Wielerploegen 2022: Jumbo-Visma

Nu het wielerseizoen 2022 langzaam op gang komt, neemt WielerFlits alle ploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks Wielerploegen 2022 alle WorldTeams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Jumbo-Visma bijt het spits af. Wat kunnen we verwachten van kopmannen Wout van Aert, Tom Dumoulin en Primož Roglič?

Jumbo-Visma

Land:

Sponsoren: Jumbo (Nederlandse supermarktketen) en Visma (Noors IT-bedrijf)

Sinds: 1996 (eerder ook Rabobank, Blanco, Belkin en LottoNL-Jumbo)

UCI-afkorting: TJV

Fietsensponsor: Cervélo

Tenue 2022:

Terugblik op 2021

Het jaar van Jumbo-Visma kende veel ups en ook wat downs. Het voorseizoen werd gekleurd door Jonas Vingegaard (ritzege in UAE Tour), Primož Roglič (drie ritzeges in Parijs-Nice), Wout van Aert (twee ritzeges en tweede in Tirreno-Adriatico), waarna Van Aert in het voorjaar Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race op zijn naam schreef. Roglič won dan nog een rit en het klassement van de Ronde van het Baskenland, na een tactisch steekspel waar ook Jonas Vingegaard zijn rol in speelde.

In de Tour viel de Sloveen hard, waardoor Jumbo-Visma op rittenjacht ging. Van Aert schreef er liefst drie op zijn naam en Sepp Kuss een. De grootste verrassing was Vingegaard, die bij zijn Tourdebuut knap tweede werd achter Tadej Pogačar. Roglič herpakte zich later in het jaar met vier ritzeges én eindwinst in de Vuelta a España, zijn derde op een rij. Kopmannen Van Aert en Roglič kenden allebei nog een sterk najaar. Andere opvallendheden waren de comeback van Dylan Groenewegen na zijn schorsing en de voorzichtige doorbraak van onder meer sprinter Olav Kooij.

Rapportcijfers 2021: Jumbo-Visma

Aantal overwinningen: 43

Belangrijkste resultaten:

Vuelta a España – Winst in het eindklassement + vier ritzeges (Primož Roglič)

Tour de France – Tweede in het eindklassement (Jonas Vingegaard)

Tour de France – Winst in etappes 11, 15, 20 en 21 (3x Wout van Aert en Sepp Kuss)

Ronde van het Baskenland – Winst in het eindklassement (Primož Roglič)

Amstel Gold Race – Winst (Wout van Aert)

Transfers

Jumbo-Visma maakte afgelopen winter een duidelijke keuze: er werd versterking voor Wout van Aert in het voorjaar beloofd en Merijn Zeeman moest doorselecteren. Dat laatste was eigenlijk vorig jaar al gebeurd, omdat toen al duidelijk was dat Paul Martens en Maarten Wynants zouden afzwaaien. Ook sterkhouder Tony Martin besloot na zijn harde valpartij in de Tour de France dat het mooi geweest was. Verder besloot Antwan Tolhoek uit de helpersrol te kruipen en meer kansen voor zichzelf te creëren. Hij stapte over naar Trek-Segafredo. Daarnaast werd er afscheid genomen van sprintaantrekker Christoph Pfingsten.

Ook George Bennett is weg. De laatste jaren kon hij steeds minder vaak op een rol als kopman rekenen en werd hij vooral meesterknecht. Datzelfde gaat hij nu doen bij de grote concurrent UAE Emirates, maar wel tegen een veel vorstelijker salaris. Geef hem eens ongelijk. De grootste klap kreeg Jumbo-Visma pas laat in december te verwerken. Dylan Groenewegen had door de klassementsambites van de ploeg geen uitzicht op een deelname aan de Tour de France. BikeExchange-Jayco was op zoek naar zeges en kon hem dat wel bieden. Na een gentlemen’s agreement gingen het team en de Leeuw van Amsterdam uit elkaar.

