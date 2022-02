Wielerploegen 2022: Intermarché-Wanty-Gobert

Nu het wielerseizoen 2022 langzaam op gang komt, neemt WielerFlits alle ploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks Wielerploegen 2022 alle WorldTeams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan Intermarché-Wanty-Gobert. Wat kunnen we verwachten van kopmannen Alexander Kristoff en Taco van der Hoorn?

Intermarché-Wanty-Gobert

Land:

Sponsoren: Intermarché (supermarktketen), Wanty (dienstverlener in staalindustrie, wegmarkering en metselwerken) en Groupe Gobert (actief in transportsector, bouwmaterialen en materialenverhuur)

Sinds: 2008 (eerder ook Willems Veranda’s, Accent-Wanty, Circus-Wanty Gobert)

UCI-afkorting: IWG

Fietsensponsor: Cube

Tenue 2022:

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door WielerFlits (@wielerflits)

Terugblik op 2021

De verwachtingen bij Intermarché-Wanty-Gobert waren erg laag, maar die werden meer dan overtroffen door de Belgische formatie. Het balletje begon te rollen toen rasaanvaller Taco van der Hoorn verrassend een rit won in de Giro d’Italia, waarna het jaar al bijna niet meer stuk kon voor Intermarché-Wanty-Gobert. Later zou de Nederlander ook nog in de Benelux Tour en de Omloop van het Houtland winnen.

Hij inspireerde Louis Meintjes tot een veertiende plek in de Tour de France en het najaar was helemaal succesvol met ook nog zeges van Danny van Poppel en Biniyam Ghirmay. Maar de Vuelta sloeg alles voor het kleine team uit Wallonië. Rein Taaramäe won een etappe en droeg twee dagen de rode leiderstrui, waarna ook ploegmaat Odd Christian Eiking door zijn aanvalslust de rode trui veroverde. De Noor droeg de trui uiteindelijk zeven dagen.

Rapportcijfers 2021: Intermarché-Wanty-Gobert

Aantal overwinningen: 9

Belangrijkste resultaten:

Giro d’Italia – Winst in etappe 3 (Taco van der Hoorn)

Vuelta a España – Winst in etappe 3 (Rein Taaramäe)

Benelux Tour – Winst in etappe 3 (Taco van der Hoorn)

Binche-Chimay-Binche – Winst (Danny van Poppel)

Clásica San Sebastián – Vierde (Lorenzo Rota)

Transfers

Intermarché-Wanty Gobert kende een prima vuurdoop in de WorldTour afgelopen jaar. Maar wat opviel: de betere renners werkten heel veel koersdagen af. “Het feit blijft wel – en daar moeten we ook niet omheen draaien – dat we in de breedte niet een heel sterke ploeg waren afgelopen jaar”, zei Aike Visbeek daar eerder over. “Dat gaat in 2022 beter zijn. Dan zal er een minder groot aantal jongens met zo veel koersdagen zijn, meer gelijkwaardiger. Nu waren de verschillen wel groot, omdat er renners bij waren die absoluut niet WorldTour-waardig zijn. Dat klinkt hard, maar zo is het wel. Een aantal kon er niets aan doen, hoor.”

Daardoor werden verschillende coureurs op de weegschaal gelegd. Jasper De Plus, Jérémy Bellicaud en Alexander Evans werden zodoende te licht bevonden. Ook voor Ludwig De Winter was de plotse stap naar de WorldTour eind 2020 geen cadeau. Hij besloot zelf om een punt achter zijn carrière te zetten, net als oudgediende Pieter Vanspeybrouck. Die laatste blijft wel aan als ploegleider. Ook Riccardo Minali is renner af. “De sprintposities zijn voor ons heel belangrijk”, legt Visbeek uit. “Riccardo heeft vorig jaar twee grote rondes gereden. Over het hele jaar heeft hij zo’n 25 sprintkansen gehad. Dat is niet meegevallen.”

