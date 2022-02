Wielerploegen 2022: Trek-Segafredo

Nu het wielerseizoen 2022 langzaam op gang komt, neemt WielerFlits alle ploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks ‘Wielerploegen 2022’ alle WorldTeams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan Trek-Segafredo. Wat kunnen we verwachten van kopmannen Bauke Mollema, Jasper Stuyven en Mads Pedersen?

Trek-Segafredo

Land:

Sponsoren: Trek (fietsenfabrikant) en Segafredo (koffiemerk)

Sinds: 2011 (eerder ook Leopard-Trek, RadioShack-Nissan, RadioShack-Leopard, Trek Factory Racing)

UCI-afkorting: TFS

Fietsensponsor: Trek

Tenue 2022:

Terugblik op 2021

Trek-Segafredo sloot het jaar af met een monumentale overwinning op zak. Daar zal elke WorldTour-ploeg voorafgaand aan het seizoen blij mee zijn. Jasper Stuyven was degene die Milaan-San Remo wist te winnen namelijk, een zege die niet snel vergeten zal worden. De klassiekercoureur werd later ook nog vierde in de Ronde van Vlaanderen en zevende in de Benelux Tour.

Bauke Mollema behaalde de andere WorldTour-zege van de Amerikaanse ploeg. De Nederlandse rasaanvaller won in totaal drie keer, waaronder in de Touretappe naar Quillan. Mads Pedersen won op zijn beurt Kuurne-Brussel-Kuurne en etappes in de rondes van Denemarken en Noorwegen, Quinn Simmons zegevierde in de Ronde van Wallonië en Vincenzo Nibali werd de winnaar van de Ronde van Sicilië.

Rapportcijfers 2021: Trek-Segafredo

Aantal overwinningen: 19

Belangrijkste resultaten:

Milaan-San Remo – Winst (Jasper Stuyven)

Tour de France – Winst in etappe 14 (Bauke Mollema)

Trofeo Laigueglia – Winst (Bauke Mollema)

Kuurne-Brussel-Kuurne – Winst (Mads Pedersen)

Tour de Wallonie – Winst in het eindklassement (Quinn Simmons)

Transfers

De zieke teammanager Luca Guercilena heeft afgelopen seizoen een drukke transferperiode gekend. De Italiaan zag negen renners vertrekken, waaronder kopman Vincenzo Nibali. De ervaren klassementsrenner (37) was de laatste jaren echter steeds minder vaak in staat tot de klasse-uitspattingen die hij voorheen had. Omdat hij voor het Italiaanse koffiemerk Segafredo belangrijk was, zal de Haai van de Straat van Messina ook behoorlijk op het budget hebben gedrukt. Nibali keerde afgelopen winter terug bij Astana Qazaqstan. In zijn kielzog trok diens broertje Antonio met hem mee, die nochtans zijn contract verlengde.

Ook besloot een tweetal af te zwaaien. Koen de Kort – met wie in het voorjaarsnummer van RIDE Magazine een groot interview staat – was dat al van plan aan het einde van 2022, maar de ervaren rot werd na een ongeluk in zijn vrije tijd daartoe eerder gedwongen. De Kort verloor drie vingers, waardoor een topsportcarrière niet langer houdbaar was. Hij blijft wel aan de ploeg verbonden, want inmiddels zetelt hij in het management van het team. Ook Kiel Reijnen vond het mooi geweest. De 35-jarige Amerikaan was iemand waarop je altijd kon bouwen. Hij reed zes seizoenen bij deze ploeg, de Nederlander een jaartje minder.

Naast het afscheid van de Nibali-broers en de twee brokken ervaring, besloot Trek-Segafredo vooral de reservebank van het middenveld af te serveren. Niklas Eg (27), Ryan Mullen (27) en gitaarvirtuoos Nicola Conci (25) reden alle drie vier seizoenen voor de Amerikanen, maar zij vertrekken naar respectievelijk Uno-X, BORA-hansgrohe en Gazprom-RusVelo. Daarnaast werd er afscheid genomen van twee jonge coureurs, die slechts twee jaar de tijd kregen om te overtuigen. Daarin slaagden Michel Ries en Charlie Quarterman (beiden 23) allebei niet. De Luxemburger vertrok naar Arkéa Samsic, de Brit is nog ploegloos.

Here’s what I do between one roller session and the other 🚴🏻‍♂️🎸🚴🏻‍♂️ pic.twitter.com/o5pBskaGLp — Nicola Conci (@nikconci) April 23, 2020

Waar negen renners het schip verlieten, stapten elf nieuwe matrozen aan boord. Wat opvalt is dat er geen nieuwe kopman gehaald is na het vertrek van Nibali. Er is juist ingezet op het aantrekken van een nieuwe kern met jonge renners. Trek-Segafredo telt namelijk vier profdebutanten in 2022. Daarbij de boomlange Nederlandse tempobeul Daan Hoole, de sterke Spaanse spurter Marc Brustenga en het Deense klimtalent Asbjørn Hellemose. Maar ook de U23-wereldkampioen verdedigt nu de kleuren van Trek-Segafredo. Filippo Baroncini is een sterke klassiekerspecialist met veel inhoud, een goede tijdrit en een sterk eindschot.