Vooral het verlies van Groenewegen is groot, als mede de klimcapaciteit van Bennett en de ervaring van Martin. Op het vertrek van die laatste had Jumbo-Visma al ingespeeld: meervoudig wereldkampioen Rohan Dennis werd overgenomen van INEOS Grenadiers. De 31-jarige Australiër keert daarmee terug op het oude nest, want in 2011 haalde zijn huidige ploeg – die toen nog Rabobank heette – hem naar Europa. Dennis excelleert in de tijdritten en brengt ook jarenlange ervaring in de top van het wielrennen met zich mee. In de Giro d’Italia van 2020 liet hij bovendien zien ook Bennetts vertrek bergop te kunnen opvangen.

Daarnaast slaagde Jumbo-Visma erin om de voorjaarskern rond Wout van Aert van een stevige kwaliteitsinjectie te voorzien. Met Christophe Laporte haalden ze misschien wel de best beschikbare renner op de markt binnen. De pijlsnelle Fransman was een van de revelaties van dit voorjaar en kan zelf ook een aardig houtje sprinten. Ook Tosh Van der Sande moet diens landgenoot beter bijstaan tijdens de Vlaamse klassiekers. Als klap op de vuurpeil kwam aan het eind van het jaar ook Tiesj Benoot nog vrij. Met de veelzijdige Belg krijgt Jumbo-Visma er nóg een semi-kopman voor het voorjaar bij, naast Laporte en Mike Teunissen.

Tiesj Benoot - foto: Cor Vos Rohan Dennis - foto: Cor Vos Christophe Laporte - foto: Cor Vos Milan Vader - foto: Cor Vos

Waar dus een aantal oudgedienden de pijp aan Maarten gaven, staat daartegenover de komst van twee – eigenlijk drie – jonge talenten. Mick van Dijke werd in september al vervroegd overgehaald vanuit de opleidingsploeg en op 1 januari 2022 volgden zijn tweelingbroer Tim en de jonge Duitser Michel Heßmann. Mick van Dijke geldt als een sterke allrounder met een goed eindschot, Tim van Dijke neigt meer naar een sprinter en Heßmann is een talent voor het rondewerk. Last but not least: Milan Vader. Hij komt over uit het mountainbiken, dat hij nog wel blijft doen. De 25-jarige Zeeuw geldt als een explosieve klimmer.

UIT

George Bennett (UAE Emirates)

Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco)

Paul Martens (gestopt)

Tony Martin (gestopt)

Christoph Pfingsten (gestopt)

Antwan Tolhoek (Trek-Segafredo)

Maarten Wynants (gestopt)

IN

Tiesj Benoot (Team DSM)

Rohan Dennis (INEOS Grenadiers)

Tim van Dijke (Jumbo-Visma Development Team)

Michel Heßmann (Jumbo-Visma Development Team)

Christophe Laporte (Cofidis)

Milan Vader (KMC-Orbea)

Tosh Van der Sande (Lotto Soudal)

Doelstellingen voor 2022

Jumbo-Visma is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de drie beste ploegen ter wereld. De Nederlandse formatie zet dan ook in 2022 weer hoog in. In de voorjaarsklassiekers gaat de ploeg voor niets minder dan een monumentale zege. Met een kopman van het kaliber Wout van Aert, mag de ploeg zich ook niets anders ten doel stellen. De Belgisch kampioen is het aan zijn stand verplicht om die ambitie te hebben. Met een sterke kern rond zich, kan de ploeg ook tactisch spelen. Tiesj Benoot, Christophe Laporte en in iets mindere mate Mike Teunissen beschikken ook over de kwaliteiten om mee de finales te maken of zelfs meer.

Met Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix krijgt de sterke voorjaarskern drie kansen om het hoofddoel te halen. Uiteraard is er nog Luik-Bastenaken-Luik eind april, maar op het Ardennencompartiment van Jumbo-Visma ligt iets minder druk. Uiteraard is Primož Roglič oud-winnaar van La Doyenne, maar zijn prioriteiten liggen later in het jaar. Datzelfde geldt voor Jonas Vingegaard, maar de ploegleiding is ervan overtuigd dat hij op termijn een rol kan spelen in dit werk. En dan is er nog de vuurdoop van Milan Vader. De explosieve mountainbiker zou volgens tests dit soort koersen goed moeten aankunnen.

