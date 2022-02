Wielerploegen 2022: INEOS Grenadiers

Nu het wielerseizoen 2022 langzaam op gang komt, neemt WielerFlits alle ploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks Wielerploegen 2022 alle WorldTeams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Week twee begint met INEOS Grenadiers. Wat kunnen we verwachten van kopmannen Richard Carapaz, Geraint Thomas, Adam Yates en Tom Pidcock?

INEOS Grenadiers

Land:

Sponsoren: INEOS (chemiebedrijf) en Grenadiers (terreinauto INEOS Automotive)

Sinds: 2010 (eerder Team Sky)

UCI-afkorting: IGD

Fietsensponsor: Pinarello

Tenue 2022:

Terugblik op 2021

INEOS Grenadiers is het aan zijn stand verplicht om, met de selectie van 2021, veel successen te behalen. Dat lukte ook goed afgelopen seizoen. Adam Yates won de Ronde van Catalonië, Geraint Thomas was de beste in de Ronde van Romandië, Egan Bernal zette – mede door twee ritzeges – de Giro d’Italia naar zijn hand, Richie Porte won de Dauphiné en Richard Carapaz de Ronde van Zwitserland.

In de breedte was de Britse miljoenenploeg dus weer ijzersterk. Ook tijdritkampioen Filippo Ganna liet van zich spreken met vier overwinningen, waaronder twee etappezeges in de Giro. Dylan van Baarle bezorgde INEOS een voorjaarszege in Dwars door Vlaanderen en Ethan Hayter kende zijn definitieve doorbraak. En dan was er natuurlijk nog (de latere olympische kampioen) Carapaz die derde werd in de Tour de France, nadat beoogd kopman Geraint Thomas vroeg ten val was gekomen.

Rapportcijfers 2021: INEOS Grenadiers

Aantal overwinningen: 35

Belangrijkste resultaten:

Giro d’Italia – Winst in het eindklassement (Egan Bernal)

Tour de France – Derde in het eindklassement (Richard Carapaz)

Critérium du Dauphiné – Winst in het eindklassement (Richie Porte)

Ronde van Zwitserland – Winst in het eindklassement (Geraint Thomas)

Ronde van Catalonië – Winst in het eindklassement (Adam Yates)

Transfers

Miljoenenploeg INEOS Grenadiers nam afgelopen winter afscheid van zeven renners. In bijna alle gevallen waren het inwisselbare pionnen bij de rijkste ploeg van de wereld. Alleen Rohan Dennis en Gianni Moscon kozen bewust voor een andere ploeg, de overige vijf werden het kind van de rekening. Daarover zo bij de aanwinsten meer. Reden voor Dennis: de onvoorspelbare Australiër wil zich meer op zijn eigen tijdritten concentreren in plaats van voltijds klimknecht te spelen. Die mogelijkheid krijgt hij bij Jumbo-Visma, al zal Dennis ook daar zijn rol spelen in de klassementstrein rondom Primož Roglič en Jonas Vingegaard.

Gianni Moscon geldt al jarenlang als oersterke allrounder, al lag het enfant terrible omwille van zijn streken ook meermaals onder vuur. De Italiaan leek afgelopen najaar nog lange tijd op weg naar een eerste monumentale zege in Parijs-Roubaix. Hij werd uiteindelijk vierde, nadat hij eerder al eens vijfde werd en op het podium van de Ronde van Lombardije stond. In het shirt van INEOS Grenadiers en diens voorloper Team Sky won Il Trattore elf keer. Hij reed twee keer de Tour de France, een Giro d’Italia en een Vuelta a España. In alle gevallen won een ploeggenoot van hem die bewuste ronde en drie keer was hijzelf dichtbij ritwinst.

Moscon koos voor een transfer naar Astana Qazaqstan, waar hij door Aleksandr Vinokourov is aangewezen als de nieuwe kopman voor de klassiekers. Een rol die hij bij de Britten nooit had of zou krijgen. In zijn kielzog trokken ook Leonardo Basso en Sébastian Henao van INEOS Grenadiers naar de Kazachen. Voor het trio is het de eerste transfer in hun carrière. Klimmer Iván Ramiro Sosa kon de hoge verwachtingen niet waarmaken, maar hij krijgt een tweede kans bij Movistar. Klassiekerspecialist Owain Doull vertrok dan weer naar EF Education-EasyPost en Michał Gołaś – vertrouweling van Michał Kwiatkowski – stopte ermee.

