beide WorldTour-koersen), vijftiende in de Primus Classic en negentiende in de Giro dell’Emilia. Allemaal net onder de radar, maar opgepast: Aleotti komt eraan.

Selectie BORA-hansgrohe 2022

