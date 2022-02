Wielerploegen 2022: Team DSM

Nu het wielerseizoen 2022 langzaam op gang komt, neemt WielerFlits alle ploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks Wielerploegen 2022 alle WorldTeams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan Team DSM, sinds 1 januari 2022 weer een Nederlandse ploeg. Wat kunnen we verwachten van kopmannen Cees Bol, John Degenkolb en Romain Bardet?

Team DSM

Land:

Sponsoren: DSM (fijnchemieconcern)

Sinds: 1999 (als Batavus-Bankgiroloterij-Big Star, Skil-Shimano, Giant-Alpecin, Team Sunweb)

UCI-afkorting: DSM

Fietsensponsor: Scott

Tenue 2022:

Terugblik op 2021

Dat Team DSM de slechtst presterende ploeg uit de WorldTour was in 2021, zegt misschien wel genoeg over het jaar van de Duits-Nederlandse formatie. Zeges van Cees Bol in Parijs-Nice en Nikias Arndt in de Ronde van Polen waren tot dan toe de beste uitslagen van het jaar. De Vuelta a España was dan weer uiterst succesvol, met overwinningen voor Michael Storer (twee) en Romain Bardet. Ook nam de ploeg de bergtrui mee naar huis vanuit Spanje.

Van welke andere uitslagen moest Team DSM het nog meer hebben het afgelopen seizoen? Een zevende plaats van Bardet in het eindklassement van de Giro d’Italia, een vijfde plek van Tiesj Benoot in Parijs-Nice, de eindoverwinning van Storer in de Tour de l’Ain, de zevende plaats van Jai Hindley in de Ronde van Polen en de achtste plek van Bardet in Tirreno-Adriatico.

Rapportcijfers 2021: Team DSM

Aantal overwinningen: 8

Belangrijkste resultaten:

Vuelta a España – Winst in etappes 7, 10 en 14 (2x Michael Storer en Romain Bardet)

Parijs-Nice – Winst in etappe 2 (Cees Bol)

Ronde van Polen – Winst in etappe 5 (Nikias Arndt)

Vuelta a Burgos – Winst in etappe 3 (Romain Bardet)

Tour de l’Ain – Winst in het eindklassement (Michael Storer)

Transfers

Iwan Spekenbrink zette deze winter flink de hakbijl in zijn selectie. Niet minder dan tien renners moesten of wilden andere oorden opzoeken. Effectief gezien vertrok ook Marc Hirschi in 2021, al was dat uiteraard in de begindagen van januari. Wat opvalt is het aantal sterkhouders dat vertrekt. Tiesj Benoot is daarvan de grootste naam. De Belg kon de hoge verwachtingen niet altijd waarmaken in Duitse dienst, maar hij aardde er ook niet helemaal. In onderling overleg besloot hij ondanks een doorlopend contract bij Team DSM te vertrekken – wat ook Hirschi, Felix Gall en Ilan Van Wilder deden – naar Jumbo-Visma.

Naast de zaak-Hirschi deed ook Belgisch talent Van Wilder de nodige stof opwaaien. Het leek zelfs even tot een rechtszaak te komen, maar beide partijen kwamen een schikking overeen. De jongeling koerst in 2022 in het shirt van Quick-Step-Alpha Vinyl. De jonge Oostenrijker Gall zocht zijn heil dan weer bij AG2R Citroën, al stuurde vooral het teammanagement van Team DSM op die breuk aan. Dat gold ook voor Max Kanter. Het Duitse sprinttalentje zat net als Van Wilder en Gall bij het managementbureau TEAMVISION. Daarmee wil Team DSM niet langer samenwerken. Kanter spurt komend jaar voor Movistar.

Daarnaast kozen ook Jai Hindley en Michael Storer voor andere teams. Beide Australische talenten kenden in respectievelijk 2020 en 2021 hun doorbraak, maar daarvan kan Team DSM niet de vruchten plukken. Hindley koerst dit seizoen bij BORA-hansgrohe en Storer komt uit voor Groupama-FDJ. Steunpilaren Chad Haga (Human Powered Health), Jasha Sütterlin (Bahrain Victorious) en Nicolas Roche zien we komend jaar ook niet meer terug. De Ier zwaaide na een lange carrière zelfs helemaal af. Dat deed ook Martin Salmon, al had de 24-jarige Duitser zijn talenknobbel graag langer in het peloton gebruikt. Hij vond geen team.

