Wilco Kelderman verklaart keuze voor de Giro: “Ik had niet veel lol in de Tour”

Wilco Kelderman eindigde vorig jaar knap als vijfde in de Tour de France, maar toch geeft de Nederlander dit jaar weer de voorkeur aan de Giro d’Italia. De reden: Kelderman kon zelf niet echt genieten van zijn optreden in de Franse ronde. “Ik had er niet veel lol in. “Ik kon alleen maar volgen”, tekent de NOS op uit de mond van de renner van BORA-hansgrohe.

Kelderman kijkt met gemengde gevoelens terug op 2021. Op sportief vlak waren er zekere enkele hoogtepunten, met zijn vijfde plaats in de Tour en een vierde stek in het Critérium du Dauphiné. De pechduivel reed echter ook vorig seizoen weer mee met Kelderman. In januari liep hij bij een trainingsongeluk in Italië een wervelbreuk en een hersenschudding op en Kelderman eindigde het seizoen met een zware valpartij in de Benelux Tour.

Zware winter

Met een breukje in de heup en twee gebroken ribben ging Kelderman de wintermaanden in en was hij opnieuw aangewezen op revalideren. En daar kwam uiteindelijk nog een vervelende blessure bij. “Van de heup herstelde ik wel redelijk, de gebroken ribben deden meer pijn. Maar ze ontdekten ook nog dat een breukje in mijn hand niet goed genas. Dat moest geopereerd worden. Moest ik het weer zes weken rustig aan doen.”

Kelderman omschrijft zijn ‘off-season’ daarom ook als lastig en energieslurpend. De oud-renner van Rabobank en Team Sunweb gooit het bijltje er echter niet bij neer, is inmiddels alweer in volle voorbereiding op het nieuwe seizoen en kijkt uit naar zijn rentree in het peloton. Dat zal al over twee weken gebeuren in Spanje met de Ronde van Valencia. Zijn hoofddoel voor 2022? De Giro d’Italia. Twee jaar geleden eindigde Kelderman nog als derde in de Italiaanse ronde.

“Giro-winst? Ik zie wel of ik een kans heb”

“Ik heb me de afgelopen tijd afgevraagd waar ik echt voor wilde gaan dit jaar en ik werd enthousiast van het idee om de Giro weer te rijden. En met het team waarmee we erheen gaan, is het perfect.” Met Kelderman, Jai Hindley (de nummer twee van de Giro van 2020), Emanuel Buchmann en Lennard Kämna als kopmannen hoopt BORA-hansgrohe een vuist te kunnen maken in de komende Ronde van Italië.

Kelderman: “Ik kijk er naar uit. Of het mogelijk is voor mij om de Giro winnen? Het hangt er vanaf. Het is meer een teamdoel dan een persoonlijk doel van mij. Ik zie wel of ik een kans heb.” De Tour slaat hij dit jaar dus over. “Ik had er niet veel lol in. Ik kon alleen maar volgen. Ik was niet goed genoeg om met de besten mee te doen. Renners als Pogačar en Roglič zijn te goed, ze staan een treetje hoger. Ik houd er meer van dat het wat minder gestrest is.”