Wielerploegen 2022: Cofidis

Nu het wielerseizoen 2022 langzaam op gang komt, neemt WielerFlits alle ploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks Wielerploegen 2022 alle WorldTeams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is Cofidis als laatste aan de beurt. Wat kunnen we verwachten van kopmannen Guillaume Martin, Bryan Coquard en Ion Izagirre?

Cofidis

Land:

Sponsoren: Cofidis (kredietbank)

Sinds: 1997

UCI-afkorting: COF

Fietsensponsor: De Rosa

Tenue 2022:

Terugblik op 2021

Cofidis vertrouwde op twee ervaren kopmannen, maar zij gaven niet thuis op het allerhoogste niveau. Elia Viviani kwam desondanks tot een vijftal overwinningen, maar dat was voor de Franse formatie niet genoeg om zijn contract te verlengen voor 2022. Die andere kopman was Christophe Laporte, die uiteindelijk vier zeges boekte in 2021. In de WorldTour wilde het echter niet lukken voor Viviani en Laporte.

De enige zege op het hoogste niveau van Cofidis kwam van Victor Lafay. Hij wist een rit in de Giro te winnen vanuit een vroege vlucht. In de Tour en de Vuelta rekende het team dan weer op Guillaume Martin, die uiteindelijk met opgeheven hoofd strandde op een achtste plaats in de Tour en een negende plek in de Vuelta.

Rapportcijfers 2021: Cofidis

Aantal overwinningen: 12

Belangrijkste resultaten:

Giro d’Italia – Winst in etappe 8 (Victor Lafay)

GP de Wallonie – Winst (Christophe Laporte)

GP de Fourmies – Winst (Elia Viviani)

Dwars door Vlaanderen – Tweede (Christophe Laporte)

Tour de France – Achtste in het eindklassement (Guillaume Martin)

Transfers

Cedric Vasseur kende een drukke winter. Hij had te maken met liefst 24 mutaties in zijn selectie: er vertrokken tien renners, er kwamen er dertien voor terug. Er werd door de Franse equipe vooral doorgeselecteerd. Heel gek is dat niet, want aan het einde van 2022 beoordeelt de UCI opnieuw de WorldTour-licenties en gaan er ploegen degraderen. Een hard gelag wat dat betreft was het vertrek van kopmannen en op papier veelwinnaars Christophe Laporte en Elia Viviani. De Fransman trok na acht jaar Cofidis naar Jumbo-Visma, waar hij de voorjaarskern rondom Wout van Aert moet versterken. Zelf krijgt hij ook sprintkansen.

De samenwerking tussen de kredietbankploeg en de Italiaanse sprinter verliep minder voorspoedig. Na 2019 kwam hij voor veel geld als mondiale zegekoning over van Deceuninck-Quick-Step, maar die investering van Vasseur en co heeft zich niet terugbetaald. De 32-jarige Viviani heeft nu voor drie jaar getekend bij INEOS Grenadiers, waar hij eerder ook al onder contract stond. Met zijn vertrek is ook zijn sprintloods Fabio Sabatini uitgezwaaid. De leadout-man zette een punt achter zijn carrière. Viviani’s broertje Attilio moest ook opkrassen. Hij heeft in tegenstelling tot Elia nog geen nieuw team gevonden.

Naast Laporte vertrok er nog een renner die een lang verblijf bij Cofidis heeft gekend. Nicolas Edet zocht na elf jaar trouwe dienst andere oorden op. Op zijn 34ste tekende hij nog bij Arkéa-Samsic. De laatste vier vertrekkers kenden alleen maar een kort verblijf in Frankrijk: Jempy Drucker stopt (reed één jaar bij Vasseur en co), net als Nathan Haas (twee jaar); hij gaat namens Colnago gravelen. Emmanuel Morin (drie seizoenen) doet twee stappen terug naar Nantes Atlantique, Fernando Barcélo gaat na twee jaar terug naar Spanje (Caja Rural-Seguros RGA) en Natnael Berhane (twee jaar) komt uit voor Al Shafar Jumeirah.

Daartegenover staat dus de komst van liefst dertien renners. Bryan Coquard is van hen de bekendste. De kleine Fransman is alvast zeer sterk aan het seizoen begonnen, zijn eerste op WorldTour-niveau. Op 29-jarige leeftijd hoopt hij nog een stap te zetten. Hij is de vervanger voor Laporte. Het geld dat overbleef van Viviani’s contract werd ingezet om drie puntenpakkers te contracteren. Met Ion Izagirre heeft Cofidis nu een renner die kan scoren in de rondes van een week. De 33-jarige Bask won in het verleden al wedstrijden als de Ronde van Polen en de Ronde van het Baskenland. Ook won hij ritten in alle grote rondes.

Met Max Walscheid komt er ook een Duitse sprinter aan boord. Alhoewel: de boomlange renner focust zich de laatste seizoenen met succes meer en meer op het tijdrijden. Met Davide Cimolai komt er nog een snelle man binnen. Net als Walscheid geen veelwinnaar voor een spurter, maar wel vaak in de top-10 te vinden. Omdat de UCI-punten broodnodig zijn, kiest Cofidis er dus voor om de winkansen te spreiden. Met Davide Villella werd er nog een sterke allrounder bijgehaald. Hij is in meerdere koersen inzetbaar. Sander Armée en Wesley Kreder – die op voorspraak van kopman Guillaume Martin kwam – komen er als helpers bij.

