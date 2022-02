Wielerploegen 2022: UAE Emirates

Nu het wielerseizoen 2022 langzaam op gang komt, neemt WielerFlits alle ploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks Wielerploegen 2022 alle WorldTeams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan UAE Emirates. Wat kunnen we verwachten van kopmannen Tadej Pogačar, João Almeida en Fernando Gaviria?

UAE Emirates

Land:

Sponsoren: Het land Verenigde Arabische Emiraten en Fly Emirates (vliegmaatschappij)

Sinds: 1999 (eerder ook Lampre en Lampre-Merida)

UCI-afkorting: UAD

Fietsensponsor: Colnago

Tenue 2022:

Terugblik op 2021

Voor het tweede jaar op rij won UAE Emirates de Tour de France. Niemand was opgewassen tegen supertalent Tadej Pogačar, die er ook drie etappes won. En dat was niet alleen in de Tour de France het geval. Ook de UAE Tour, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Slovenië won hij, inclusief ritzeges, en ook monumenten als Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije staan op zijn palmares. In de Ronde van het Baskenland werd de Sloveen derde, maar won hij wel een rit.

Een andere grote slokop was Diego Ulissi, die vier keer wist te winnen. Daarnaast werd de Italiaanse puncheur vierde in de Ronde van Polen en tweede in de Ronde van Slovenië. David De la Cruz behaalde een zevende plaats in de Vuelta a España. Van sprinters Alexander Kristoff, Fernando Gaviria en Juan Sebastián Molano had UAE Emirates wellicht wat meer verwacht, maar toch heeft ieder van hen een duit in het zakje gedaan van het aantal overwinningen in 2021.

Rapportcijfers 2021: UAE Emirates

Aantal overwinningen: 32

Belangrijkste resultaten:

Tour de France – Winst in het eindklassement (Tadej Pogačar)

Tour de France – Winst in etappe 5, 17 en 18 (Tadej Pogačar)

Luik-Bastenaken-Luik – Winst (Tadej Pogačar)

Ronde van Lombardije – Winst (Tadej Pogačar)

Tirreno-Adriatico – Winst in het eindklassement (Tadej Pogačar)

Transfers

Het grootste nieuws van deze transfer window bij UAE Emirates was misschien wel de contractverlenging van Tadej Pogačar. De 23-jarige wonderboy verlengde zijn toch al langlopende verbintenis tot het einde van 2027, waardoor hij nog zes jaar aan de ploeg uit het Midden-Oosten verbonden blijft. Ongezien in het wielrennen. Maar net omdat de ploeg de laatste twee seizoenen vooral leunde op de Sloveen, besloot het management om een aantal nieuwe leiders aan te werven. Zo zal João Almeida de tweede klassementskopman zijn naast Pogačar en is er met Pascal Ackermann een topsprinter aan boord gehaald.

De Portugees moet de druk voor zijn generatiegenoot verlagen, al leek de Sloveen zich daar sinds zijn entree in het profpeloton bijzonder weinig druk om te maken. De Duitse spurter moet dan weer sneller voor meerdere overwinningen zorgen. Hoewel Ackermann in 2021 een moeilijk jaar kende, behaalt Fernando Gaviria al een paar jaar niet zijn beste niveau. De Colombiaan kreeg bovendien twee keer af te rekenen met een coronabesmetting en hij zat zelfs even in de wachtkamer voor een contract. Met jongelingen Joël Suter, Felix Groß en de wat meer bewezen Álvaro José Hodeg werden er nog eens drie snelle renners vastgelegd.

Almeida gaat Pogacar ondersteunen - foto: Cor Vos Ackermann showt zijn nieuwe tenue - foto: UAE Team Emirates Bennett was in 2021 Nieuw-Zeelands kampioen op de weg - foto: Cor Vos Marc Soler hoeft niet alleen de kopmannen te ondersteunen - foto: Cor Vos

Een van de meest opvallende transfers was die van Alexys Brunel, bijnaam Goku. De tijdrijder annex aanvaller koos na vijf jaar Groupama-FDJ voor een avontuur onder de vleugels van voormalig meesterscout Joxean Fernández, die de meesten beter kennen onder zijn bijnaam Matxin. Alsof al die aanwinsten nog niet genoeg waren, werd ook nog diep in de buidel getast voor twee luxe klimknechten. George Bennett (31) kwam over van Jumbo-Visma, waar hij voor een aanzienlijk minder hoog salaris hetzelfde werk deed. De laatste luistert naar de naam Marc Soler. Hij zal ook ongetwijfeld af en toe voor eigen succes rijden.

