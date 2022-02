Wielerploegen 2022: Groupama-FDJ

Nu het wielerseizoen 2022 langzaam op gang komt, neemt WielerFlits alle ploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks ‘Wielerploegen 2022’ alle WorldTeams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan Groupama-FDJ. Wat kunnen we verwachten van kopmannen Arnaud Démare, David Gaudu en Thibaut Pinot?

Groupama-FDJ

Land:

Sponsoren: Groupama (verzekeringscollectief) en FDJ (Franse nationale loterij)

Sinds: 1997 (eerder ook La Française des Jeux)

UCI-afkorting: GFC

Fietsensponsor: Lapierre

Tenue 2022:

Terugblik op 2021

Als je drie kopmannen een heel seizoen niet op hun allerbest zijn, dan kan je een jaar verwachten zoals Groupama-FDJ gehad heeft in 2021. Arnaud Démare, Thibaut Pinot en David Gaudu gaven niet altijd thuis, maar desondanks scoorde de Franse ploeg 22 zeges. Gaudu won nog wel een rit in het Baskenland en Stefan Küng behaalde een WorldTour-zege in de Ronde van Zwitserland, maar verder waren het vooral zeges op ProSeries-niveau.

Démare scoorde bijvoorbeeld in Boucles de la Mayenne en Küng deed dat in de Ronde van Valencia. Heel slecht was het seizoen van Gaudu ook niet, maar op zijn smalle schoudertjes kon niet de hele ploeg rusten. Een elfde plaats in het eindklassement van de Tour en een derde plaats eerder in het jaar in Luik-Bastenaken-Luik vallen nog op. Ook opvallend was de vroege tweede plek van Jake Stewart in de Omloop Het Nieuwsblad.

Rapportcijfers 2021: Groupama-FDJ

Aantal overwinningen: 22

Belangrijkste resultaten:

Ronde van het Baskenland – Winst in etappe 6 (David Gaudu)

Ronde van Zwitserland – Winst in etappe 1 (Stefan Küng)

Luik-Bastenaken-Luik – Derde (David Gaudu)

Omloop Het Nieuwsblad – Tweede (Jake Stewart)

Parijs-Tours – Winst (Arnaud Démare)

Transfers

Groupama-FDJ kende dus niet het beste jaar in haar geschiedenis, maar dat was vooral te danken aan het ontbreken van topvorm bij Arnaud Démare en de slepende blessure van Thibaut Pinot. Toch besloot teammanager Marc Madiot niet om in te grijpen. Van zijn 2021-selectie zag hij ervaren krachten Mickael Delage en William Bonnet met pensioen gaan. Romain Seigle wacht mogelijk hetzelfde, want hij heeft nog geen nieuw contract getekend. Wel een drietal vervelende transfers: talenten Benjamin Thomas (Cofidis), Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic) en Alexys Brunel (UAE Emirates) besloten alle drie uit te vliegen.

Tegenover de zes vertrekkers, staan slechts vier nieuwkomers. Met Quentin Pacher werd een ervaren kracht binnengehaald die op meerdere terreinen inzetbaar is. Voor de 30-jarige Fransman is het zijn debuut op WorldTour-niveau. Daarnaast werd ook Michael Storer overgenomen van Team DSM. De 24-jarige Australiër staat net voor zijn grote doorbraak. Met Bram Welten komt er ook een extra Nederlander aan boord. Hem zullen ze inzetten als sprinter of sprintaantrekker voor bijvoorbeeld Démare. De laatste aanwinst luistert naar de naam Lewis Askey. Het 20-jarige Britse klassiekertalent kwam over van de eigen U23-ploeg.

UIT

William Bonnet (gestopt)

Alexys Brunel (UAE Emirates)

Mickaël Delage (gestopt)

Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic)

Romain Seigle (n.n.b.)

Benjamin Thomas (Cofidis)

IN

Lewis Askey (Groupama-FDJ U23)

Quentin Pacher (B&B Hotels-KTM)

Michael Storer (Team DSM)

Bram Welten (Arkéa-Samsic)

Doelstellingen voor 2022

De Franse equipe richt haar pijlen niet meteen op het voorjaar. Toch hebben ze voor de Vlaamse wedstrijden best een sterke kern. Als Arnaud Démare zijn goede benen van weleer terugvindt, kan hij in potentie in veel van die koersen een eind komen. Ook tempobeul Stefan Küng wil zich meer op de klassiekers toespitsen; hij droomt van een zege in Parijs-Roubaix, de koers die ook het best bij zijn karakteristieken past. Met Ramon Sinkeldam, Lewis Askey en de pijlsnelle Jake Stewart in hun midden, kan Groupama-FDJ in de Vlaamse wedstrijden best weleens uitpakken met iets moois. Denk maar aan De Omloop 2021…

In de heuvelklassiekers is het vooral uitkijken naar David Gaudu – die vorig jaar een uitstekende Luik-Bastenaken-Luik afwerkte en als derde mee mocht het podium op – en Valentin Madouas. Die laatste is nog altijd maar 25 jaar, maar heeft al wel een breed palmares opgebouwd net buiten de schijnwerpers. Vroeg of laat gaat Madouas ergens een straffe zege noteren. Dat zou dit voorjaar zo maar eens kunnen gebeuren. En mocht dat nu al niet lukken, dan kunnen ze in de herfst nog op herkansing. Thibaut Pinot won ooit al eens de Ronde van Lombardije. Als hij helemaal fit terugkeert, behoort dat ook tot de kansen.

De verdeling voor de grote rondes heeft Marc Madiot ook al klaar. Démare zal in de Giro sprints moeten gaan winnen, terwijl ze er Attila Valter in zijn eigen Hongarije (de Giro-start is immers in Budapest) als klassementskopman laten starten. Diezelfde rol gaat aan de neus van Pinot voorbij tijdens de Tour, al zal hij daar niet rouwig om zijn. Ook de blauwdruk voor de Tour de France is al klaar. Daar trekt de equipe met een uitgebalanceerde ploeg naartoe: Gaudu is de kopman en hij heeft onder meer Pinot, Küng, Madouas, Storer en Bruno Armirail rond zich. In de Vuelta a España zal vervolgens Jake Stewart zijn grote ronde-debuut maken.

Gaudu is in ieder geval maar wat blij met zijn nieuwe status. “Ik wil mijn top 10-plekken omzetten in top 5-noteringen, mijn top 5-noteringen omzetten in podiumplekken en van podiumplaatsen overwinningen maken. De Tour is mijn hoofddoel dit seizoen. Ik mik met de ploeg op een podiumplek in het algemeen klassement.” Démare ontbreekt daar dus en was logischerwijs teleurgesteld. “Het is natuurlijk een grote teleurstelling voor me dat ik dit jaar de Tour niet zal rijden”, stelt de Franse sprinter. “Het is niet omdat het vorig jaar niet lukte, dat het nu automatisch weer mis zou lopen. Je moet niet vergeten dat ik in het verleden al twee Touretappes heb gepakt. Maar het is de keuze van het team. Het zijn de belangen van de ploeg die we nu nastreven, niet langer alleen mijn eigen doelen”, aldus de spurter.

Selectie Groupama-FDJ 2022