Kort daarop richt de ploeg haar pijlen op de Giro d’Italia. Daar zal het Nederlandse boegbeeld Tom Dumoulin het kopmanschap delen met rondetalent Tobias Foss. De 24-jarige Noors kampioen op de weg en in de tijdrit, werd vorig seizoen al negende in Italië. Hij won in 2019 nog de Ronde van de Toekomst, dus dat belooft veel. Dumoulin zelf behoeft uiteraard geen introductie. De 31-jarige Limburger won de Giro in 2017 en werd een jaar later tweede. Het is na de Tour de France van 2020 de eerste grote ronde waarin hij voor het klassement gaat. Sam Oomen gaat ook mee; de 26-jarige Nederlander werd in 2017 al eens negende.

Giro-kopman Tom Dumoulin - foto: Cor Vos Noors kampioen Tobias Foss - foto: Cor Vos

Waar er voor de Giro geen concrete doelstelling op de klassementsambities geplakt is, is dat in de Tour wel het geval: voor het derde jaar op rij luidt de opdracht ‘winnen’. Jumbo-Visma trekt met twee kopmannen naar La Grande Boucle: Roglič en Vingegaard. Ook al zeker van een selectie zijn tempobeul Rohan Dennis, de nieuwe meesterknecht Steven Kruijswijk, een van ’s werelds beste klimmers Sepp Kuss én manusje-van-alles Van Aert. Die laatste krijgt de vrijheid om ook voor de groene trui te gaan. De Sloveen en Deen krijgen de opdracht om Tadej Pogačar te ontmantelen. In de Ronde van het Baskenland 2022 lukte hen dat al eens.

De selectie voor de Vuelta a España is nog niet bekend. De laatste grote ronde van het jaar start in Nederland en daarom denkt Merijn Zeeman eraan om een grotendeels oranje georiënteerde ploeg op de been te brengen. Robert Gesink en Koen Bouwman zullen daar sowieso bij zijn, Tom Dumoulin meer dan waarschijnlijk niet. Ook Roglič zou er graag terugkeren. De Sloveen is er titelverdediger, voor het derde jaar op rij. Een volgende eindzege kan hem in de Vuelta recordhouder maken. Onder de vleugels van zijn aangetrouwde neef Gesink, zou rondetalent Gijs Leemreize er ook zijn groterondedebuut weleens kunnen maken.

Daarnaast kunnen in die rondes wellicht ook sprinters David Dekker en/of Olav Kooij aan de start verschijnen. Door het vertrek van Dylan Groenewegen zullen beiden meer kansen krijgen dit jaar en daarom is het zeer interessnt om hun ontwikkeling in de gaten te houden. Datzelfde geldt voor tijdrijder Edoardo Affini, allrounder Pascal Eenkhoorn, het Duitse rondetalent Michel Heßmann en de Zeeuwse tweelingbroers Mick en Tim van Dijke. Die laatste drie zijn komend jaar nieuw op WorldTour-niveau, maar zullen vooral een U23-programma afwerken. Ook het project rondom mountainbiker Milan Vader is interessant.

Selectie Jumbo-Visma 2022

Wout van Aert

Edoardo Affini

Koen Bouwman

David Dekker

Rohan Dennis

Mick van Dijke

Tim van Dijke

Tom Dumoulin

Pascal Eenkhoorn

Jos van Emden

Tobias Foss

Robert Gesink

Chris Harper

Michel Heßmann

Lennard Hofstede

Olav Kooij

Steven Kruijswijk

Sepp Kuss

Christophe Laporte

Gijs Leemreize

Sam Oomen

Primož Roglič

Timo Roosen

Mike Teunissen

Milan Vader

Tosh Van der Sande

Nathan Van Hooydonck

Jonas Vingegaard

Totaal: 29 renners