Sir David Brailsford koos er afgelopen winter voor om zijn ploeg een verjongingskuur te geven en een extra afmaker binnen te halen. Dat laatste lukte met een oude bekende: Elia Viviani keerde na een uitermate succesvolle uitstap bij Deceuninck-Quick-Step en een mislukt avontuur bij Cofidis terug op het Britse nest. De 32-jarige Italiaan tekende meteen voor drie seizoenen. Komend jaar krijgt hij met Filippo Ganna een van de beste piloten ter wereld voor zich. Hoewel INEOS Grenadiers afgelopen seizoen 35 keer won, is een sprinter geen overbodige luxe. Wel een kanttekening: snelle mannen renderen slecht bij de Britten. Denk maar eens aan Mark Cavendish, Kristoffer Halvorsen, Danny van Poppel én Viviani zelf.

Naast de spurter werd er met Omar Fraile nog een ervaren kracht binnengehaald. De 31-jarige Spaanse kampioen zou je kunnen zien als de directe vervanger van Moscon. Verder werden vijf talenten aangeworven. Brailsford wil met een nieuwe, jonge kern – waartoe ook Tom Pidcock, Ethan Hayter en Carlos Rodríguez behoren – de basis voor het toekomstige INEOS Grenadiers leggen. Van de vijf nieuwe jonkies is Luke Plapp de meest in het oog springende. Het 21-jarige rondetalent werd vorig jaar al Australisch kampioen tijdrijden en voegde er begin dit jaar een wegtitel aan toe. Kan hij naar een rol als kopman toegroeien?

Naast Plapp werden er ook nog eens twee talentvolle Britten aan de selectie toegevoegd, toevallig ook twee jonkies die – net als Pidcock – uit de cross komen. Ben Tulett werd bij de junioren in 2018 (Valkenburg) en 2019 (Bogense) zelfs wereldkampioen. De 20-jarige pocketklimmer reed al twee profseizoenen bij Alpecin-Fenix. Vorig jaar werd Tulett twaalfde in de Waalse Pijl en negende in de Ronde van Polen. Ook zijn naamgenoot Ben Turner (22) voegt zich bij INEOS Grenadiers. De boomlange coureur uit Doncaster komt over van Trinity, heeft een goede tijdrit in de benen én hij is erg snel aan de meet, vooral na een lastige rit.

Turner kan zich bij de Britse ploeg dus ontwikkelen als sprinter. Wie dat sowieso gaat doen, is de 21-jarige Kim Heiduk. De jonge Duitse spurtsensatie kwam in 2021 ineens bovendrijven in het beloftencircuit. In het shirt van Lotto-Kern Haus snelde hij naar zeges in de Tour d’Eure-et-Loir en op het Duits kampioenschap voor beloften. Heiduk werd ook vierde in de Ster van Zwolle. Magnus Sheffield (19) maakt het vijftal compleet. De Amerikaan geldt als een sterke allrounder. Hij baarde als eerstejaars junior opzien tijdens het WK in Yorkshire, waar hij een groot aandeel had in de wereldtitel van landgenoot Quinn Simmons (2019).

UIT

Leonardo Basso (Astana Qazaqstan)

Rohan Dennis (Jumbo-Visma)

Owain Doull (EF Education-EasyPost)

Michał Gołaś (gestopt)

Sebastián Henao (Astana Qazaqstan)

Gianni Moscon (Astana Qazaqstan)

Iván Ramiro Sosa (Movistar)

IN

Omar Fraile (Astana-Premier Tech)

Kim Heiduk (Lotto-Kern Haus)

Luke Plapp (Inform TMX MAKE)

Magnus Sheffield (Rally Cycling)

Ben Tulett (Alpecin-Fenix)

Ben Turner (Trinity Racing)

Elia Viviani (Cofidis)

Doelstellingen voor 2022

De klassiekerskern van INEOS Grenadiers is in de breedte niet sterker dan vorig jaar. Met het verlies van Owain Doull en vooral Gianni Moscon, moeten de Britten nu uit een ander vaatje tappen. Desondanks beschikken ze voor de Vlaamse wedstrijden, de Italiaanse voorjaarsklassiekers en Parijs-Roubaix over een breed wapenarsenaal. Tom Pidcock geldt behoudens de laatste koers als een van de topfavorieten in alle voorjaarskoersen. Het toptalent won vorig jaar de Brabantse Pijl, hij eindigde als derde in Kuurne-Brussel-Kuurne, hij werd vijfde in Strade Bianche en hij finisht zeer nipt als tweede in de Amstel Gold Race.

