Wielerploegen 2022: BikeExchange-Jayco

Nu het wielerseizoen 2022 langzaam op gang komt, neemt WielerFlits alle ploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks Wielerploegen 2022 alle WorldTeams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan BikeExchange-Jayco. Wat kunnen we verwachten van kopmannen Dylan Groenewegen, Simon Yates en Michael Matthews?

BikeExchange-Jayco

Land:

Sponsoren: BikeExchange (verkoopplatform voor fietsen en fietsaccessoires) en Jayco (bedrijf in campers, caravans en kampeerartikelen)

Sinds:2012 (eerder ook Orica GreenEDGE, Orica-Scott, Mitchelton-Scott en BikeExchange)

UCI-afkorting: BEX

Fietsensponsor: Giant

Tenue 2022:

Terugblik op 2021

Zonder Adam Yates was het aanpoten voor BikeExchange in 2021. Dat Michael Matthews vooral naast overwinningen greep, hielp ook niet mee aan het zegetotaal, dat uiteindelijk bleef steken op negen. Cameron Meyer greep al vroeg in het jaar de Australische wegtitel en Esteban Chaves leek terug van weggeweest toen hij een rit won in de Ronde van Catalonië, maar daar bleef het bij voor de Colombiaan.

Bijna alle druk lag op de schouders van Simon Yates. Vooral in de eerste maanden van het seizoen kwam de Brit tot goede resultaten. Zo wist hij het eindklassement in de Tour of the Alps te winnen en trok hij die vorm door richting de Giro d’Italia. Daar werd Yates derde, nadat hij ook nog een bergetappe wist te winnen.

Rapportcijfers 2021: BikeExchange

Aantal overwinningen: 9

Belangrijkste resultaten:

Giro d’Italia – Winst in etappe 19 (Simon Yates)

Giro d’Italia – Derde in het eindklassement (Simon Yates)

Tour of the Alps – Winst in het eindklassement (Simon Yates)

Ronde van Catalonië – Winst in etappe 4 (Esteban Chaves)

Ronde van Hongarije – Winst in het eindklassement (Damien Howson)

Transfers

Na een uiterst stroef en lastig jaar, leek ploegeigenaar Gerry Ryan aan de vooravond te staan van eenzelfde seizoen. Er werd een heel batterij jonge renners aangetrokken, tezamen met ervaren helper en Amerikaans kampioen tijdrijden Lawson Craddock én Jan Maas uit Huijbergen. De bijna 26-jarige Nederlander reed een sterk seizoen in het shirt van Leopard en kreeg na jaren vechten eindelijk zijn kans in het profcircuit. Maas tekende voor één seizoen. Ook nieuw: Colombiaans rondetalent Jesús David Peña (21), Zwitsers mountainbiker Alexandre Balmer (21) en baanrenners Kelland O’Brien en Campbell Stewart (beiden 23).

De Australiër en Nieuw-Zeelander moeten vooral hun bijdrages gaan leveren aan de sprinttreintjes bij de Australische ploeg, want net daar ging het mis het voorbije seizoen: er werd te weinig gewonnen. Het leek erop dat Italiaanse tijdritkampioen Matteo Sobrero (24) de grootste aanwinst van BikeExchange-Jayco was. Tot er eind december een nieuwsbericht volgde, als donderslag bij heldere hemel: Dylan Groenewegen verbrak in onderling overleg zijn contract met Jumbo-Visma. De Leeuw van Amsterdam tekende nog dezelfde dag bij de Australiërs. Daar kreeg Groenewegen zijn gewenste, gegarandeerde selectie voor de Tour.

De 28-jarige Nederlander neemt binnen zijn nieuwe ploeg meteen de vrijgekomen rol als kopman in. Die was tot voor kort toe besteed aan Johan Esteban Chaves. De goedlachse Colombiaanse klimmer genoot jarenlang het vertrouwen van de Australische ploeg, nadat zijn carrière een kleine tien jaar geleden aan een zijden draadje hing na een zware val in de Trofeo Laigueglia. Chavitobetaalde dat vertrouwen terug in het topjaar 2016, maar in de seizoenen erop kreeg hij opnieuw af te rekenen met veel fysiek malheur en de Ziekte van Pfeiffer. De Colombiaan zoekt nu zijn heil bij het Amerikaanse EF Education-EasyPost.

Door het vervangen van Chaves voor Groenewegen, is de selectie van BikeExchange-Jayco nu meer in balans. Als kopmannen hebben ze een duidelijke verdeling tussen de grote rondes (Simon Yates), klassiekers (Michael Matthews) en de sprints (Groenewegen). Naast de 32-jarige Chaves, werd er ook afscheid genomen van de ervaren Brent Bookwalter (37, gestopt), Mikel Nieve (37; hij keert na vijftien jaar terug bij de ploeg waar het voor hem begon, Caja Rural-Seguros RGA) en Andrey Zeits (35, hij keert terug bij Astana Qazaqstan). Daarnaast kon de Hongaar Barnabás Peák niet brengen wat ervan hem verwacht werd.

