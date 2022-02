Wielerploegen 2022: Lotto Soudal

Nu het wielerseizoen 2022 langzaam op gang komt, neemt WielerFlits alle ploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks Wielerploegen 2022 alle WorldTeams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan Lotto Soudal. Wat kunnen we verwachten van kopmannen Caleb Ewan, Tim Wellens en Philippe Gilbert?

Lotto Soudal

Land:

Sponsoren: Lotto (loterij) en Soudal (producent bouwmaterialen)

Sinds: 1985 (eerder ook Lotto-Adecco, Lotto-Domo, Davitamon-Lotto, Silence-Lotto, Omega Pharma-Lotto, Lotto Belisol)

UCI-afkorting: LTS

Fietsensponsor: Ridley

Tenue 2022:

Terugblik op 2021

Lotto Soudal had in 2021 niet haar beste jaar ooit, maar toch werden acht van de twaalf zeges in de WorldTour behaald. Kopman Caleb Ewan was verantwoordelijk voor succes in de UAE Tour en de Giro d’Italia (twee keer), terwijl hij ook nog ritten won in de Baloise Belgium Tour en de Benelux Tour. Een vroege valpartij kostte de Australiër, die ook nog tweede was geworden in Milaan-San Remo, de Tour de France.

Andere successen werden behaald door Tim Wellens (rit- en eindzege in Ster van Bessèges), Andreas Kron en Thomas De Gendt (beiden een ritzege in de Ronde van Catalonië), Brent Van Moer (ritzege in Critérium du Dauphiné) en nog eens Kron (ritzege in de Ronde van Zwitserland). De talentvolle Florian Vermeersch was in oktober nog dicht bij een gigantische stunt, maar hij strandde op de tweede plek in Parijs-Roubaix.

Rapportcijfers 2021: Lotto Soudal

Aantal overwinningen: 12

Belangrijkste resultaten:

Giro d’Italia – Winst in etappe 5 en 7 (Caleb Ewan)

Critérium du Dauphiné – Winst in etappe 1 (Brent Van Moer)

Milaan-San Remo – Tweede (Caleb Ewan)

Parijs-Roubaix – Tweede (Florian Vermeersch)

Ronde van Catalonië – Winst in etappe 1 en 7 (Andreas Kron en Thomas De Gendt)

Transfers

Never change a winning team. Met die gedachte moet teammanager John Lelangue de transfermarkt op zijn gegaan afgelopen winter. Ware het niet dat Lotto Soudal vorig jaar niet super veel zeges op het palmares bijschreef; die teller bleef stokken bij twaalf. De helft daarvan kwamen op naam van Caleb Ewan en de Belgische formatie heeft er tijdens de transferperiode alles aan gedaan om zijn trein zo sterk mogelijk te maken. Allan Davis versterkte (net als de Britse vrouw Cherie Pridham) de ploegleidersstaf, maar ook op het sportieve vlak kwamen er de nodige impulsen van buiten Lotto Soudal zijn trein versterken.

Ewan zelf maakte zich hard voor zijn jonge ploeggenoot Jarrad Drizners. De 22-jarige Australisch beloftenkampioen van 2020 kwam over van Axeon Hagens Berman. Drizners zelf beschikt ook over een sterk eindschot en moet volgens zijn oud-teammanager Axel Merckx ook lang mee kunnen in klassiekers. Ook nieuw in de kern rond Ewan, zijn twee ex-helpers van Pascal Ackermann bij BORA-hansgrohe. De topsprinter zelf trok naar UAE Emirates, waardoor de Duitse ploeg zijn trein ontmantelde. De ervaren Rüdiger Selig (32) en Michael Schwarzmann (31) gaan nu proberen om hun voormalig concurrent Ewan te helpen.

Lotto Soudal – dat in de begeleidingsstaf boegbeelden Marc Sergeant en Herman Frison aan de kant zette – viste verder behoorlijk achter het net, maar hengelde toch een grote vis binnen: werelduurrecord-houder Victor Campenaerts keerde terug nadat Qhubeka NextHash de stekker uit de ploeg trok. VOCsnor 2.0moet de klassiekerkern van de Belgische ploeg van aanvallend elan voorzien. Voor de eendagsklassiekers haalden ze er met Cedric Beullens (25) ook een talentvolle renner bij. Dat geldt ook op het vlak van de sprints: Arnaud De Lie (19) werd overgeheveld uit de opleidingsploeg. De Waal won meteen op Mallorca.

Tegenover de zes nieuwe gezichten, stond het vertrek van zes anderen. Daarbij een aantal gevoelige verliezen. Zo trok Tosh Van der Sande naar Jumbo-Visma. Dat terwijl hij tien jaar bij de ploeg reed en misschien wel zijn beste seizoen achter de rug had. Klassiekerkopman John Degenkolb keerde dan weer terug bij Team DSM, al wierp die samenwerking bij Lotto Soudal misschien niet de gewenste vruchten af. Tomasz Marczyński zette dan weer een punt achter zijn carrière. Pijnlijk was wel het vertrek van puncheurStefano Oldani (Alpecin-Fenix), klimmer Kobe Goossens en sprinter Gerben Thijssen (beiden Intermarché-Wanty Gobert). De drie talenten zagen bij hun nieuwe ploegen meer kansen om zich te ontwikkelen.

