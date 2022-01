Herboren Sam Bennett: “Ik zal opnieuw succesvol zijn voor BORA-hansgrohe”

Voor Sam Bennett was 2021 een ware rollercoaster. De Ierse sprinter begon het jaar nog met een aantal mooie overwinningen, maar was daarna lange tijd buiten strijd vanwege een hardnekkige knieblessure. Ook raakte zijn relatie met Quick-Step teambaas Patrick Lefevere volledig bekoeld. Bennett hoopt alle miserie nu achter zich te laten, nu hij weer uitkomt voor BORA-hansgrohe.

De 31-jarige Bennett sprak op de mediadag van zijn werkgever BORA-hansgrohe uitgebreid met Cyclingnews. De Ier heeft geen zin om nog een keer terug te blikken op zijn periode bij wat we nu kennen als Quick-Step-Alpha Vinyl. Bennett boekte grote successen in dienst van de Belgische formatie, maar vertrok via de zijdeur. De rappe man heeft vooral ontzettend veel zin in het nieuwe wielerseizoen, in de hoop sportieve revanche te nemen.

Bennett komt dit seizoen weer uit voor BORA-hansgrohe, waar hij zijn eerste stappen wist te zetten als profwielrenner en ook wist uit te groeien tot een sprinter van wereldformaat. In de winter van 2019 besloot hij andere oorden op te zoeken, op zoek naar een rol als absolute sprintkopman. We zijn nu twee jaar verder en Bennett is terug. “Het moment was daar om terug te keren. Het was echt een no-brainer. Het sprak me gewoon aan.”

“Het werkt motiverend als je weet dat je écht gewenst bent binnen een ploeg. Dat wil je ook gewoon als renner, die bevestiging. Als je binnen een ploeg voelt dat je niet echt gewenst bent… Dat is geen prettige omgeving. Ik voel mij echter zeer welkom bij BORA-hansgrohe. Het voelt echt als een soort thuiskomst.”

Geduld

“Ik weet dat ik succesvol kan zijn voor deze ploeg. Dat is echt iets wat ik nodig heb, waar ik naar uitkeek. Ik weet dat, als ik op een gegeven moment de kansen krijg om te presteren, ik mijn doelen zal verwezenlijken”, aldus Bennett, die naar eigen zeggen geen last meer heeft van zijn knie en zo snel mogelijk weer met goede resultaten wil aankopen. Al predikt hij ook geduld, gezien zijn lange periode van inactiviteit. “De ploeg weet dat ik niet heel erg snel uit de startblokken zal schieten.”

“Ze weten dat het iets langer gaat duren dan normaal. Ik zal dus niet aan het seizoen beginnen zoals in 2021, of het jaar ervoor. Ik heb echter wel de ambitie om er vol in te klappen en al behoorlijk sterk voor de dag te komen.” Bennett begint zijn seizoen normaal gesproken in het Midden-Oosten met de Saudi Tour en vervolgens de UAE Tour. Daarna volgt een deelname aan Parijs-Nice in aanloop naar Milaan-San Remo, al houdt hij nog wel een slag om de arm.

In de zomer richt Bennett zich volledig op de Tour de France en zijn jacht op een tweede groene trui. De Ier krijgt hulp van leadout Danny van Poppel. De Nederlander kwam in de winter over van Intermarché-Wanty-Gobert om de sprinttrein rond Bennett te versterken.