Verwacht in 2022 veel van deze Robert Stannard - foto: Cor Vos John de Bevers hit zou weleens op Chaves' lach gebaseerd kunnen zijn - foto: Cor Vos

Tot slot verloor BikeExchange-Jayco nog een renner, maar dat zal ze pijn hebben gedaan. Robert Stannard was in potentie namelijk een toekomstig kopman. De 23-jarige Australiër – die in 2017 aanvankelijk in Nederlandse dienst zou rijden bij Delta Cycling Rotterdam – is nog altijd een toptalent. Hij kwam in 2018 met adelsbrieven over van de beloften, met onder meer een derde plek in de Giro d’Italia (achter Aleksandr Vlasov en João Almeida) en de Ronde van Vlaanderen. Hij won wel de Ronde van Lombardije U23. Bij de profs moet hij nog bevestigen; vorig jaar was hij zesde in de Brabantse Pijl. Stannard koerst nu bij Alpecin-Fenix.

Overigens ook nieuw bij de ploeg, maar dan in de managementstaf: ploegleiders Tristan Hoffman en Pieter Weening. Voor de Fries is het een terugkeer bij de ploeg waar hij ook als renner jarenlang voor actief was. Voor Hoffman betekent het een nieuwe ploeg, nadat hij eerder ploegleider was bij Bahrain Merida tot eind 2020.

UIT

Brent Bookwalter (gestopt)

Esteban Chaves (EF Education-EasyPost)

Mikel Nieve (Caja Rural-Seguros RGA)

Barnabás Peák (Intermarché-Wanty-Gobert)

Robert Stannard (Alpecin-Fenix)

Andrey Zeits (Astana Qazaqstan)

IN

Alexandre Balmer (Groupama-FDJ U23)

Lawson Craddock (EF Education-Nippo)

Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma)

Jan Maas (Leopard)

Kelland O’Brien (Inform TMX MAKE)

Jesús David Peña (Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas)

Matteo Sobrero (Astana-Premier Tech)

Campbell Stewart (Black Spoke)

Doelstellingen voor 2022

In de klassiekers zal BikeExchange-Jayco opnieuw rekenen op kopman Michael Matthews. Blinghoort al jarenlang bij de allerbeste coureurs in het peloton. Hij heeft alleen vaak de pech dat er altijd net eentje beter is. De 31-jarige Australiër is enorm veelzijdig en dat geven zijn beste resultaten in de voornaamste koersen ook weer: hij werd al eens derde in Milaan-San Remo, zesde in de Ronde van Vlaanderen, derde in de Amstel Gold Race, vijfde in de Waalse Pijl en vierde in Luik-Bastenaken-Luik. Matthews is dus overal goed. Dit jaar gaat hij voor het eerst meedoen aan Strade Bianche. Wacht nu eindelijk eens die écht grote vis?

Het probleem waar Matthews mee kampt in de klassiekers (waar normaal gesproken alleen Amund Grøndahl Jansen en sporadisch een keer Luke Durbridge de finale halen), treft Simon Yates in de Giro d’Italia. De 29-jarige Brit richt zijn pijlen dit jaar op de eindzege in de Giro d’Italia. Afgelopen jaar werd hij in Italië nog derde, terwijl hij in 2018 lange tijd ongenaakbaar op koers lag om de roze trui te winnen. Een inzinking in het slotweekend liet hem ver weg zakken. Met andere woorden: Yates heeft unfinished business. Klimknechten van wereldklasse heeft de ploeg van sportief directeur Matthew White echter niet.

De Brit zal normaal gesproken na de Giro ook de Tour de France rijden. Yates gaat daar opzoek naar dagsuccessen. Dat deed de klimmer eerder een keer in 2019 en toen won hij meteen twee etappes. Naast Yates zullen ook de andere twee kopmannen hun opwachting maken in La Grande Boucle. Dylan Groenewegen krijgt zijn kans in de vlakke sprints, terwijl Matthews de tussenetappes voor zijn rekening moet nemen. Hij zou zich ook nog kunnen smijten voor het groen. In functie van het terughalen van vroege vluchten, is ook TurboDurbo Luke Durbridge al zeker van een selectie. Eén ritzege moet lukken voor het trio.

Voor de Ronde van Spanje zijn er nog geen renners aangewezen door de ploegleiding. Bling zal daar ongetwijfeld niet bij zijn, want hij zal zich in het najaar waarschijnlijk richten op het WK in eigen land. De laatste keer dat zoiets gebeurde, werd Matthews wereldkampioen. Dat was in 2010 overigens wel bij de beloften. Yates zal waarschijnlijk ook geen drie grote rondes rijden en dus lijkt de weg vrij voor Lucas Hamilton. Hij werd vorig jaar gepromoveerd tot kopman en dat vertrouwen betaalde hij tot en met de Ronde van Romandië uit. Daarna verliep het uiterst moeizaam voor de Aussie. Dat laatste zal hij in 2022 moeten voorkomen.

Tot slot heeft BikeExchange-Jayco wel een aantal leuke talenten die in het komende wielerjaar zo maar kunnen komen piepen aan het firmament. Dan moet je vooral denken aan Matteo Sobrero (Italiaans kampioen tijdrijden) en Kaden Groves (zeg maar Matthews 2.0). Neoprof Alexandre Balmer werkt veel mountainbike-wedstrijden af, maar hij is ook een talent voor het rondewerk. Dat geldt ook voor de jonge Italiaanse klimmer Kevin Colleoni en eerstejaarsprof Jesús David Peña, in wie de Australische ploeg ook veel vertrouwen heeft. En wat kunnen de snelle Campbell Stewart, Kelland O’Brien en de Brabantse klimmer Jan Maas?

Selectie BikeExchange-Jayco 2022