De acht nieuwkomers staan tegenover even zoveel vertrekkers. Vooral Astana Qazaqstan mengde zich om de renners van UAE Emirates. Ze wrikten David De la Cruz, Joe Dombrowski, Valerio Conti en Aleksandr Riabushenko los, al moest de Wit-Rus zelf al opkrassen bij het team. Marco Marcato zette op zijn beurt een punt achter zijn loopbaan, maar hij blijft als ploegleider wel betrokken bij deze ploeg. Intermarché-Wanty-Gobert wist dan weer een package deal te sluiten door zowel Alexander Kristoff en Sven Erik Bystrøm aan zich te binden met het oog op de klassiekers. Cristian Camilo Muñoz kon de hoge verwachtingen nooit inlossen; hij keert bij EPM-Scott terug op continental-niveau in zijn eigenland.

UIT

Sven Erik Bystrøm (Intermarché-Wanty-Gobert)

Valerio Conti (Astana Qazaqstan)

David De la Cruz (Astana Qazaqstan)

Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan)

Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert)

Marco Marcato (gestopt)

Cristian Muñoz (EPM-Scott)

Alexandr Riabushenko (Astana Qazaqstan)

IN

Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe)

João Almeida (Deceuninck-Quick-Step)

George Bennett (Jumbo-Visma)

Alexys Brunel (Groupama-FDJ)

Felix Groß (Rad-Net Rose)

Álvaro José Hodeg (Deceuninck-Quick-Step)

Marc Soler (Movistar)

Joel Suter (Bingoal Pauwels Sauces WB)

Doelstellingen voor 2022

In de breedte beschikt UAE Emirates over een erg sterke selectie dat op alle vlakken kan meedoen voor overwinningen. Te beginnen met de Vlaamse klassiekers. Matteo Trentin is binnen dit team daarin gespecialiseerd. Ook Pascal Ackermann zal dit jaar meerdere klassiekers rijden. Dat doet hij overigens onder de auspiciën van Aart Vierhouten. De Nederlander was in 2021 nog ploegleider bij Qhubeka NextHash, dat er inmiddels niet meer is. Vierhouten concentreert zich vooral op de sprintcapaciteiten van Ackermann, maar hij zal met hem én Tourwinnaar Tadej Pogačar ook een aantal Vlaamse klassiekers doen.

De Sloveen zal uiteraard ook in de Waalse klassiekers te zien zijn, evenals – je zou hem bijna vergeten – Marc Hirschi. De Zwitser heeft na een moeilijk jaar nog wel een appeltje te schillen. In potentie zou ook Diego Ulissi het in dat soort wedstrijden goed moeten doen, maar de ervaren Italiaan maakt begin mei ook zijn opwachting in de Giro d’Italia. Daar zal UAE Emirates nieuwkomer Almeida voor de leeuwen gooien. De Portugees zet met eindwinst wel meteen hoog in. De jongeling krijgt in Italië Davide Formolo als belangrijkste helper met zich mee. Rui Costa, Alessandro Covi en Max Richeze zijn er normaal ook bij.

Sterker nog: de Argentijnse sprintaantrekker maakt van de drieweekse in Italië een grote ereronde. De 38-jarige Richeze zwaait eind mei namelijk af. In die periode zullen de renners zich ook aan het voorbereiden zijn op de Tour de France. Ook hiervoor heeft de ploeg al een aantal namen op papier staan. Naast titelverdediger Pogačar, zullen George Bennett, Rafał Majka, Brandon McNulty en Marc Soler eveneens starten. Daarmee hebben ze genoeg paardenkracht paraat staan, in de jacht op hun derde Tour-zege op rij. Ze hebben nu in ieder geval een dermate sterke ploeg, dat ze bergop de concurrenten hun wil kunnen opleggen.

Ook voor de laatste grote ronde heeft UAE Emirates al een blauwdruk klaar liggen. Hoewel ze het zelf niet uitspreken zoals ze dat wel doen bij de Giro en de Tour, heeft de ploeg ook in de laatste grote ronde van het jaar een serieuze kans op eindwinst. Met én Pogačar én Almeida én McNulty én Majka op de voorlopige startlijst, hebben ze verschillende ijzers in het vuur. Bovendien is het de enige grote ronde die Pascal Ackermann zal betwisten in zijn zoektocht naar zijn oude topvorm. Een drukte alom dus in de Ronde van Spanje, maar het staat hoe dan ook vast: UAE Emirates doet overal mee voor de hoofdprijs.

Tot slot nog een aantal renners om in de gaten te houden het komende seizoen. Het kan namelijk best weleens uitdraaien op het jaar waar de wereld kennismaakt met het grote talent Juan Ayuso. De supertalentvolle Spaanse ronderenner bleef op trainingskampen deze winter bergop als een van de weinige renners enigszins in de buurt van Pogačar. Andere renners om naar uit te kijken zijn tempobeul Mikkel Bjerg, tijdrijder Alexys Brunel, allrounder Alessandro Covi en rondetalent Finn Fisher-Black. Afgelopen seizoen maakten Bjerg en Covi al indruk. Grote kans dat die twee tezamen met Ayuso als eerste van dit rijtje doorbreken.

Selectie UAE Emirates 2022