Eiking droeg een week lang het rood in de Vuelta - foto: Cor Vos Intermarché-Wanty-Gobert, een ploeg waar renners (hernieuwde) kansen krijgen: Danny van Poppel - foto: Glenn Coessens Zien we Lammertink nog terug in het profcircuit? - foto: Cor Vos

Daarnaast zijn er een paar renner vertrokken die – zoals Jonas Koch bij BORA-hansgrohe, bijvoorbeeld – elders een goede aanbieding kregen voorgeschoteld. “Dan heb ik het over Odd Christian Eiking, Danny van Poppel en Wesley Kreder. Dat is hun goed recht, dat hebben ze zelf afgedwongen en we wensen ze dan ook alle succes toe”, stelt de performance manager daarover. Tot slot zien we ook Maurits Lammertink niet meer terug. De onfortuinlijke Nederlanders herstelt nog altijd van een aanrijding in zijn vrije tijd tijdens de zomer van 2021. Hij kon wel blijven en eventueel zou er voor Lammertink nog plek zijn.

Visbeek moest dus doorselecteren en om zijn ploeg te versterken, trok hij niet minder dan tien nieuwe renners aan. De grootste namen daarvan: ervaren klassiekerspecialist Alexander Kristoff (34) en groot talent Julius Johansen (22) uit Denemarken. Knap, want de Waalse formatie werkt met een klein budget. “We hebben ons erop gefocust om de sprinttreinen en de kern voor de klassiekers goed te versterken, omdat dit voor ons budgettechnisch realiseerbaar was. Met de sponsors die wij hebben, onze thuisbasis en onze historie, is het interessanter om dat met iemand voor in de klassiekers te doen, dan voor een klimmer.”

Voorts werden ook de jonge sprinter Gerben Thijssen, de ervaren klassiekerman Dimitri Claeys, Belgische klimmers Laurens Huys en Kobe Goossens, de Hongaarse sprintaantrekker en allrounder Barnabás Peák, de jonge en talentvolle allrounder Hugo Page en helpers Adrien Petit en Sven Erik Bystrøm aangetrokken. Die laatste twee zullen een grote rol spelen in de sprinttrein rondom Kristoff, die zij ook in het klassieke voorjaar zullen bijstaan. Thijssen krijgt eveneens een voorname rol. Hij is samen met de ervaren Noor en toptalent Biniyam Girmay een van de afmakers binnen de ploeg. De rest mag zich gaan ontwikkelen.

UIT

Jérémy Bellicaud (Océane Top 16)

Jasper De Plus (gestopt)

Ludwig De Winter (gestopt)

Odd Christian Eiking (EF Education-EasyPost)

Alexander Evans (n.n.b.)

Jonas Koch (BORA-hansgrohe)

Wesley Kreder (Cofidis)

Maurits Lammertink (n.n.b.)

Riccardo Minali (n.n.b.)

Danny van Poppel (BORA-hansgrohe)

Pieter Vanspeybrouck (gestopt)

IN

Sven Erik Bystrøm (UAE Emirates)

Dimitri Claeys (Qhubeka NextHash)

Kobe Goossens (Lotto Soudal)

Laurens Huys (Bingoal Pauwels Sauces WB)

Julius Johansen (Uno-X)

Alexander Kristoff (UAE Emirates)

Hugo Page (Groupama-FDJ U23)

Barnabás Peák (BikeExchange)

Adrien Petit (TotalEnergies)

Gerben Thijssen (Lotto Soudal)

Doelstellingen voor 2022

We mogen van Intermarché-Wanty Gobert geen wonderen verwachten komend jaar. Op klassiekers gebied is er met Alexander Kristoff een van de beste renners van de laatste tien jaar op dit vlak bijgekomen. De sterke Noorse sprinter won in het verleden al Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem. Hoewel hij op leeftijd is, moet je in een lange koers altijd rekening met hem houden. Ook Taco van der Hoorn geldt in het voorjaar als een van de speerpunten. Voor hem is het wel zaak om al weg te zijn voordat de grote kanonnen zichzelf afvuren. Maar als er iemand is die dat perfect kan, is het Van der Hoorn.

De kern voor de Vlaamse klassiekers zal verder bestaan uit Sven Erik Bystrøm, Dimitri Clayes, Aimé De Gendt (die op een beter jaar hoopt dan in 2021), Adrien Petit, Baptiste Planckaert, Boy van Poppel en Loïc Vliegen. Voor de heuvelklassiekers hoopt de ploegleiding op de doorbraak van Quinten Hermans, die vorig jaar veertiende werd in de Waalse Pijl. Hij krijgt daarin bijval van onder meer Jan Bakelants, Kobe Goossens, Laurens Huys, Georg Zimmermann en de klassiekerrevelatie van 2021, Lorenzo Rota. Met hem, Kristoff en Biniyam Girmay is Intermarché-Wanty-Gobert een echte dark horse voor Milaan-San Remo.

