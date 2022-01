Nils Politt hoopt op winst in klassieker: “Het is zeker een doel”

Nils Politt kende vorig jaar een uitstekend seizoen in dienst van BORA-hansgrohe. De sterke Duitser was succesvol in de Tour de France en won voor eigen volk de Deutschland Tour. De 27-jarige renner hoopt in 2022 echter nóg beter te doen en droomt van een zege in een klassieker. “Het is zeker een doel, maar ik besef dat het niet eenvoudig is”, citeert Cyclingnews.

Politt heeft een goede winter achter de rug en is klaar om zijn eerste wedstrijdkilometers van het seizoen af te werken. De Duitser kijkt met name naar de voorjaarsklassiekers en heeft een rotsvast vertrouwen in zijn ploeg. “Ik denk dat we een sterke ploeg hebben voor de klassiekers”, vertelde hij op de mediadag van BORA-hansgrohe in gesprek met Cyclingnews. “Zeker, Peter Sagan, Daniel Oss en Maciej Bodnar zijn vertrokken, maar daar is Marco Haller voor in de plaats gekomen.”

“Verder hebben we nog Lukas Pöstlberger en een nieuw gezicht: Danny van Poppel. Die laatste doet het altijd goed in de klassiekers. Sam (Bennett, red.) is ook een renner voor Gent-Wevelgem en Ryan Mullen is eveneens een zeer sterke coureur”, aldus Politt, die graag wil voortborduren op het voorbije seizoen. Politt boekte een prestigieuze ritzege in de Tour en won als kers op de taart ook nog het eindklassement van de Deutschland Tour.

Toch ziet Politt nog verbeterpunten voor 2022. “Ik wist veel goede resultaten te boeken, maar er ontbrak iets en dat was een goede prestatie in Parijs-Roubaix. Ik kreeg tijdens de koers af te rekenen met pech en was in aanloop naar Roubaix ook een beetje ziek. Het was kortom niet mijn dag, maar ik kom terug”, klinkt het ambitieus. “Een grote klassiekerzege is zeker het doel, al is het niet eenvoudig. Het is niet zoals in de Tour, waar je 21 etappes hebt om iets te proberen. Het zijn maar vijf wedstrijden, maar de motivatie is er om er voor te gaan.”

Politt werkt via de Challenge Mallorca, Volta ao Algarve, Parijs-Nice en Milaan-San Remo toe naar de kasseiklassiekers, met in het bijzonder de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Politt werd drie jaar geleden al eens knap tweede in ‘De Hel van het Noorden’.