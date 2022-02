Wielerploegen 2022: EF Education-EasyPost

Nu het wielerseizoen 2022 langzaam op gang komt, neemt WielerFlits alle ploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks ‘Wielerploegen 2022’ alle WorldTeams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan EF Education-EasyPost. Wat kunnen we verwachten van kopmannen Hugh Carthy, Rigoberto Urán en Magnus Cort?

EF Education-EasyPost

Land:

Sponsoren: Education First (taalonderwijsbureau) en EasyPost (postbedrijf)

Sinds: 2004 (eerder ook Slipstream, Garmin-Sharp, Cannondale, EF Education First-Drapac en EF Education-Nippo)

UCI-afkorting: EFE

Fietsensponsor: Cannondale

Tenue 2022:

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door WielerFlits (@wielerflits)

Terugblik op 2021

Het roze van EF Education-Nippo was meerdere malen succesvol in 2021, maar de zestiende plaats in de UCI Team Ranking toont aan dat het niet altijd feest was bij de Amerikaanse ploeg. Vroeg in het jaar waren Stefan Bissegger en Magnus Cort trefzeker in Parijs-Nice, terwijl Alberto Bettiol een rit won in zijn Giro d’Italia. Klassementsman Hugh Carthy gaf er niet thuis en werd slechts achtste in het klassement.

In de Ronde van Zwitserland wisten Bissegger en Rigoberto Urán een rit te winnen, terwijl de Colombiaan er tweede werd. Hij leek daarna op weg naar een mooie ereplaats in de Tour de France, maar na een instorting strandde hij op de tiende plaats. Neilson Powless verraste vriend en vijand met winst in de Clásica San Sebastián, waarna Cort liefst drie kunststukjes opvoerde in de Vuelta. Bissegger wist op zijn beurt nog een rit te pakken in de Benelux Tour.

Rapportcijfers 2021: EF Education-Nippo

Aantal overwinningen: 16

Belangrijkste resultaten:

Clásica San Sebastián – Winst (Neilson Powless)

Vuelta a España – Winst in etappe 6, 12 en 19 (Magnus Cort)

Giro d’Italia – Winst in etappe 18 (Alberto Bettiol)

Parijs-Nice – Winst in etappe 3 en 8 (Stefan Bissegger en Magnus Cort)

Tour de France – Tiende in het eindklassement (Rigoberto Urán)

Transfers

Ploegbaas Jonathan Vaughters had het behoorlijk op zijn heupen de afgelopen transferperiode. Hij vernieuwde niet minder dan een derde van zijn ploeg. In totaal nam hij afscheid van tien renners, waarvan de helft – al dan niet vrijwillig – een punt achter hun carrière zetten. Daarbij een tweetal bekende namen en een tweetal culthelden: Tejay van Garderen (33, twee keer vijfde in de Tour de France), Moreno Hofland (30, won ooit een rit in Parijs-Nice), Fumiyuki Beppu (38, meervoudig Japans kampioen) en Mitchell Docker (35, de besnorde klassiekers specialist van New Kids). Ook de Fransman Julien El Fares (35) stopte.

Net als Beppu en El Fares, stond ook Will Barta slechts één seizoen onder contract bij de Amerikaanse ploeg. De tijdritspecialist (26) zoekt zijn heil vanaf dit seizoen bij Movistar. Ook James Whelan vertrok. De Australiër won in 2018 vrijwel uit het niets de Ronde van Vlaanderen U23, waarna deze ploeg hem razendsnel een contract aan bood. Een typisch voorbeeld van een opportunistisch JV-aankoop. Whelan (25) doet na drie jaar WorldTour twee stappen terug: hij koerst komend jaar voor Bridgelane uit eigen land. Voor Logan Owen is het probleem overigens een stukje groter: de 26-jarige Amerikaans is nog altijd ploegloos.