Alexander Kristoff - foto: Cor Vos Biniyam Girmay - foto: Cor Vos Taco van der Hoorn - foto: Cor Vos

In het rondewerk zal de ploeg van Visbeek zich vooral richten op dagsucces, dat vorig seizoen perfect lukte met Van der Hoorn in de Giro d’Italia en Rein Taaramäe in de Vuelta a España. In de Ronde van Italië zal Girmay zijn debuut in een grote ronde maken, waar hij ritwinst najaagt. Hij krijgt er in ieder geval de Tsjechische klimmer Jan Hirt, sprintaantrekkers Andrea Pasqualon en Barnabás Peák en Rota als ploeggenoten. “Wij zijn een ploeg waar veel kansen liggen voor jonge renners”, zegt Visbeek. “Als je niet meteen de absolute wereldtop bent, dan kun je bij ons team gewoon finale rijden. Biniyam is daarvan een mooi voorbeeld.”

In de Tour de France ligt het orgelpunt van Intermarché-Wanty Gobert. Met Louis Meintjes proberen ze een goed klassement na te jagen, maar Visbeek is wel realistisch: “Zonder valpartijen denk ik dat Meintjes als zesde of zevende eindigt in de Vuelta a España. Daarmee zitten we redelijk aan het plafond met wat mogelijk is met onze ploeg. We doen leuk mee tot het moment dat er een tijdrit in zit. We hebben simpelweg weinig tijdritspecialisten.” Voor ritzeges staan Kristoff en zijn nieuwe lead out Pasqualon erop, terwijl Zimmermann, Van der Hoorn en Hermans op een goede dag ook kunnen uitpakken met een straffe stoot.

Na de Tour zal Meintjes ook naar de Ronde van Spanje trekken, een combinatie die hij eerder al vier keer deed. In vijf van die acht grote rondes reed hij bij de eerste vijftien, waarvan drie keer bij de eerste tien. Daar had afgelopen Vuelta ook nog bij kunnen zitten, was Meintjes niet gevallen. Kortom: ook komend jaar kan dat staan te gebeuren. Gerben Thijssen krijgt in de laatste grote ronde van het jaar de kans om zijn sprintkunsten te etaleren. In het shirt van Lotto Soudal reed hij de Spaanse rittenkoers in 2020 al eens, waar de 23-jarige Belg in de negende etappe nog als tweede achter Pascal Ackermann eindigde.

Thijssens ontwikkeling is er eentje om te volgen komend jaar. Maar zo heeft Intermarché-Wanty Gobert nog een paar interessante talentjes. Girmay is zonder twijfel de meest aansprekende; hij won dit jaar als de Trofeo Alcúdia op Mallorca. Ook Julius Johansen geldt als toptalent, maar de laatste jaren focuste hij zich vooral op het baanwielrennen met het oog op de Olympische Spelen. Hij moet zichzelf in 2022 herontdekken. Hugo Page is nog erg jong, maar in de Tour of Oman laat hij al veel belovende dingen zien. Zimmermann deed dat vorig jaar al en wil die lijn voortzetten. Ook Kobe Goossens, Laurens Huys en Barnabás Peák kunnen zich bij deze ploeg nog ontplooien. En waar ligt het plafond van Lorenzo Rota?

De doelstellingen voor 2022 zijn in ieder geval helder, stippelt Visbeek uit: “Een top-3 in een Belgische klassieker en een etappezege in de Tour de France. Dat zijn best concrete doelen, maar ook twee resultaten die we het afgelopen seizoen niet hadden. Of Alexander Kristoff daarvoor de man is? Nee, die wil ik er niet meteen op zetten. Het is wel iemand die in staat is om dat voor elkaar te krijgen, ja. Maar ik vind dat we voor de klassiekers een goed blok hebben. Er zijn meerdere kansen om dat te bewerkstelligen. In de Ardennenklassiekers zal het lastig zijn, maar in het Vlaamse werk of Milaan-San Remo: wie weet”, voorspelt hij.

Selectie Intermarché-Wanty-Gobert 2022

Lees ook: Aike Visbeek kijkt met Intermarché-Wanty Gobert uit naar 2022: “We hebben de machinekamer uitgebreid”

Lees ook: Taco van der Hoorn verhuist naar Andorra: “Nederland is mooi, maar niet om tien jaar te trainen”

Eerder verschenen artikelen