Met de Ronde van Spanje in de benen, kan de jonge Brit het Wout van Aert en Mathieu van der Poel lastig maken. Dat is een voordeel voor Dylan van Baarle. De 29-jarige Nederlander won vorig jaar Dwars door Vlaanderen, maar toch liet ploegleider Matteo Tossato onlangs ontvallen dat INEOS Grenadiers komend voorjaar een écht grote koers wil winnen. Van Baarle kan profiteren van Pidcock. Dan is er ook nog Michał Kwiatkowski, maar het is toch al van 2017 geleden dat hij nog eens écht meedeed om winst in het voorjaar. De Pool mikt de laatste jaren eigenlijk uitsluitend op de Ardennen. Pidcock kan dat werk overigens ook goed.

Hij werd in de Waalse Pijl afgelopen jaar immers al zesde. De kans dat hij die koers in 2022 opnieuw rijdt, lijkt bijzonder klein. De Brit maakt zich namelijk op voor de Giro d’Italia, waarvan hij in 2020 nog de beloftenuitgave won – met overmacht. Waarschijnlijk gaan Richard Carapaz en Tao Geoghegan Hart (de winnaar van 2020) er de kar trekken wat betreft het klassement. Ethan Hayter zal in Italië zijn grote ronde-debuut maken, terwijl ook Richie Porte er aan de start verschijnt. Met Elia Viviani gaat er ook een sprinter mee. Voor de overige twee plekken komen Salvatore Puccio, Ben Swift en Ben Tulett in aanmerking.

De vraag is overigens wel of Carapaz daadwerkelijk naar de Giro gaat. Egan Arley Bernal zou namelijk als kopman naar de Tour de France gaan, maar de Colombiaan wacht een maandenlange revalidatie na een botsing met een bestelbusje tijdens zijn training. Zijn seizoen zit er mogelijk al op voordat het begonnen was. De blauwdruk voor de Tour was al wel klaar: Geraint Thomas zou mee als schaduwkopman en ook Van Baarle, Jonathan Castroviejo, Filippo Ganna, Kwiatkowski, Daniel Felipe Martínez en Paval Sivakov zouden in Frankrijk aantreden. De vraag is nu echter of dat door Bernals afwezigheid nog verandert.

Het is nu afwachten wat Brailsford gaat doen: of dus de olympisch kampioen uit Ecuador doorschuiven naar de Tour, zoals hij eerder al deed in 2020. Maar er is nog een kopman voor de grote rondes die er nog geen toegewezen heeft gekregen: Adam Yates. De 29-jarige Brit zal normaal gesproken de Ronde van Spanje betwisten, waar hij afgelopen jaar als vierde eindigde. Afhankelijk van het herstel van Bernal, zou het ook kunnen – in het gunstigste scenario – dat de Colombiaan de Vuelta zal doen. Dat kan uiteraard ook mét Yates, maar de mogelijkheid is nu ook ontstaan dat de Brit de Tour de France als kopman kan afwerken.

Ethan Hayter - foto: INEOS Grenadiers Luke Plapp - foto: INEOS Grenadiers Carlos Rodríguez - foto: INEOS Grenadiers

Al bij al is er genoeg om naar uit te kijken bij INEOS Grenadiers. De ster van Pidcock zal komend jaar vermoedelijk nog verder rijzen en ook de ontwikkeling van Hayter verloopt razendsnel. Hij reed al zeer sterk in een karrevracht rittenkoersen van een wat lager niveau. De opdracht voor hem is om dat nu ook in WorldTour-wedstrijden te laten zien. Voorts is ook toptalent Carlos Rodríguez uitstekend aan het seizoen begonnen. Hij lijkt deze winter een reuzenstap te hebben gezet, ergens waar zijn landgenoot Alberto Contador ons al eens op wees. En dan is er nog nieuwkomer Luke Plapp: wat goed is, komt in het wielrennen snel.

Selectie INEOS Grenadiers 2022