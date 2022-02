Wielerploegen 2022: Movistar

Nu het wielerseizoen 2022 langzaam op gang komt, neemt WielerFlits alle ploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks Wielerploegen 2022 alle WorldTeams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan Movistar. Wat kunnen we verwachten van kopmannen Alejandro Valverde en Enric Mas?

Movistar

Land:

Sponsoren: Movistar (telefoonaanbieder)

Sinds: 1980 (eerder ook Reynolds, Banesto, Illes Balears en Caisse d’Epargne)

UCI-afkorting: MOV

Fietsensponsor: Canyon

Tenue 2022:

Terugblik op 2021

Movistar had, zoals wel vaker, meerdere kopmannen om te jagen op overwinningen. Iedereen kwam aan bod, maar een grote vis zat er net niet tussen. Marc Soler won een etappe in de Ronde van Romandië en El Imbatido Alejandro Valverde liet in het Critérium du Dauphiné zien dat hij het winnen nog niet verleerd was. Miguel Ángel López wist in de Vuelta (toen alles nog koek en ei was tussen hem en de ploeg) een bergrit op zijn naam te zetten. Dat wat betreft de ritzeges…

Ook de eindklassementen zijn vaak een doel voor Movistar. Enric Mas wist zich knap naar een tweede plaats in de Vuelta te rijden. López had naast hem kunnen staan, ware het niet dat de Colombiaan in het slotweekend boos afstapte. Mas werd eerder in het jaar ook knap zesde in de Tour. Andere opvallende uitslagen: Superman López had ook nog de Ruta del Sol gewonnen, Soler was vierde geworden in Romandië en Valverde eindigde als vierde in de Ronde van Catalonië.

Rapportcijfers 2021: Movistar

Aantal overwinningen: 15

Belangrijkste resultaten:

Vuelta a España – Tweede in het eindklassement (Enric Mas)

Tour de France – Zesde in het eindklassement (Enric Mas)

Ruta del Sol – Winst in het eindklassement (Miguel Ángel López)

Vuelta a España – Winst in etappe 18 (Miguel Ángel López)

Critérium du Dauphiné – Winst in etappe 6 (Alejandro Valverde)

Transfers

Movistar kreeg een van de opvallendste transfers van de afgelopen winter op haar conto geschreven. Maar niet in diens voordeel. Een jaar geleden werd Miguel Ángel López nog binnengehaald als nieuwe kopman, maar hij is intussen ook al met de noorderzon vertrokken. De Colombiaan was witheet toen hij – virtueel derde – door waaiers achteropraakte in de negentiende rit van de Vuelta a España en de ploegleiding resoluut koos voor de kaart-Enric Mas. In een woeste razernij gaf López er de brui aan; hij zou snel daarna zijn contract bij Movistar verbreken en terugkeren bij zijn oude ploeg Astana.

Dat is vast niet de enige transfer die erin is gehakt bij teammanager Eusebio Unzué. Ook het verlies van Marc Soler zal pijn hebben gedaan. Hij was jarenlang de eerste leider na de drie kopmannen bij Movistar, maar hij zocht andere oorden op. Hij gaat bij UAE Emirates proberen om nog een stap te maken. Naast hem en López, vertrokken nog twee renners naar concurrerende WorldTour-teams. Oudgediende Dario Cataldo (36) trok naar Trek-Segafredo, terwijl landgenoot Davide Villella (30) zijn heil zocht bij Cofidis. Ook jarenlange trouwe knecht Héctor Carretero verdween. Hij zoekt het een niveau lager bij Kern Pharma.

Dat doet ook Juan Diego Alba. De Colombiaan kwam als de nummer drie van de Giro d’Italia U23 2019 over van de beloften. Bij Movistar waren ze in de veronderstelling dat ze een nieuw groeibriljantje hadden binnen geharkt, maar intussen hebben ze hem bij het bladafval gezet. Gianni Savio wil hem met zijn Drone Hopper-Androni Giocattoli nog een kans geven. Baanrenner Sebastián Mora vond die tweede kans niet; hij gaat op Continental-niveau aan de slag bij het nieuwe Manuela Fundación. Ook klassiekerrenner Gabriel Cullaigh moet terugkeren naar Saint Piran, dat in Groot-Brittanië eveneens op Continental-niveau acteert.

Twee kopmannen weg en zes vervangbare renners in de breedte. Daarvoor in de plaats kwamen twee potentiële kopmannen, een sterke allrounder, een talentvolle sprinter en een lucky shot uit Brazilië. Per saldo klinkt dat misschien niet slecht, maar op papier kun je nu niet per se zeggen dat Movistar erop vooruitgegaan is. Met de explosieve puncheur Alex Aranburu en rasklimmer Iván Ramiro Sosa werden weliswaar twee aspirant-kopmannen binnengehaald, maar het is nog maar zeer de vraag of zij López en Soler een op een kunnen vervangen. Wat dat betreft heeft de Baskische exploot al meer strepen verdiend dan Sosa.