De laatste twee vertrekkers zullen bij Vaughters wat vervelender zijn aangekomen. Na zes jaar kwam er namelijk een einde aan het dienstverband van Lawson Craddock (29) bij het Amerikaanse team. De trouwe knecht gaat diezelfde rol nu vervullen bij BikeExchange-Jayco. Toch zijn alle negen gepasseerde namen vervangbaar. Voor de laatste is dat een stuk lastiger: Sergio Higuita (24) beschikt namelijk over exceptionele talenten. De explosieve pocketklimmer uit Colombia liet vooral in zijn eerste jaar bij de ploeg (2019) heel straffe prestaties zien. Sinds corona zijn intrede deed, is het bij Higuita echter wat minder.

Het vorige ontwerp van Higuita zal hem beter gesmaakt hebben... - foto: Cor Vos Dan wat hij in Algarve kreeg aangemeten van BORA-hansgrohe - foto: Cor Vos

In vergelijking met het team van 2021, lijkt EF Education-EasyPost op papier flink versterkt voor het komende seizoen. De klimkern werd versterkt met de Oekraïense Godenzoon Mark Padun, de goedlachse Johan Esteban Chaves en Merhawi Kudus uit Eritrea. Op het gebied van de Vlaamse klassiekers werden in de breedte twee aanwinsten gepresenteerd in de vorm van Owain Doull en Łukasz Wiśniowski, terwijl Odd Christian Eiking dan weer meer tot zijn recht komt in de klimklassiekers en rondes van een week. Allrounder James Shaw krijgt een tweede kans op het hoogste niveau, nadat hij eerst al prof was bij Lotto Soudal.

Wie denkt dat het bij deze zeven blijft, komt bedrogen uit. Vaughters dacht namelijk ook aan de toekomst en trok daarvoor liefst vier profdebutanten aan: de Nederlandse sterke sprinter Marijn van den Berg (22), het Amerikaanse rondetalent Sean Quinn (21), de Ierse tijdrijder en rasaanvaller Ben Healy (21) en de Duitse klimmer Georg Steinhauser (20). Die laatste is de zoon van oud-prof Tobias Steinhauser, wiens zus tot 2018 in huwelijk was met Jan Ullrich. Alle vier de neoprofs hebben zich op U23-niveau bewezen met sterke prestaties, maar behoudens Van den Berg komen ze niet uit de absolute toplaag van dat circuit.

Wat tot slot nog opvalt: van de elf nieuwe namen hebben alleen Doull en Shaw dezelfde (Britse) nationaliteit. Het tekent het steeds internationalere karakter dat dit team krijgt. Dat past goed, omdat hoofdsponsor EF Education First een mondiale aanbieder van taalreizen is. Verspreidt over 31 renners bevinden zich negentien nationaliteiten. Naast het wegwielrennen werkt EF Education-EasyPost met een alternatieve kalender ook een aantal gravelwedstrijden af, waar Lachlan Morton voor gave en unieke content zorgt.

UIT

Will Barta (Movistar)

Fumiyuki Beppu (gestopt)

Lawson Craddock (BikeExchange-Jayco)

Mitch Docker (gestopt)

Julien El Fares (gestopt)

Tejay van Garderen (gestopt)

Sergio Higuita (BORA-hansgrohe)

Moreno Hofland (gestopt)

Logan Owen (n.n.b.)

James Whelan (BridgeLane)

IN

Marijn van den Berg (Groupama-FDJ U23)

Esteban Chaves (BikeExchange)

Owain Doull (INEOS Grenadiers)

Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert)

Ben Healy (Trinity Racing)

Merhawi Kudus (Astana-Premier Tech)

Mark Padun (Bahrain Victorious)

Sean Quinn (Hagens Berman Axeon)

James Shaw (Ribble Weldtite)

Georg Steinhauser (Tirol KTM)

Lukasz Wisniowski (Qhubeka NextHash)

Doelstellingen voor 2022

Voor de voorjaarsklassiekers heeft EF Education-EasyPost een sterke kern, met name voor de Vlaamse wedstrijden. Michael Valgren en Alberto Bettiol er het kopmanschap. De sterke Deen heeft een neusje voor de goede ontsnapping en liet het voorbije najaar zien dat kunstje nog niet verleerd te zijn. In het verleden won hij al Omloop Het Nieuwsblad en de Amstel Gold Race. De excentrieke Italiaan was in 2019 dan weer de beste in de Ronde van Vlaanderen. Met Sebastian Langeveld, Jens Keukeleire, Łukasz Wiśniowski en Owain Doull hebbe zij een aantal sterke en ervaren helpers rond zich die van de hoed en de rand weten.