Om nu te zeggen dat Team DSM er kwalitatief gezien op vooruitgegaan is in 2022, valt te betwijfelen. John Degenkolb keerde na avonturen bij Trek-Segafredo en Lotto Soudal terug bij Spekenbrink en co. De ervaren Duitser kende bij dit team zijn grootste successen. Op papier is hij de grootste aanwinst. De vooralsnog overige zeven nieuwelingen zijn bovendien allemaal neoprof. Talenten Leon Heinschke, Marius Mayrhofer, Tim Naberman en Henri Vandenabeele kwamen over van de eigen opleidingsploeg. Jonas Hvideberg en sprinttalent Frederik Rodenberg ruilden Uno-X in en Sam Welsford reed voor Pro Racing Sunshine Coast.

UIT

Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

Felix Gall (AG2R Citroën)

Chad Haga (Human Powered Health)

Jai Hindley (BORA-hansgrohe)

Marc Hirschi (UAE Emirates)

Max Kanter (Movistar)

Nicolas Roche (gestopt)

Martin Salmon (gestopt)

Michael Storer (Groupama-FDJ)

Jasha Sütterlin (Bahrain Victorious)

Ilan Van Wilder (Quick-Step-Alpha Vinyl)

IN

John Degenkolb (Lotto Soudal)

Leon Heinschke (Development Team DSM)

Jonas Iversby Hvideberg (Uno-X)

Marius Mayrhofer (Development Team DSM)

Tim Naberman (Development Team DSM)

Frederik Rodenberg (Uno-X)

Henri Vandenabeele (Development Team DSM)

Sam Welsford (Pro Racing Sunshine Coast)

Doelstellingen voor 2022

Het roer bij Team DSM moet om in 2022. Na het uiterst magere vorige seizoen, zal de nu Nederlandse ploeg haar rug moeten rechten. Waar de voorjaarsklassiekers de laatste paar jaren steevast een pijler van het team waren, hebben ze de verwachtingen voor dit deel van het seizoen nu iets naar beneden geschroefd. Logisch, want John Degenkolb behoort sinds zijn trainingsongeluk begin 2016 niet meer tot de toppers op dit vlak. Cees Bol moet dan weer zijn strepen nog verdienen, terwijl Søren Kragh Andersen in de klassiekers al een paar jaar stagneert. Aan Nils Eekhoff de opdracht om dat te voorkomen en wél door te stoten.

In de grote rondes kiezen de zwarthemden ervoor om de Giro d’Italia, de Tour de France en de Vuelta a España onder te verdelen in drie uitgangspunten. Eentje zullen ze gaan rijden met klassementsambities, in eentje zullen ze zich richten op sprints en rittenkapen en in de laatste zullen de talenten voor het rondewerk en de massasprints een kans krijgen om voor eigen succes te rijden. Dat laatste staat waarschijnlijk te gebeuren in de Vuelta. Kopman Romain Bardet heeft laten uitschijnen in ieder geval graag weer in de Tour aanwezig te willen zijn, maar dat de Fransman in 2022 ook twee grote rondes zou willen combineren.

Dat deed hij vorig jaar namelijk ook; Bardet werd toen zevende in de Giro en won in een offensieve rol een rit in de Ronde van Spanje. Dat zou ook nu heel goed kunnen, maar dan zal een van die twee rondes zich in Frankrijk afspelen. Behoudens Bardet heeft Team DSM niet zo heel veel smaakjes wat betreft kopmannen voor het rondewerk. Cees Bol zal waarschijnlijk de sprinter met dienst zijn in de ronde waar Team DSM zich richt op de massasprints en dagsuccessen. Welke dat is, wist hij onlangs nog niet. Met sprinttalenten Alberto Dainese en Frederik Rodenberg behoort Bol tot de beste spurters van Team DSM.

Andreas Leknessund - foto: © Chris Auld | Keep Challenging | Team DSM” Thymen Arensman - foto: © Chris Auld | Keep Challenging | Team DSM”

Waar de formatie van Iwan Spekenbrink al jaren om bekendstaat, is het feit dat jonge renners zich er goed ontwikkelen. Wat dat betreft is het interessant om te zien hoe snaken als Marco Brenner, Mark Donovan, Niklas Märkl, Henri Vandenabeele en Kevin Vermaerke zich manifesteren. De jonge sprinters passeerden net al de revue, maar ook in het rondewerk is het wachten op topprestaties van jonge talenten. Andreas Leknessund is al een tijdje bewierookt en ook Thymen Arensman is in potentie een topper. Van de jonge Noor en Nederlander (beiden 22 jaar) mogen we toch stilaan wat top 10-resultaten gaan verlangen.

Selectie Team DSM 2022