Wel zette de internationalisering van Movistar zich verder door. Met Max Kanter werd er een Duits sprinttalent overgenomen van Team DSM en tijdritspecialist Will Barta kwam over van EF Education-Nippo. De altijd sterke Gorka Izagirre keerde na vier jaar terug bij Unzué en co, waar hij tussen 2013 en 2017 ook al reed. Naast Aranburu nam hij ook klimmer Óscar Rodríguez mee over van Astana-Premier Tech. De 22-jarige Bask Oier Lazkano verruilde dan weer het shirt van Caja Rural-Seguros RGA voor dat van Movistar. De laatste aanwinst is Vinicius Rangel, die voor de opleidingsploeg van Alejandro Valverde uitkwam. De Braziliaan won twee nationale rittenkoersen in Spanje en werd negende op het WK U23 in Leuven.

UIT

Juan Diego Alba (Drone Hopper-Androni Giocattoli)

Héctor Carretero (Equipo Kern Pharma)

Dario Cataldo (Trek-Segafredo)

Gabriel Cullaigh (Saint Piran)

Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan)

Sebastián Mora (Manuela Fundación)

Marc Soler (UAE Emirates)

Davide Villella (Cofidis)

IN

Alex Aranburu (Astana-Premier Tech)

Will Barta (EF Education-Nippo)

Gorka Izagirre (Astana-Premier Tech)

Max Kanter (Team DSM)

Oier Lazkano (Caja Rural-Seguros RGA)

Vinicius Rangel (Telcom-On Clima-Osés Const)

Óscar Rodríguez (Astana-Premier Tech)

Iván Ramiro Sosa (INEOS Grenadiers)

Doelstellingen voor 2022

In april viert hij zijn 42ste verjaardag, maar op een goede dag behoort Alejandro Valverde nog altijd tot de beste renners ter wereld. De wereldkampioen van 2018 werkt dit seizoen met aangrenzende waarschijnlijkheid zijn laatste seizoen als wielerprof af. Met El Imbatido weet je het echter nooit, want de laatste jaren zou hij al eerder stoppen. Maar steeds plakte hij er een extra seizoen aan vast. En wie denkt dat de wielerwereld na het huidige seizoen van Valverde af is, komt ook bedrogen uit. “Ik was van plan om in 2021 te stoppen, maar ik wil een normaal jaar voor het publiek en heb besloten om door te gaan”, aldus Valverde.

In de Ardennenklassiekers zal de Spanjaard opnieuw de kar moeten trekken bij Movistar, al heeft nieuwkomer Alex Aranburu op dit vlak al enkele mooie aanknopingspunten voor de toekomst laten zien. De wereldkampioen van 2018 won in ieder geval in zijn carrière vijf keer de Waalse Pijl en vier keer Luik-Bastenaken-Luik. Hij zal dit voorjaar ook in actie komen tijdens Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race. In de Vlaamse klassiekers speelt Movistar Iván García uit, maar dat is in 2021 niet meegevallen. Met steun van Johan Jacobs en Imanol Erviti moet de snelle Spanjaard toch een eind kunnen komen.

In de Giro d’Italia gaat Valverde opnieuw voor ritzeges en een goed klassement. Bij zijn eerste en enige deelname in 2016, stond El Imbatido op het eindpodium. Hij krijgt in ieder geval de sterke, jonge Amerikaan Matteo Jorgenson aan zijn zijde én z’n eigen opvolger: Iván Ramiro Sosa. “Van hem hebben we hoge verwachtingen”, vertelt Valverde. “Iván weet al wat het is om te winnen, dus hier zullen we zeges van hem verlangen. Hij heeft veel kwaliteit. Hij zal het goed doen, in 2019 hield hij me bijna van de eindzege in La Route d’Occitanië af. Sosa is klaar om Movistar te leiden”, voorspelt de grootmeester de Colombiaan zijn toekomst.

In de Tour de France zal Enric Mas opnieuw de leidersrol op zich nemen en dat zal hij ook in de Vuelta a España doen. Voor beide rondes is hij bijzonder ambitieus; de van Mallorca afkomstige klassementsrenner wil in ieder geval van zich laten horen. “Ik heb de afgelopen jaren een beetje gezondigd door niet agressief genoeg te zijn. Maar dat was ook vanwege een gebrek aan kracht. Dit jaar wil ik, als ik kan, weer agressiever koersen dan in de afgelopen jaren. Ik zou graag op het podium staan in de Tour en de Vuelta. Maar als ik een van die twee win en niet op het podium sta in de ander, teken ik daarvoor”, zegt hij.

Het mag misschien gek klinken, maar het is dit jaar bij Movistar vooral uitkijken naar Valverde. In de Vuelta zal hij naast Mas het kopmanschap delen. Naar verwachting zet El Imbatido in Madrid een punt achter een loopbaan van twintig jaar. Qua grote talenten houdt het niet over bij de ploeg van Unzué. Daarbij is het vooral uitkijken naar Matteo Jorgenson (22), die al enkele veelbelovende resultaten liet zien in zijn eerste twee jaar bij de ploeg. Sprinter Max Kanter (24) hoopt hier de volgende stap te zetten en dan zijn er nog de vrij onbeschreven bladen Abner González (21) uit Puerto Rico en Vinicius Rangel uit Brazilië.

Selectie Movistar 2022