Dat is echter nog niet alles. Ook Magnus Cort gaat zich dit jaar meer focussen op klassiekers. Hij richt zijn pijlen komend voorjaar vol op Milaan-San Remo, maar hij heeft ook Strade Bianche, de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik en Eschborn-Frankfurt op zijn programma staan. Jonas Rutsch geldt dan weer als talent voor dit soort wedstrijden, om maar te zwijgen over Stefan Bissegger. De gedrongen Zwitser gaat zich komend jaar proberen om te bouwen van baanwielrenner – wat hij van origine is – tot klassiekersman. Met zijn body, uithoudingsvermogen en eindschot, kan hij op termijn ver komen.

Straf nummer van Valgren in de Giro della Toscana - foto: Cor Vos Alberto Bettiol - foto: Cor Vos Magnus Cort - foto: Cor Vos

Voor de Ardennenklassiekers heeft Vaughters niet meteen topfavorieten in huis, al zullen Ruben Guerreiro en nieuwkomer Odd Christian Eiking er wel hun partij kunnen meeblazen. Bovendien zal ook Valgren zijn opwachting maken in Luik-Bastenaken-Luik. Maar wie daar ook zo maar eens hoge ogen kan gooien, is Neilson Powless. De 25-jarige Amerikaan brak vorig jaar definitief door. Niet als ronderenner zoals insiders dachten, maar als begenadigd klassiekerspecialist. Powless won natuurlijk heel verrassend de Clásica San Sebastián, maar ook op het WK in Leuven (vijfde) als in andere klassiekers rijdt-ie steeds meer van voren.

EF Education-EasyPost staat er om bekend dat zij als laatste ploeg hun definitieve selectie voor de grote rondes bekendmaken. Ieder jaar weer. Nu ligt er echter al een blauwdruk voor de Giro d’Italia klaar, waar Vaughters serieus werk van maakt. Johan Esteban Chaves gaat in de bergen het kopmanschap delen met Hugh Carthy. Beiden zijn geen geweldige tijdrijders, maar net dat element is in de komende Giro niet heel belangijk. Zodra het omhoog loopt zullen de Brit en de Colombiaan bijval krijgen van Merhawi Kudus. De andere renners die al zeker lijken te zijn van Giro-deelname: Alberto Bettiol, Keukeleire en Julius van den Berg.

Voor de Tour de France is het ook al min of meer duidelijk hoe de rolverdeling eruitziet. De ervaren Rigoberto Urán zal opnieuw voor het klassement willen strijden, terwijl Valgren, Cort en Guerreiro ritzeges zullen proberen na te jagen. Wel moet de andere helft van het Tour-team dus nog gevuld worden. Wat betreft de Vuelta a España is de selectie zelfs helemaal nog in nevelen gehuld. De kans bestaat dat Mark Padun naar die koers als kopman vertrek, al is een deelname aan de Giro of Tour ook heel voor de hand liggend. Als hij zijn gewicht onder controle kan houden, dan dicht Vaughters hem een gouden toekomst toe.

Naast Padun (25) is het bij EF Education-EasyPost uitkijken naar een heel leger aan talenten. Dan denken we vooral aan parel Bissegger, maar spontaan ook aan Simon Carr. De sterke Zwitser (23) is al wereldtop in het tijdrijden op de middellange afstand, maar hoopt ook in de klassiekers mee te gaan doen. De eveneens 23-jarige Brit maakte vorig jaar bergop al diverse keren indruk. Ook sprinter Marijn van den Berg zal zich dit seizoen willen smijten. De Nederlander won vorig jaar zes UCI-koersen. Tot slot nog een shout out naar rondetalent Sean Quinn, klimmer Georg Steinhauser en aanvaller Ben Healy. Wie van hen pakt nu al uit?

Selectie EF Education-EasyPost 2022

Eerder verschenen artikelen