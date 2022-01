Deze kopmannen rijden de Giro, Tour en Vuelta in 2022

Met het nieuwe seizoen in aantocht, wordt achter de schermen door ploegen druk gewerkt aan hun planning voor de grote rondes. Wat weten we al over het deelnemersveld in de Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España in 2022? WielerFlits zet alle kopmannen op een rijtje.

Giro d’Italia 2022 (6-29 mei)

Klassementsrenners

João Almeida (UAE Emirates)

Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)

David De la Cruz (Astana Qazaqstan)

Tom Dumoulin (Jumbo-Visma)

Mikel Landa (Bahrain Victorious)

Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan)

Guillaume Martin (Cofidis)

Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan)

Richie Porte (INEOS Grenadiers)

Alejandro Valverde (Movistar)

Simon Yates (BikeExchange-Jayco)

Niet-klassementsrenners

Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech)

Tom Pidcock (INEOS Grenadiers)

Tour de France 2022 (1-24 juli)

Klassementsrenners

Damiano Caruso (Bahrain Victorious)

Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)

Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan)

Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan)

Guillaume Martin (Cofidis)

Enric Mas (Movistar)

Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan)

Ben O’Connor (AG2R Citroën)

Tadej Pogačar (UAE Emirates)

Niet-klassementsrenners

Sam Bennett (BORA-hansgrohe)

Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious)

Filippo Ganna (INEOS Grenadiers)

Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco)

Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert)

Stefan Küng (Groupama-FDJ)

Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

Gianni Moscon (Astana Qazaqstan)

Danny van Poppel (BORA-hansgrohe)

Peter Sagan (TotalEnergies)

Vuelta a España 2022 (19 augustus-11 september)

Klassementsrenners

David De la Cruz (Astana Qazaqstan)

Enric Mas (Movistar)

Marc Soler (UAE Emirates)

Alejandro Valverde (Movistar)

Niet-klassementsrenners

Nog niet bekend

Dit bericht wordt voorzien van updates. Hebben wij een doelstelling van een kopman gemist? Laat het weten in de reacties met de bron erbij.