Verder werd vooral de breedte van het team verder versterkt. De ervaren Baskische sprinter Jon Aberasturi maakt een opvallende move naar Trek-Segafredo, maar verder zijn het allemaal renners die goed lijken te passen bij dit team. Zo keerde Tony Gallopin terug en samen met Otto Vergaerde versterkt hij de klassiekerkern. Met Dario Cataldo kwam er een ervaren klimknecht bij en rasaanvaller Simon Pellaud zal zich ook willen laten gelden. Klimmer Antwan Tolhoek wil dan weer meer voor zichzelf rijden. Met zijn aanvalslust zit hij goed bij Trek-Segafredo. En dan is er ook nog Markus Hoelgaard. De ijzersterke Noorse allrounder is een laatbloeier, die in Amerikaanse dienst nog betere prestaties najaagt.

Markus Hoelgaard - foto: Cor Vos Daan Hoole - foto: Cor Vos Filippo Baroncini - foto: Cor Vos

UIT

Nicola Conci (Gazprom-Rusvelo)

Niklas Eg (Uno-X)

Koen de Kort (gestopt)

Ryan Mullen (BORA-hansgrohe)

Antonio Nibali (Astana Qazaqstan)

Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan)

Charlie Quarterman (n.n.b.)

Kiel Reijnen (gestopt)

Michel Ries (Arkéa-Samsic)

IN

Jon Aberasturi (Caja Rural-Seguros RGA)

Filippo Baroncini (Colpack-Ballan)

Marc Brustenga (Caja Rural-Seguros RGA)

Dario Cataldo (Movistar)

Tony Gallopin (AG2R Citroën)

Asbjørn Hellemose (VC Mendrisio)

Markus Hoelgaard (Uno-X)

Daan Hoole (SEG Racing Academy)

Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec)

Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma)

Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix)

Doelstellingen voor 2022

Sinds de tijden van Fabian Cancellara zijn de klassiekers altijd een belangrijke periode in het jaar voor Trek-Segafredo. Zo ook dit jaar weer. Jasper Stuyven zorgde vorig jaar met winst in Milaan-San Remo dat de druk eraf was nog voordat de zwaardere Vlaamse koersen begonnen waren. Ook nu zullen de Amerikanen mikken op succes in Vlaanderen. Met dus Stuyven en ex-wereldkampioen Mads Pedersen als vooruitgeschoven pionnen. Ook Edward Theuns, Alex Kirsch en nieuwkomers Markus Hoelgaard en Otto Vergaerde zullen zich willen bewijzen. Wereldkampioen Filippo Baroncini kan op een mooi programma rekenen. Hij is onder meer voorzien voor Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen én Parijs-Roubaix.

Voor de Ardennenklassiekers ontbeert Trek-Segafredo een uitgesproken kopman. Wel zal Bauke Mollema in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik proberen om een goed resultaat uit de brand te slepen. Korte tijd later zien we hem ook terug in de Giro d’ Italia, waar hij op jacht gaat naar ritzeges. Giulio Ciccone zal ook de ronde van zijn thuisland betwisten, maar hij weet nog niet in wat voor rol. In de Tour de France zal de Italiaan opnieuw aantreden, net als Mollema. Die laatste gaat ook daar jagen op ritwinst, Ciccone waarschijnlijk ook. Dat zal tevens het uitgangspunt van Antwan Tolhoek zijn, die normaal ook naar de Tour mag.

Stuyven en Pedersen staan eveneens al met pen opgeschreven voor de Tour, Brengt ons meteen bij de Ronde van Spanje, de laatste grand tour van het jaar. Daar zijn de plekken nog lang niet allemaal ingevuld, maar het lijkt erop dat Juan Pedro López de kans krijgt om zijn dertiende plek van 2021 te verbeteren. De Zwitserse rasaanvaller Simon Pellaud zal er proberen een rit te winnen, terwijl Antonio Tiberi er zijn grote ronde-debuut maakt. De 20-jarige Italiaan staat te boek als een groot talent voor het rondewerk. Op het einde van het seizoen liggen er altijd een aantal verrassingen op de rol. Tiberi kan daar zo een van zijn.

Naast Tiberi en de vier aanwinsten, rijdt er nog schoon volk rond bij de Amerikanen. Baroncini passeerde al de revue, Marc Brustenga zal zich willen tonen en ook Asbjørn Hellemose zal het in hem gestelde vertrouwen willen terugbetalen. Maar ook Quinn Simmons (20) behoort tot deze ploeg. Hij geldt al een paar jaar als absoluut toptalent, alleen tot op heden kwam het er nog iet uit. Mattias Skjelmose slaagde daar in zijn eerste seizoen wel meteen in, door in meerdere rittenkoersen kort te eindigen. Ook is het wachten op de doorbraak van de door blessures geplaagde sprinter Matteo Moschetti. Hij is al van de nul af; in de Ronde van Valencia versloeg hij onder meer Fabio Jakobsen en Elia Viviani.

Selectie Trek-Segafredo 2022