Naast Coquard komen nog eens zes nieuwe Fransen aan boord van Cofidis. Benjamin Thomas is daarvan de bekendste; hij werd overgenomen van concurrent Groupama-FDJ. De baanrenner komt ook op de weg goed uit de voeten. Hij heeft zijn eerste twee zeges al binnen: naast een rit won hij ook het klassement in de Ster van Bessèges. De laatste vijf aanwinsten zijn renners die Cofidis in de breedte versterken: klimmer François Bidard, klassiekerspecialist Alexis Renard, snelle man Alexandre Delettre en jonge talenten Axel Zingle en Hugo Toumire. De allrounder werd vijfde in de jongste Ronde van de Toekomst.

UIT

Fernando Barceló (Caja Rural-Seguros RGA)

Natnael Berhane (n.n.b.)

Jempy Drucker (gestopt)

Nicolas Edet (Arkéa-Samsic)

Nathan Haas (gestopt)

Christophe Laporte (Jumbo-Visma)

Emmanuel Morin (U Nantes Atlantique)

Fabio Sabatini (gestopt)

Attilio Viviani (n.n.b.)

Elia Viviani (INEOS Grenadiers)

IN

Sander Armée (Qhubeka NextHash)

François Bidard (AG2R Citroën)

Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation)

Bryan Coquard (B&B Hotels-KTM)

Alexandre Delettre (Delko)

Ion Izagirre (Astana-Premier Tech)

Wesley Kreder (Intermarché-Wanty-Gobert)

Alexis Renard (Israel Start-Up Nation)

Benjamin Thomas (Groupama-FDJ)

Hugo Toumire (VC Rouen 76)

Davide Villella (Movistar)

Max Walscheid (Qhubeka NextHash)

Axel Zingle (CC Etupes)

Doelstellingen voor 2022

Cofidis moet dus op jacht naar UCI-punten dit jaar. In de klassiekers ligt dat niet meteen voor de hand. Een uitgesproken topfavoriet voor die wedstrijden, heeft de Franse equipe niet. Toch moet er gezegd: Bryan Coquard zou in potentie deze wedstrijden goed moeten aankunnen. Hij werd al eens vierde in de Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl. Verder moet het in het Vlaamse voorjaar vooral komen van Piet Allegaert, Alexis Renard, Kenneth Vanbilsen en Jelle Wallays. Geen renners waarmee je de oorlog wint. Ook voor de heuvelklassiekers hebben de Fransen geen kopmannen; dat wordt dus gokken voor Cofidis.

Dé leider van deze ploeg in de grote rondes van de laatste jaren is Guillaume Martin. Le Professeur eindigde in 2021 al in de top-10 van de Tour de France en de Vuelta a España. Dat gaat hij nu ook proberen in de Giro d’Italia. Teammanager Cedric Vasseur verwacht zelfs dat hij dichtbij een top-5 in het eindklassement kan zitten. De concurrentie in de Giro is echter groot. Martin krijgt in ieder geval François Bidard, Anthony Perez en Pierre-Luc Périchon met zich mee als ondersteuning in de bergen en op het vlakke. In de sprints mogen Davide Cimolai en Simone Consonni proberen te winnen. De laatste twee plekken volgen later.

Martin zal ook opnieuw de Tour betwisten. Twee grote rondes in een jaar rijden is de 28-jarige Fransman niet vreemd. Hij deed dat de laatste twee jaar al steeds met de combinatie Tour-Vuelta. In al die vier grote rondes eindigde hij bij de beste veertien. Ook Périchon staat erop om beide grote rondes te dubbelen. Bryan Coquard is ook al zeker van een selectie, hij hoopt er zijn lang gekoesterde droom om een Tour-ritzege te boeken in vervulling te laten gaan. Ion Izagirre gaat er ook starten, die samen met aanvaller Simon Geschke en allrounder Benjamin Thomas moet proberen ritzeges te boeken via ontsnappingen.

Izagirre staat er ook op voor de Vuelta a España, net als Sander Armée en Wallays. De Vuelta is ook altijd een belangrijke ronde voor de Franse ploeg, omdat Cofidis ook een van de hoofdsponsors van die wedstrijd is. Maar omdat de meeste kopmannen zich dus op de twee andere grote rondes richten, moeten we de verwachtingen wellicht wat temperen voor de Vuelta. Anderszijds is het ook zo dat áls de UCI-punten tegen die tijd nog van levensbelang zijn, dat op dat moment de sterkst mogelijke ploeg aan de start verschijnt. De broers Jésus en José Herrada, sprinter Szymon Sajnok en klimmers Victor Lafay en Rémy Rochas zijn ook nog niet ingedeeld voor de grote rondes. Dat moet nog plaatsvinden.

Wat betreft renners om op te letten bij Cofidis, dan kijken we vooral uit naar Hugo Toumire. De 20-jarige Fransman werd vijfde in de jongste Tour de l’Avenir en bij de junioren stond hij al eens op het podium van Parijs-Roubaix. Zijn profdebuut heeft hij alvast niet gemist, want hij werd zeventiende in de Tour of Oman. In de Franse eendagskoersen van 1.1-niveau kunnen we ook reikhalzend uitkijken naar de andere debutant, Axel Zingle. Qua sprints hebben we ook het laatste nog niet gezien van Sajnok en datzelfde geldt voor Alexis Renard op het gebied van de klassiekers. Ex-ploegmaat Sep Vanmarcke zag het in hem zitten.

Selectie Cofidis 2022