UIT

John Degenkolb (Team DSM)

Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert)

Tomasz Marczynski (gestopt)

Stefano Oldani (Alpecin-Fenix)

Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert)

Tosh Van der Sande (Jumbo-Visma)

IN

Cedric Beullens (Sport Vlaanderen-Baloise)

Victor Campenaerts (Qhubeka NextHash)

Arnaud De Lie (Lotto Soudal U23)

Jarrad Drizners (Hagens Berman Axeon)

Michael Schwarzmann (BORA-hansgrohe)

Rüdiger Selig (BORA-hansgrohe)

Doelstellingen voor 2022

Voor Lotto Soudal zijn de klassiekers traditiegetrouw erg belangrijk. Toch hebben ze voor dit voorjaar niet meteen de absolute topfavorieten in huis. Met Philippe Gilbert is er wel een vedette in de selectie die in zijn laatste jaar van zijn carrière nog de strive for five probeert vol te maken. De wereldkampioen van 2012 mist van de monumenten alleen Milaan-San Remo nog op zijn palmares. De Waal zal echter niet te zien zijn in de Vlaamse klassiekers, want in zijn afscheidstournee schenkt hij enkel aandacht aan de heuvelklassiekers. Met de explosieve, jonge Deen Andreas Kron hebben ze voor die koersen nog een troef in handen.

Philippe Gilbert - foto: Cor Vos Tim Wellens won voor de 338ste keer de Trofeo Serra de Tramuntana - foto: Cor Vos Victor Campenaerts - foto: Cor Vos Andreas Kron - foto: Cor Vos Vermeersch werd tweede in een heroïsche - foto: Cor Vos

Tim Wellens hangt al jaren een beetje tussen de heuvel- en kasseienklassiekers in. De 30-jarige Belg is echter wel een klasse coureur die op een goede dag in alle klassiekers een finale moet kunnen rijden. Maar ook hij slaat de Vlaamse wedstrijden over. Tot en met Parijs-Roubaix is het daarom vooral uitkijken naar Victor Campenaerts. Hij heeft zichzelf herontdekt en mag bij Lotto Soudal gaan uitvogelen hoe ver hij nu in de klassiekers kan komen. Wat dat betreft heeft Florian Vermeersch een puntje voor, want de jongeling liet afgelopen jaar zien dat hij een factor is in de finales waar men rekening mee moet houden.

Naast Gilbert hebben ze met Caleb Ewan nog een pion voor Milaan-San Remo. De Australiër met Koreaanse rootswerd al twee keer tweede in La Primavera. ’s Werelds beste sprinter gaat dit jaar ook twee keer als kopman naar een grote ronde. In de Giro d’Italia en de Tour de France wil The PocketRocket een rit winnen. Rasaanvaller Thomas De Gendt zal er alvast bij zijn in Italië, terwijl Gilbert, Wellens en Brent Van Moer er ook op staan voor La Grande Boucle. Hoewel de Vuelta a España nog ver weg is, is daar een tweetal al voorlopig zeker. Klimmer Harm Vanhoucke hoopt daar eindelijk door te stoten. Vermeersch is de andere.

Lotto Soudal gokt op de jeugd en bouwt aan de ploeg van morgen. Vanhoucke en Vermeersch – die in 2021 verraste met een tweede plek in Parijs-Roubaix – passeerden al de revue, maar er zijn ook Cedric Beullens en Kron voor de klassiekers, Arnaud De Lie en Jarrad Drizners voor de sprints, Brent Van Moer voor het tijdrijden en aanvalspogingen en Filippo Conca, Viktor Verschaeve en Xandres Vervloesem voor het klim- annex rondewerk. Tot die laatste groep behoort ook Maxim Van Gils. De jonge Belg betaalde het vertrouwen van de ploegleiding afgelopen week al uit: hij won een rit en pakte de eindzege in de Saudi Tour.

Een heibel punt voor de Belgische ploeg is dat aan het einde van het seizoen er degradatie en promotie van en naar de WorldTour plaatsvindt. Lotto Soudal bungelt al een paar jaar onderin en dus dreigt er gevaar. Niets van dat alles, aldus teammanager Lelangue. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we bij die beste achttien eindigen. Zonder Caleb zijn programma aan te passen”, zegt Lelangue. “We gaan onze punten pakken. Caleb zijn sprinttrein is versterkt. Onze jongeren komen opzetten. Ik verwacht ook wel wat van Arnaud De Lie. Victor (Campenaerts, red) is er ook bijgekomen. We gaan aanvallend blijven koersen. Zonder te veel te focussen op die punten. Dat komt vanzelf wel”, kijkt hij vooruit naar 2022.

Selectie Lotto Soudal 2022

